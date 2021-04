Schlafwandelnd in Washingtons nächste Regimewechsel-Krise: Myanmar

Von Brian Berletic: Er ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor, insbesondere für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Die Krise im südostasiatischen Myanmar wächst nach dem vom Militär geführten Sturz der von den USA unterstützten Aung San Suu Kyi und ihrer Partei, der National League for Democracy (NLD), im Februar 2021 weiter an.

Die Gewalt zwischen den von den USA unterstützten Oppositionsgruppen, die sich mit den von den USA bewaffneten und ausgebildeten ethnischen Rebellen zusammengeschlossen haben, und der Zentralregierung ist in den Fokus der westlichen Medien wie auch der westlichen Regierung selbst geraten.

Genau wie in Libyen 2011 versuchen die US-Regierung, die westlichen Medien und ein globales Netzwerk von US-finanzierten Fronten, die sich als Rechtsgruppen und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) ausgeben, eine Intervention in Myanmar zu rechtfertigen – zuerst durch Sanktionen und dann schließlich durch die Anerkennung und direkte Unterstützung einer von den USA unterstützten Parallelregierung und der bewaffneten Gruppen, die in ihrem Namen kämpfen.

Das Ziel, Myanmar zu destabilisieren, spiegelt ähnliche Propaganda-, Gewalt- und Instabilitätskampagnen in Chinas Xinjiang-Region, in Belutschistan in Pakistan und praktisch überall dort, wo Chinas Entwicklungsprojekt „One Belt, One Road“ aktiv ist – um China mit Chaos einzukreisen und Chinas Aufstieg auf der internationalen Bühne einzudämmen.

Um eine weitere Episode des von den USA herbeigeführten Regimewechsels auf der ganzen Welt zu verkaufen, benutzen die westlichen Medien drei Hauptgesprächsthemen, um Nationen auf der ganzen Welt und besonders in Südostasien unter Druck zu setzen – um die Ziele der US-Aussenpolitik gegenüber Myanmar voranzutreiben.

„Die Gewalt muss aufhören“

Natürlich sollte die Gewalt enden. Aber die US-Regierung, die westlichen Medien und die vom Westen unterstützten Fronten beziehen sich nur auf die Gewalt, die von Myanmars Militär und Polizei ausgeübt wird.

Die Gewalt der Opposition wird überhaupt nicht erwähnt.

Genauso wie die USA und die westlichen Medien es während des „Arabischen Frühlings“ 2011, dem von den USA unterstützten Sturz der ukrainischen Regierung 2014 oder den jüngsten, von den USA unterstützten Unruhen in Hongkong getan haben – wird die Gewalt der Opposition mit keinem Wort erwähnt.

Selbst wenn Medien wie CNN in Artikeln wie „Myanmars Militär führt einen Krieg gegen seine Bürger“ zugeben. Einige sagen, dass es Zeit ist, zurückzuschlagen“, dass die Opposition in den Besitz von Kriegswaffen kommt – wird die Gewalt immer noch als „einseitig“ dargestellt.

Dieses Gerede wird sogar von Medien, Politikern und Diplomaten in der gesamten ASEAN wiederholt.

Wenn ein Problem jedoch vollständig gelöst werden soll, muss es vollständig verstanden werden.

Die Verurteilung und Beendigung von nur der Hälfte der Gewalt in einem andauernden bewaffneten Konflikt ist das gleiche Rezept für eine Katastrophe, das verwendet wurde, um Libyen zu zerstören, Syrien fast zu zerstören, die Ukraine zu destabilisieren und Nationen wie den Jemen als massive und andauernde humanitäre Krisen für die nächsten Jahre zu belassen.

„Die Demokratie muss nach Myanmar zurückkehren“

Obwohl in Myanmar tatsächlich Wahlen stattgefunden haben, die dazu führten, dass Aung San Suu Kyis NLD die Macht übernahm, sind dies keine Wahlen, die – beim besten Willen – als „fair und frei“ bezeichnet werden können.

Die Regierungen der USA und Großbritanniens haben jahrzehntelang Geld und politische Unterstützung in Aung San Suu Kyis politischen Apparat gepumpt – sowohl durch direkte Unterstützung der NLD als auch durch die Schaffung eines massiven landesweiten Netzwerkes von Fronten, die sich als NGOs ausgeben, um die NLD vor, während und nach den Wahlen zu unterstützen.

Allein das National Endowment for Democracy (NED) der US-Regierung listet über 80 Programme auf (die zugelassen sind), die den Kern der Organisationen bilden, die Aung San Suu Kyis politische Basis ausmachen und sich in Bereiche einmischen, die von den Medien und der Gesetzgebung über Bildung und Infrastruktur bis hin zu politischen Kampagnen und Umfragen und wirtschaftlichen Angelegenheiten und Ressourcenmanagement reichen.

