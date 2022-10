Studien mit 30 Millionen Menschen: Ein erhöhtes Risiko für schwere COVID-Ergebnisse 9 Wochen oder mehr nach Erhalt einer Auffrischungsdosis des Impfstoffs

BREAKING Agrawal et al: „Schwerwiegende COVID-19-Ergebnisse nach vollständiger Impfung des primären Zeitplans und ersten Auffrischungsimpfungen: gepoolte Analyse nationaler prospektiver Kohortenstudien mit 30 Millionen Personen. Quelle

in England, Nordirland, Schottland und Wales“; stellte ein erhöhtes Risiko für schwere COVID-19-Erkrankungen fest, das 10 Wochen nach Abschluss des ersten Impfschemas begann

Agrawal et al: Schwere COVID-19-Ergebnisse nach vollständiger Impfung des primären Impfschemas und ersten Auffrischungsimpfungen: gepoolte Analyse nationaler prospektiver Kohortenstudien mit 30 Millionen Personen in England, Nordirland, Schottland und Wales

Diese bevölkerungsweite Untersuchung von über 16 Millionen Menschen in England, Nordirland, Schottland und Wales hat ergeben, dass nach der ersten Auffrischungsimpfung ältere Menschen, Menschen mit hoher Multimorbidität und Menschen mit bestimmten Grunderkrankungen weiterhin das höchste Risiko für COVID-19-bedingte Krankenhausaufenthalte und Todesfälle aufweisen. Diese Ergebnisse sind für die Impfstoffbefürworter sehr problematisch. Der COVID-Geninjektionsimpfstoff hat versagt, ist nicht sterilisierend, nicht neutralisierend, schützt die oberen Atemwege nicht (verhindert keine Infektion oder Übertragung) und schützt die unteren Lungenflügel nicht wirksam oder angemessen vor schweren Erkrankungen.

Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse:

Diese UK-weite Analyse hat diejenigen identifiziert, die nach der ersten Auffrischungsimpfung weiterhin ein Risiko für schwere COVID-19-Erkrankungen haben. Wir haben Risikofaktoren identifiziert, über die bereits früher berichtet wurde (z. B. Alter und Immunsuppression), aber wir haben auch eine Reihe zusätzlicher Risikogruppen identifiziert und das erheblich erhöhte Risiko durch Multimorbidität hervorgehoben. Diese Risikofaktoren schlugen sich in beiden Analysen in einer dosisabhängigen Weise nieder.

Allgemeine Methoden:

Aufbau von prospektiven Kohorten in allen vier britischen Staaten durch Verknüpfung von Daten aus der Primärversorgung, RT-PCR-Tests, Impfungen, Krankenhausaufenthalten und Sterblichkeitsdaten von 30 Millionen Menschen. Wir schlossen in unsere ersten Analysen Personen ein, die eine Primärimpfstoffdosis der Impfstoffe BNT162b2 (Tozinameran; Pfizer-BioNTech) oder ChAdOx1 nCoV-19 (Oxford-AstraZeneca) erhalten hatten. Anschließend beschränkten wir die Analysen auf Personen, die einen BNT162b2- oder mRNA-1273 (elasomeran; Moderna) Booster erhielten und zwischen dem 20. Dezember 2021 und dem 28. Februar 2022 (als die omicron (B.1.1.529)-Variante dominierte) ein schweres COVID-19-Ergebnis hatten.

Schlüsselaussagen und Ergebnisse, die besorgniserregend waren und sind, da die Auffrischungsimpfungen weiter vorangetrieben werden:

i) „16 208 600 (über 16 Millionen) Personen im Alter von 18 Jahren und älter hatten in England, Nordirland, Schottland oder Wales zwischen dem 8. Dezember 2020 und dem 28. Februar 2022 eine Erstimpfung gegen COVID-19 erhalten und wurden bis zur Hospitalisierung, zum Tod oder zum Ende des Studienzeitraums nachbeobachtet.“

