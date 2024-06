Schlaganfallrisiko: COVID-Spritzen verursachen mit 200-facher Wahrscheinlichkeit Blutgerinnsel im Gehirn

Von Suzanne Burdick, Ph.D.

Laut einer Studie von Dr. Peter McCullough und Kollegen hatten die COVID-19-Impfstoffe im Vergleich zum Grippeimpfstoff ein mehr als 1.000-fach erhöhtes Risiko für Blutgerinnsel im Gehirn und im Vergleich zu allen anderen Impfstoffen ein mehr als 200-fach erhöhtes Risiko.

Die COVID-19-Impfstoffe bergen im Vergleich zu anderen Impfstoffen ein wesentlich höheres Risiko für Blutgerinnsel im Gehirn, so eine neue Studie von Dr. Peter McCullough und Kollegen.

Die Forscher untersuchten Berichte im Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS ) der Centers for Disease Control and Prevention(CDC) von Januar 1990 bis Dezember 2023.

Sie zählten die Anzahl der zerebralen Thromboembolien – d. h. Blutgerinnsel in den Venen oder Arterien des Gehirns -, die bei Personen gemeldet wurden, die eine COVID-19-Impfung erhalten hatten, im Vergleich zu Personen, die eine Grippeimpfung oder andere Impfstoffe erhalten hatten.

Blutgerinnsel, die den Blutfluss zum Gehirn blockieren, sind nach Angaben der American Stroke Association, einer Abteilung der American Heart Association, für etwa 87 % aller Schlaganfälle verantwortlich.

McCullough – ein Kardiologe mit über 1.000 Veröffentlichungen und mehr als 685 Zitaten in der National Library of Medicine – sagte gegenüber The Defender, die Studie zeige “ein inakzeptables Risiko für katastrophale thrombotische Verletzungen des Gehirns” bei Personen, die eine oder mehrere COVID-19-Impfungen erhalten haben.

McCullough fasste die Ergebnisse der Studie auf Substack zusammen:

“Im Vergleich zu Influenza-Impfstoffen, die über 34 Jahre verabreicht wurden, hatten COVID-19-Impfstoffe in 36 Monaten ein mehr als 1000-fach erhöhtes Risiko für die meisten Blutgerinnsel-Ereignisse, und im Vergleich zu allen Impfstoffen zusammen, die über 34 Jahre verabreicht wurden, blieb dieses Risiko bei der COVID-19-Impfung mehr als 200-fach erhöht.”

Frühere Forschungen haben ergeben, dass das Spike-Protein sowohl im SARS-CoV-2-Virus als auch im Impfstoff COVID-19 schwere Blutgerinnsel verursachen kann, so McCullough und seine Mitautoren in ihrem Bericht.

Blutgerinnsel im Gehirn sind schwer zu behandeln, sagte McCullough gegenüber The Defender, und “hinterlassen bei den Patienten oft verheerende Behinderungen”.

“Diese und andere Datenquellen“, fügte er hinzu, “unterstützen die Forderung, alle COVID-19-Impfstoffe aus dem öffentlichen Gebrauch zu nehmen.”

Die Studie, die gemeinsam mit Claire Rogers, Dr. James Thorp und Kirstin Cosgrove verfasst wurde, befindet sich im Peer-Review-Verfahren und ist online als Preprint verfügbar.

Frauen besonders gefährdet

Für die Studie verwendeten McCullough und seine Mitautoren 12 Suchbegriffe, um VAERS-Berichte über unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit Blutgerinnseln im Gehirn zu finden: Schwellkörperthrombose, Hirnarterienthrombose, Hirninfarkt, Hirnthrombose, Hirnvenenthrombose, Hirnvenenthrombose, embolischer Hirninfarkt, ischämischer Hirninfarkt, Sigmoid-Sinusthrombose, Superior-Sagittal-Sinusthrombose, thrombotischer Hirninfarkt und Quersinusthrombose.

In den drei Jahren seit der Einführung des COVID-19-Impfstoffs fanden sie 5 137 Berichte über ein Blutgerinnsel im Gehirn bei Personen, die eine oder mehrere COVID-19-Impfungen erhalten hatten.

Dagegen zeigten die VAERS-Daten seit 1990 nur 52 Berichte über ein Blutgerinnsel im Gehirn nach einer Grippeimpfung und 282 seit 1990 nach allen anderen Impfungen, so die Forscher.

Die tatsächliche Zahl der Ereignisse könnte höher sein, da die VAERS-Daten aus mehreren Gründen zu wenig Meldungen enthalten.

Erstens könnten die CDC-Mitarbeiter aufgrund der überwältigenden Zunahme der VAERS-Meldungen seit der Einführung des COVID-19-Impfstoffs “enorme Schwierigkeiten” bei der Bearbeitung der Berichte haben.

Außerdem verfügen Kliniker möglicherweise nicht über das nötige Bewusstsein und Wissen, um Verletzungen als impfstoffbedingt zu erkennen, und melden sie daher möglicherweise nicht an VAERS.

Darüber hinaus fügten sie hinzu: Die VAERS-Datenbank ist bekannt dafür, dass die Eingabe von Ereignissen schwierig ist, was es für die Mitarbeiter des Gesundheitswesens noch schwieriger macht, jedes Ereignis zu melden, wenn sie nur wenig Zeit in einem Krankenhaus oder einer Klinik haben.

Die Autoren sagten, ihre Ergebnisse seien besonders für Frauen im gebärfähigen Alter besorgniserregend, die besonders gefährdet sind für bestimmte Blutgerinnungsereignisse im Gehirn, wie z.B. zerebrale Venenthrombosen.

Die American Heart Association erklärte in einem Übersichtsartikel vom 29. Januar, dass etwa zwei Drittel aller Fälle von zerebraler Venenthrombose bei Frauen im gebärfähigen Alter auftreten.

In Anbetracht dieser Tatsache forderten die Autoren der Studie “ein sofortiges weltweites Moratorium für die Verwendung von COVID-19-Impfstoffen… mit einer absoluten Kontraindikation bei Frauen im gebärfähigen Alter”.

CDC: keine Änderung der COVID-Impfempfehlungen geplant

The Defender fragte die CDC, ob sie plane, ihre COVID-19-Impfempfehlungen im Lichte der Ergebnisse von McCullough und seinen Mitautoren zu ändern.

Ein CDC-Sprecher sagte dem Defender: “Die CDC kommentiert keine Erkenntnisse oder Behauptungen von Personen oder Organisationen außerhalb der CDC. Die aktuellen CDC-Empfehlungen finden Sie hier.”

Die CDC hat die COVID-19-Impfstoffe für sicher und wirksam befunden, sagte der Sprecher. “Die CDC ermutigt die Amerikaner weiterhin, sich impfen zu lassen, da die COVID-19-Impfung nach wie vor der beste Schutz gegen schwere Krankheiten ist.”

Auf die Frage nach den Risiken der COVID-19-Impfung für Frauen im gebärfähigen Alter verwies die CDC-Sprecherin auf die CDC-Webseite COVID-19 Vaccines While Pregnant or Breastfeeding, auf der die Impfstoffe als sicher und wirksam bezeichnet werden.