Lassen Sie nicht zu, dass die Geschichte umgeschrieben wird: Beatmungsgeräte TÖTEN Menschen … und das war kein Zufall

Kit Knightly

Studien behaupten, dass viele „Covid-Patienten“ durch invasive mechanische Beatmung getötet wurden, aber das wussten wir damals schon, und jetzt wird die Geschichte umgeschrieben.

Eine neue Studie der Northwestern University kommt zu dem Schluss, dass die meisten „Covid19“-Patienten, die an ein Beatmungsgerät angeschlossen wurden, tatsächlich an einer bakteriellen Lungenentzündung und nicht an dem angeblichen Virus gestorben sind.

Sie können diese Studie hier lesen.

Für die regelmäßigen Leser unserer Webseite dürfte dies kein Schock sein – und auch nicht für alle, die sich während der „Pandemie“ informiert haben. Mechanische Beatmung ist keine Behandlung für Atemwegsinfektionen und verschlimmert die Situation in vielen Fällen.

Der vorsätzliche, institutionelle Missbrauch der mechanischen Beatmung hat während der so genannten „ersten Welle“ wahrscheinlich eine große Anzahl von Patienten getötet. In unserem Spickzettel „40 Fakten“ gehen wir sehr ausführlich darauf ein.

Es ist jedoch vorhersehbar, dass die führenden Köpfe des Mainstreams nicht bereit sind, dies zuzugeben, und die Northwestern-Studie hat eine Welle von fieberhaftem Revisionismus unter der schwindenden Klasse der Covidioten ausgelöst.

Siehe z. B. diesen Tweet von „Dr. Craig Spencer“:

Wissen Sie, warum wir im März 2020 Menschen wegen Covid intubiert haben?

Denn sonst würden sie sterben. Voll. Stoppen.

Ich erinnere mich an einen Patienten, der mit einer Sauerstoffsättigung von 42 % in die Klinik kam, doppelt so schnell atmete wie normal und mit einer Gesichtsmaske mit Sauerstoff bis ganz nach oben kämpfte. Was zu tun ist?

You know why we intubated people for Covid in March 2020?



Because otherwise they were going to die. Full. Stop.



I remember a patient rolling in with an oxygen saturation of 42%, breathing twice as fast as normal,struggling on a face mask with oxygen all the way up.



What to do?