Schließung der US-Militärstützpunkte in Asien

Von Jeffrey D. Sachs

Die beste Strategie für die Supermächte besteht darin, sich gegenseitig aus dem Weg zu gehen.

Präsident Donald Trump beklagt erneut lautstark, dass die US-Militärstützpunkte in Asien für die USA zu teuer seien. Im Rahmen der neuen Zollverhandlungsrunde mit Japan und Korea fordert Trump Japan und Korea auf, die Stationierung der US-Truppen zu finanzieren. Eine viel bessere Idee wäre die Schließung der Stützpunkte und die Rückführung der US-Soldaten in die USA.

Trump deutet an, dass die USA Japan und Korea mit der Stationierung von 50.000 Soldaten in Japan und fast 30.000 in Korea einen großen Dienst leisten. Doch diese Länder sind nicht auf die USA angewiesen, um sich zu verteidigen. Sie sind wohlhabend und können sich selbst verteidigen. Viel wichtiger ist, dass Diplomatie den Frieden in Nordostasien weitaus effektiver und kostengünstiger sichern kann als US-Truppen.

Die USA tun so, als müsse Japan gegen China verteidigt werden. Sehen wir uns das einmal an. Wie oft hat China in den letzten 1.000 Jahren, in denen China mit Ausnahme der letzten 150 Jahre die dominierende Macht in der Region war, versucht, Japan zu erobern? Wenn Sie mit null geantwortet haben, liegen Sie richtig. China hat nicht ein einziges Mal versucht, in Japan einzumarschieren.

Man könnte nun streiten. Was ist mit den beiden Versuchen von 1274 und 1281, also vor rund 750 Jahren? Es stimmt, dass die Mongolen, als sie zwischen 1271 und 1368 vorübergehend China beherrschten, zweimal Expeditionsflotten nach Japan schickten und beide Male durch eine Kombination aus Taifunen (in der japanischen Überlieferung als Kamikaze-Winde bekannt) und der japanischen Küstenverteidigung zurückgeschlagen wurden.

Japan hingegen unternahm mehrere Versuche, China anzugreifen oder zu erobern. 1592 startete der arrogante und unberechenbare japanische Militärführer Toyotomi Hideyoshi eine Invasion Koreas mit dem Ziel, das China der Ming-Dynastie zu erobern. Er kam nicht weit und starb 1598, ohne Korea überhaupt unterworfen zu haben. 1894/95 marschierte Japan im Japanisch-Chinesischen Krieg in China ein und besiegte es. Taiwan wurde zu seiner japanischen Kolonie. 1931 marschierte Japan in Nordostchina (Mandschurei) ein und gründete die japanische Kolonie Mandschukuo. 1937 marschierte Japan in China ein und löste damit den Zweiten Weltkrieg im Pazifikraum aus.

Niemand glaubt, dass Japan heute in China einmarschieren wird, und es gibt keinen Grund, keinen historischen Präzedenzfall für die Annahme, dass China in Japan einmarschieren wird. Japan braucht die US-Militärstützpunkte nicht, um sich vor China zu schützen.

Dasselbe gilt für China und Korea. In den vergangenen 1.000 Jahren hat China niemals Korea angegriffen, außer einmal: als die USA China bedrohten. China trat Ende 1950 auf der Seite Nordkoreas in den Krieg ein, um die nach Norden in Richtung chinesischer Grenze vorrückenden US-Truppen zu bekämpfen. Damals empfahl US-General Douglas MacArthur leichtsinnigerweise, China mit Atombomben anzugreifen. MacArthur schlug außerdem vor, die damals in Taiwan stationierten chinesischen nationalistischen Kräfte bei der Invasion des chinesischen Festlandes zu unterstützen. Präsident Harry Truman lehnte MacArthurs Empfehlungen Gott sei Dank ab.

Südkorea braucht zwar Abschreckung gegenüber Nordkorea, doch diese ließe sich durch ein regionales Sicherheitssystem, an dem China, Japan, Russland, Nordkorea und Südkorea beteiligt sind, weitaus wirksamer und glaubwürdiger erreichen als durch die Präsenz der USA, die Nordkoreas Atomwaffenarsenal und militärische Aufrüstung wiederholt geschürt und nicht verringert haben.