Aung San Suu Kyi selbst ist eigens nach Washington DC gereist, um sich mit der US NED zu treffen.

Demokratie ist ein Prozess der Selbstbestimmung. Die ausländischen Verbindungen und die Unterstützung der NLD stellen eine akute ausländische Einmischung in Myanmars interne politische Angelegenheiten dar.

Wenn unbegründete Behauptungen über eine „russische Einmischung“ in die amerikanischen Wahlen eine politische Krise hervorgerufen haben, in der US-Politiker behaupten, dass die amerikanische Demokratie in einer schlimmen, noch nie dagewesenen Bedrohung stehe, welcher Art von Bedrohung sieht sich dann Myanmars Demokratie gegenüber, wenn seine wichtigste Oppositionspartei verifizierte politische und finanzielle Verbindungen zu einer ausländischen Macht unterhält?

„Myanmars Militär muss aufhören, sich der Weltmeinung zu widersetzen“

Wenn die „internationale Gemeinschaft“ nur ein Euphemismus für Wall Street, Washington, London und Brüssel ist, dann ist die „Weltmeinung“ nur ein Euphemismus für die vom Westen hergestellte Zustimmung, die von den immer noch massiven und einflussreichen, weltumspannenden Mediennetzwerken des Westens erzeugt wird.

Die „Weltmeinung“ ist also das, was die westlichen Medien sagen, was sie ist.

Es wird nur eine Seite der Geschichte erzählt – Facebook, Twitter, Google und YouTube haben dafür gesorgt, nachdem sie in einer koordinierten Kampagne die Präsenz des Militärs und der Regierung Myanmars von ihren Plattformen entfernt haben, wie Forbes in ihrem Artikel „YouTube Joins Facebook In Taking Down Channels Run By Myanmar’s Military In Coup Fallout“ berichtet.

Und wie im Falle der „Massenvernichtungswaffen“ im Irak 2003, der US-Militäraggression gegen Libyen und Syrien ab 2011, dem Sturz der ukrainischen Regierung 2014 oder auch den jüngsten Unruhen in Hongkong und Thailand – basiert die Geschichte, die die westlichen Medien über Myanmar erzählen, auf nachweisbaren Lügen und absichtlichen Auslassungen.

Uns wird gesagt, dass friedliche pro-demokratische Demonstranten von Myanmars Militär und Polizei brutal behandelt werden.

Es wird uns nicht gesagt, dass diese Demonstranten dieselben Gruppen sind, die in den vergangenen Jahren Rohingya-Gemeinden überfielen, Bewohner töteten und Geschäfte und Häuser niederbrannten, und dass sie in letzter Zeit dasselbe Maß an Gewalt auf den Strassen gegen die staatlichen Sicherheitskräfte angewandt haben.

Uns wird erzählt, dass die Führer der entstehenden „Regierung der nationalen Einheit“, die parallel zur vom Militär geführten Zentralregierung Myanmars gebildet wurde, ein Versuch des Volkes von Myanmar ist, die Demokratie ins Land zurückzubringen.

Wir erfahren nicht, dass Schlüsselfiguren wie der „altgediente Demokratieaktivist“ Min Ko Naing zuvor versucht hatten, die Minderheit der Rohingya aus dem Land zu vertreiben und sie als eine der ethnischen Gruppen des Landes zu verleugnen – was sogar von westlich-freundlichen Publikationen wie Frontier Myanmar in Artikeln wie „Activists championed by rights groups have history of anti-Rohingya messaging“ festgestellt wurde.

Und natürlich wird keine der Informationen über die jahrzehntelange Einmischung Washingtons und seiner Verbündeten in Myanmar – einschließlich der Unterstützung bewaffneter militanter Gruppen in den abgelegenen Regionen Myanmars – von den westlichen Medien überhaupt erwähnt. Wenn dies der Fall wäre, würde es die vereinfachende „Gut-gegen-Böse“-Erzählung verkomplizieren, mit der der Westen die Welt in eine weitere Regimewechselkrise schlafwandeln will.

Wenn die Welt die Wahrheit über Myanmar erfahren würde, wäre die „Weltmeinung“ eine ganz andere, und Myanmars Militär, das versucht, die Einheit und die Kontrolle über das Land gegenüber den vom Ausland finanzierten Oppositionsgruppen und bewaffneten ethnischen Separatisten aufrechtzuerhalten, würde als Bemühung gesehen werden, ein weiteres Libyen und Syrien zu vermeiden – und nicht die Katastrophe, von der die USA behaupteten, dass sie eintreten würde, wenn „die Welt“ nicht eingreift – sondern die Katastrophe, die sich ereignet hat, weil die USA die Welt schlafwandlerisch zum Eingreifen verleitet haben.

