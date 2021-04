Chinas E-Commerce-Riese JD.Com beginnt, ausgesuchte Mitarbeiter in digitalen Yuan zu bezahlen

Der chinesische E-Commerce-Riese JD.com, der in direkter Konkurrenz zu Jack Ma’s Alibaba steht, gab am Sonntag bekannt, dass er einige Mitarbeiter in digitalen Yuan bezahlt, der virtuellen Version der physischen Währung des Landes, die nach Ansicht einiger den US-Dollar überholen und die nächste Reservewährung der Welt werden soll.

JD sagte, dass es seit der Partnerschaft mit der People’s Bank of China im vergangenen September Technologie- und Serviceunterstützung für Chinas e-CNY-Testprogramme in Suzhou, Peking und Chengdu geleistet hat.

Wie wir bereits ausführlich berichtet haben, hat China in den letzten Monaten fleißig mit digitaler Währung experimentiert und ist auf dem besten Weg, die erste große Volkswirtschaft der Welt zu werden, die eine digitale Version ihres Fiat-Geldes herausgibt, die bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking eine breitere Einführung erfahren könnte. Im Oktober verteilte Shenzhen, eine Stadt im Süden, die für ihre fortschrittliche Wirtschaftspolitik bekannt ist, digitale Währung im Wert von 10 Millionen Yuan an 500.000 Einwohner, die damit bei bestimmten Online- und Offline-Händlern einkaufen konnten.

Mehrere andere chinesische Großstädte sind dem Beispiel von Shenzhen gefolgt. Die Einwohner in diesen Regionen müssen sich über ausgewählte Banken bewerben, um mit dem digitalen Yuan empfangen und bezahlen zu können.

Wie TechCrunch bemerkt, ist die elektronische Yuan-Initiative eine gemeinsame Anstrengung, an der Chinas Regulierungsbehörden, Geschäftsbanken und Anbieter von Technologielösungen beteiligt sind. Auf den ersten Blick ähnelt das Schema noch der Art und Weise, wie der physische Yuan im Moment zirkuliert. Unter der Leitung der Zentralbank verteilen die sechs großen Geschäftsbanken in China, darunter die ICBC, den digitalen Yuan an kleinere Banken und ein Netz von Anbietern von Technologielösungen, was dazu beitragen könnte, mehr Anwendungsfälle für das neue elektronische Geld zu schaffen.

Das bedeutet natürlich, dass der digitale Yuan alles andere als eine Kryptowährung ist, sondern lediglich eine digitalere Version der bereits im Umlauf befindlichen Währung. Tatsächlich ist alles, was der digitale Yuan erreicht, die erzwungene Umwandlung aller Papierwährungen in ein digitales Token-Format, was Peking eine infinitesimale Kontrolle über jede einzelne Transaktion erlaubt und die Identität jedes einzelnen Währungsinhabers offenbart – genau das Gegenteil von dem, wofür Kryptos stehen.

Da China ein autoritäres Regime ist, in dem Unternehmen den Forderungen Pekings nachkommen müssen, um „Jack Ma’d“ zu werden, haben Chinas große Tech-Unternehmen natürlich aktiv am Aufbau des digitalen Yuan-Ökosystems mitgewirkt, das der Zentralregierung helfen wird, Geldströme noch besser zu verfolgen.

Neben JD.com haben auch die Video-Streaming-Plattform Bilibili, der On-Demand-Dienstleister Meituan und die Ride-Hailing-App Didi damit begonnen, digitale Yuan für Einkäufe der Nutzer zu akzeptieren. Der Gaming- und Social-Networking-Gigant Tencent wurde zu einem der „Digital-Yuan-Betreiber“ und wird sich an der Gestaltung, Forschung und Entwicklung sowie der operativen Arbeit des elektronischen Geldes beteiligen. Jack Ma’s Ant Group, die sich nach einem ins Stocken geratenen Börsengang in einer großen Umstrukturierung befindet, hat sich ebenfalls mit der Zentralbank zusammengetan, um an der Entwicklung der Infrastruktur für den digitalen Geldverkehr zu arbeiten. Der Telekommunikationsausrüster Huawei hat eine Geldbörse auf einem seiner Smartphone-Modelle vorgestellt, mit der Nutzer sofort digitale Yuan ausgeben können, auch wenn das Gerät offline ist.