Schauspieler: „Epstein Island ist nicht die einzige Insel, auf der sie Kindern missbraucht werden!“

Warum wollen die Leute in der Filmindustrie nicht, dass wir den neuen Film des Schauspielers Jim Caviezel über Kinderhandel sehen? Diese Frage stellte Steve Bannon an Caviezel.

Der Schauspieler erzählte, dass die Leute bei einer Vorpremiere in Las Vegas irgendwann anfingen zu flüstern. Als Caviezel sie anschließend fragte, warum sie flüsterten, riefen sie: „Epstein Island!

„Epstein Island ist nicht die einzige Insel, auf der man Kindern wehtut“, betonte er, woraufhin eine tiefe Stille entstand.

The long pause after Jim Caviezal says, Epstein island isn’t the only island is like a gut punch pic.twitter.com/tEAn7P6eek