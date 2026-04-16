Schaut, was Trump tut, ignoriert, was er sagt… Weitere Kriegshandlungen stehen auf der Agenda

Larry C. Johnson

Trump wird Iran erneut angreifen – möglicherweise schon dieses Wochenende – als Auftakt dazu, den Sieg zu verkünden und die US-Streitkräfte aus dem Persischen Golf abzuziehen.

Ich sage das, weil Trump über Kriegsminister Hegseth weitere 10.000 US-Soldaten in die Golfregion entsandt hat, zusammen mit der Trägerkampfgruppe der USS George H.W. Bush. Darüber hinaus fließt eine beträchtliche Flotte von C-17-Transportflugzeugen nach Jordanien und Saudi-Arabien. Mit anderen Worten: Während Trump in Interviews behauptet, der Krieg sei vorbei, bereitet er eifrig den nächsten Schlag vor.

Im Vorfeld dieses Schlags treibt das Trump-Team eine hektische Informationsoperation voran, die behauptet, die USA hätten am ersten vollen Tag des Embargos Dutzende von Schiffen daran gehindert, den Persischen Golf zu betreten oder zu verlassen. Das ist eine Lüge. Das Pentagon arbeitet an dieser Desinformationskampagne mit – sicherlich nicht das erste Mal, dass das Kriegsministerium und ein Theaterkommandeur Falschmeldungen herausgeben, um die amerikanischen Bürger davon zu überzeugen, dass der Krieg gut für uns läuft. Die Realität ist, dass die USA nach wie vor nicht über genügend Schiffe sowie Hubschrauber verfügen, um eine wirksame Blockade durchzuführen. Darüber hinaus halten die USA ihre Schiffe aus Angst vor kurzreichweitigen ballistischen Raketen (CRBM) oder Küstenverteidigungsmarschflugkörpern (CDCM) in einem Abstand von mindestens 800 Kilometern zur iranischen Küste.

Die Tatsache, dass es den USA nicht gelungen ist, Irans ballistische Raketen- und Marschflugkörperbedrohung auszuschalten, wird durch die Reiseroute der USS George H.W. Bush unterstrichen: Das Schiff mied das Risiko, durch den Suezkanal und das Rote Meer zu fahren, und wählte stattdessen den Weg um Afrika herum.

Ich hatte heute Morgen das Privileg, Robert Barnes zu interviewen – das Video wird hoffentlich spätestens bis Freitag auf Counter Currents veröffentlicht – und er lieferte schockierende Details darüber, was hinter den Kulissen im Weißen Haus vor sich geht. Donald Trump zeigte im September 2025 erste Anzeichen einer frühen Demenz … Er streitet sich häufig, verliert regelmäßig die Beherrschung und entfesselt schreiende Schimpftiraden und ist nicht in der Lage, kritisch zu denken. Laut Barnes benehmen sich Trumps hochrangige Mitarbeiter im Weißen Haus wie Kinder mit einem gewalttätigen, drogenabhängigen Vater … das heißt, sie laufen auf Eierschalen und haben Angst, etwas zu sagen, was Trumps Wut entfachen könnte.

Trump glaubt aufrichtig, dass die USA Iran besiegt haben, und begreift nicht das enorme wirtschaftliche Ausmaß des Schadens, den die Schließung der Straße von Hormus für die Weltwirtschaft bedeutet. Sein geistiger Verfall ist gefährlich, weil er dazu neigt, vorschnelle Entscheidungen allein auf Basis seiner momentanen emotionalen Verfassung zu treffen.

Berichten zufolge arbeitet JD Vance hinter den Kulissen fieberhaft daran, ein neues Treffen mit den Iranern in Islamabad zu arrangieren. Iran besteht darauf, dass es vor einem weiteren Treffen mit Vance zunächst einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon geben muss. In der Nacht zu Donnerstag lehnte der israelische Sicherheitsrat den Waffenstillstand ab und schwor, die Invasion Südlibanons fortzusetzen.

Ich hoffe, ich liege falsch und Vance gelingt es, Israel zur Zustimmung zu einem Waffenstillstand mit der Hisbollah zu bewegen. Ich glaube jedoch, dass die Hisbollah den Israelis zunächst noch weitere Verluste zufügen muss, bevor diese bereit sein werden, einen Waffenstillstand zu fordern und zu akzeptieren. Solange Trump die US-Streitkräfte in Jordanien und Saudi-Arabien nicht anweist, ihre Operationen zu beenden und in die Vereinigten Staaten zurückzukehren, glaube ich, dass uns eine neue Runde unnötiger Gewalt bevorsteht.