ii) „Es gab ein erhöhtes Risiko für schwere COVID-19-Ergebnisse 10 Wochen nach Abschluss der Primärdosen von BNT162b2 oder ChAdOx1 nCoV-19 (≥20 Wochen vs. 3-9 Wochen; aRR 4-55 [95% CI 4-16-4-99]). Personen mit einer größeren Anzahl von Komorbiditäten (≥5 Komorbiditäten vs. keine; 7-98 [7-73-8-24]), die älter waren (im Alter von ≥80 Jahren vs. 18-49 Jahren; 8-12 [7-89-8-35]), die einen höheren BMI hatten (≥40 vs. 18-5-24-9; 1-75 [1-69-1-82]) oder die männlich waren (männlich vs. weiblich; 1-19 [1-17-1-21]), waren ebenfalls mit einem erhöhten Risiko für schwerwiegende COVID-19-Ergebnisse verbunden.“

iii) „Personen mit einer SARS-CoV-2-Infektion in der Vorgeschichte (≥9 Monate vor der Auffrischungsdosis infiziert vs. keine vorherige Infektion) hatten ein geringeres Risiko für schwere COVID-19-Ergebnisse (0-38 [0-29-0-49].“

Achten Sie auf die obige Aussage iii)

iv) „13 836 390 Personen erhielten eine Auffrischungsimpfung mit BNT162b2 oder mRNA-1273 und wurden bis zur Hospitalisierung, zum Tod oder zum Ende des Studienzeitraums am 28. Februar 2022 weiterverfolgt. In der Zeit nach der Auffrischungsimpfung traten bei 26 100 Personen (0-2 %; 7-6 Ereignisse pro 1000 Personenjahre) schwere COVID-19-Erkrankungen auf. 10 439 820 Personen erhielten die Auffrischungsimpfung von Pfizer (BNT162b2) und 3 396 570 Personen erhielten die Auffrischungsimpfung von Moderna (mRNA-1273), was zu 2360 bzw. 23 740 schweren COVID-19-Fällen führte.“

v) „Die Risikofaktoren, die mit schwerwiegenden COVID-19-Ergebnissen nach einer Auffrischungsdosis assoziiert waren, ähnelten denen, die mit schlechteren Ergebnissen nach Abschluss des primären Impfschemas verbunden waren.“

vi) „Es bestand ein erhöhtes Risiko für schwere COVID-19-Ergebnisse 9 Wochen oder mehr nach Erhalt einer Auffrischungsdosis des Impfstoffs von Pfizer (BNT162b2) oder Moderna (mRNA-1273) (≥9 Wochen vs. 3-5 Wochen; aRR 1-20 [95% CI 1-07-1-35]). Personen mit einer größeren Anzahl von Komorbiditäten (≥5 Komorbiditäten vs. keine; 9-51 [9-07-9-97]), die älter waren (im Alter von ≥80 Jahren vs. 18-49 Jahren; 3-60 [3-45-3-75]) oder die männlich waren (männlich vs. weiblich; 1-23 [1-20-1-26]), waren ebenfalls mit einem erhöhten Risiko für schwere COVID-19-Ergebnisse verbunden.“

Kritische Anmerkung vi)

vii) „Es gab einen Schutzeffekt bei Personen mit einer SARS-CoV-2-Infektion in der Vorgeschichte (infiziert ≥9 Monate vor der Auffrischungsdosis gegenüber keiner früheren Infektion; aRR 0-41 [95% CI 0-29-0-58]). Personen mit zunehmender Multimorbidität waren mit einem erhöhten Risiko für schwere COVID-19-Ergebnisse assoziiert (zwei vs. keine, aRR 3-35 [95% CI 3-21-3-50]; drei vs. keine, 4-78 [4-56-5-00]; vier vs. keine, 6-34 [6-03-6-66]).“

viii) „Das Vorhandensein einer der interessierenden Grunderkrankungen war mit einem erhöhten Risiko für schwere COVID-19-Ergebnisse verbunden. Dieses Risiko war besonders hoch bei Personen, die Immunsuppressiva erhielten (ja vs. nein; aRR 5-80 [95% CI 5-53-6-09]), bei Personen mit einer Vorgeschichte einer seltenen neurologischen Erkrankung (ja vs. nein; 5-30 [4-90-5-74]) und bei Personen mit chronischer Nierenerkrankung (chronische Nierenerkrankung Stadium 5 vs. nein; 3-71 [2-90-4-74]).“ Abbildung 3 unten.

Abbildung 3: Abbildung 3Gepoolte Analysen der Poisson-bereinigten Ratenverhältnisse für spezifische klinische Risikofaktoren, die mit COVID-19-bedingten Krankenhausaufenthalten oder Todesfällen bei Personen assoziiert sind, die Booster-Dosen von mRNA-1273 oder BNT162b2 erhielten.