Tatsächlich dienen die US-Militärstützpunkte in Ostasien der US-amerikanischen Machtdemonstration und nicht der Verteidigung Japans oder Koreas. Das ist ein weiterer Grund, warum sie geschlossen werden sollten. Obwohl die USA behaupten, ihre Stützpunkte in Ostasien dienten der Verteidigung, werden sie von China und Nordkorea verständlicherweise als direkte Bedrohung angesehen – beispielsweise, weil sie die Möglichkeit eines Enthauptungsschlags schaffen und die Reaktionszeit Chinas und Nordkoreas auf eine US-Provokation oder sonstiges Missverständnis gefährlich verkürzen. Russland hat sich aus denselben berechtigten Gründen lautstark gegen die NATO in der Ukraine ausgesprochen. Die NATO hat häufig in von den USA unterstützte Regimewechsel-Operationen eingegriffen und Raketensysteme gefährlich nahe an Russland stationiert. Tatsächlich hat sich die NATO, genau wie von Russland befürchtet, aktiv am Ukraine-Krieg beteiligt und Waffen, Strategien, Geheimdienstinformationen und sogar die Programmierung und Verfolgung von Raketenangriffen tief im Inneren Russlands bereitgestellt.

Trump ist derzeit besessen von zwei kleinen Hafenanlagen in Panama, die einem Hongkonger Unternehmen gehören. Er behauptet, China bedrohe die US-Sicherheit (!) und wolle die Anlagen an einen Käufer in sen USA verkaufen. Die USA hingegen umzingeln China nicht mit zwei winzigen Hafenanlagen, sondern mit großen US-Militärstützpunkten in Japan, Südkorea, Guam, den Philippinen und im Indischen Ozean nahe Chinas internationalen Seewegen.

Die beste Strategie für die Supermächte besteht darin, sich gegenseitig aus dem Weg zu gehen. China und Russland sollten, gelinde gesagt, keine Militärstützpunkte in der westlichen Hemisphäre eröffnen. Als die Sowjetunion 1962 Atomwaffen auf Kuba stationierte, wäre die Welt beinahe nuklear zerstört worden. (In Martin Sherwins bemerkenswertem Buch „Gambling with Armageddon“ erfahren Sie schockierende Details darüber, wie nahe die Welt einem atomaren Armageddon gekommen ist.) Weder China noch Russland zeigen heute die geringste Neigung dazu, trotz aller Provokationen durch US-Stützpunkte in ihrer eigenen Nachbarschaft.

Trump sucht nach Möglichkeiten, Geld zu sparen – eine hervorragende Idee angesichts der jährlichen Verluste des US-Bundeshaushalts von zwei Billionen Dollar, mehr als sechs Prozent des US-BIP. Die Schließung der US-Militärstützpunkte im Ausland wäre ein hervorragender Ansatzpunkt.

Trump schien dies sogar zu Beginn seiner zweiten Amtszeit anzudeuten, doch die Republikaner im Kongress forderten eine Erhöhung der Militärausgaben, nicht eine Senkung. Angesichts der rund 750 US-Militärstützpunkte in rund 80 Ländern ist es jedoch höchste Zeit, diese zu schließen, die Einsparungen einzustreichen und zur Diplomatie zurückzukehren. Die Gastländer für etwas zahlen zu lassen, das weder ihnen noch den USA hilft, ist sowohl für die USA als auch für die Gastländer ein enormer Zeit-, Diplomatie- und Ressourcenaufwand.

Die USA sollten mit China, Russland und anderen Mächten eine grundlegende Vereinbarung treffen. „Sie halten Ihre Militärstützpunkte aus unserer Nachbarschaft fern, und wir halten unsere Militärstützpunkte aus Ihrer fern.“ Eine grundlegende Gegenseitigkeit zwischen den Großmächten würde im kommenden Jahrzehnt Billionen von Dollar an Militärausgaben einsparen und, was noch wichtiger ist, die Weltuntergangsuhr von 89 Sekunden auf den Beginn des nuklearen Armageddons zurückstellen .

*Prof. Jeffrey D. Sachs ist Universitätsprofessor und Direktor des Zentrums für nachhaltige Entwicklung an der Columbia University, wo er von 2002 bis 2016 das Earth Institute leitete. Er ist außerdem Präsident des UN Sustainable Development Solutions Network und Mitglied der UN-Breitbandkommission für Entwicklung. Er war Berater von drei UN-Generalsekretären und fungiert derzeit als SDG-Befürworter unter Generalsekretär Antonio Guterres. Sachs ist Autor des jüngsten Werks „A New Foreign Policy: Beyond American Exceptionalism“ (2020). Weitere Bücher sind „Building the New American Economy: Smart, Fair, and Sustainable“ (2017) und „The Age of Sustainable Development“ (2015), gemeinsam mit Ban Ki-moon.