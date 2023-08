Schauspieler Jon Voight: „Dies ist jetzt ein Krieg gegen uns alle“.

Die Verwaltung ist ein korrupter Haufen. Es ist ein Horror.

Mehr als ein Jahr vor den nächsten Präsidentschaftswahlen, aber zu einem Zeitpunkt, an dem die Demokraten ihr ganzes Arsenal gegen Präsident Donald Trump auffahren, hat der Schauspieler Jon Voight eine Warnung an Amerika gerichtet.

„Was sollen wir tun? Das ist jetzt ein Krieg, ein Krieg gegen uns alle“, sagte er. „Die Biden-Administration ist eine korrupte Bande, und die Obama-Administration heizt das Ganze noch an.

Er fuhr fort: „Lassen Sie mich Sie alle warnen, dass dieses korrupte Verhalten gegen Präsident Trump der widerlichste Plan ist, um zu versuchen, ihn am Boden zu halten. Es ist ein Horror.

„Dieses System erlaubt es Kriminellen, Kaufhäuser auszurauben, und alles, was sie sagen, ist, zuzusehen und nichts zu tun, und das ist in Ordnung, sich zurückzulehnen und diese Monster hart arbeitende Designer und Einzelhändler zerstören zu lassen, mein Gott.

„Meine amerikanischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, dies ist ein Bürgerkrieg, und dies ist die Zeit, in der wir für die Wahrheit einstehen müssen. Wenn wir das nicht tun, werden Sie, Ihre Kinder, Ihre Enkel, Ihre Schwestern und Brüder den Preis dafür bezahlen, mein Gott. Lasst uns nicht betteln, lasst uns nicht stehlen, sondern lasst Gottes Wahrheiten zu euren und zu meinen Wahrheiten werden. Lasst uns nicht unseren Stolz verbergen, sondern lasst Gottes höchste Wahrheiten uns den Weg weisen. Wir müssen für die Wahrheiten eintreten, die wir verloren haben, für das Geschenk, das uns allen gemacht wurde, für die Freiheit, für die der amerikanische Traum stand. Wenn wir zulassen, dass Präsident Trump getäuscht wird und diese Lüge gewinnt, werden wir es alle bereuen“.

Jon Voight:



