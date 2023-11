Schluss mit der heimlichen Beimischung von tödlicher CV19 mRNA – Karen Kingston

Karen Kingston ist eine Biotech-Analystin und ehemalige Pfizer-Mitarbeiterin, die von Anfang an vor den Gefahren der sogenannten CV19-„Impfstoffe“ gewarnt hat.

Kingston hat wiederholt auf die Gefahren der Nanotechnologie namens mRNA hingewiesen. Laut den Patenten von Big Pharma handelt es sich dabei in Wirklichkeit um ein elektromagnetisches Gerät, das nun heimlich in allen Impfstoffen enthalten sein soll.

mRNA, die „synthetische Biologie“, taucht bereits in unseren Lebensmitteln, in unserem Wasser und in vielen Medikamenten auf. Big Tech wird erst zufrieden sein, wenn sie buchstäblich in allem steckt. In der Zwischenzeit wird die Öffentlichkeit durch den CV19-Biowaffenimpfstoff auf das mRNA-Desaster aufmerksam gemacht. Kingston erklärt: „Die Leute werden sich der Tatsache bewusst, dass die Covid 19-Injektionen mRNA enthalten und mRNA ein epischer Misserfolg ist. Nach meinem Kenntnisstand, haben weniger als 2% der Amerikaner die letzte Runde der Booster erhalten. . . . Obwohl die Menschen aufwachen und erkennen, dass die Covid- oder mRNA-Injektionen Krankheiten, Behinderungen und Tod verursachen, verhindern sie nichts. Ich glaube, die Menschen werden auch langsam aufwachen und erkennen, dass mRNA in allen Impfstoffen verwendet wird. Das gilt auch für die Routineimpfungen für Kinder und die jährliche Grippeimpfung. Das wird den Menschen nicht gesagt. Dr. Peter McCullough sagte, und ich sagte letztes Jahr, keine Impfungen mehr – überhaupt keine . . . Das ist ein Notfall, das heißt, die Regierung wird sie nicht verteilen. Ich denke, dass jede dieser Impfungen im Moment eine weitere große Gefahr darstellt – und ich meine jede dieser Impfungen“.

Big Pharma hat große Pläne, mRNA in alles einzubauen: Medikamente, Nahrung, Wasser. Die Menschen müssen daran arbeiten, das zu verhindern.

Kingston sagt: „Ich will nicht mehr, dass mein Körper oder der meines Kindes mit nicht-menschlicher DNA oder bio-digitaler Technologie in Berührung kommt. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um nicht mehr damit geimpft zu werden. Ich werde die Leute auffordern, ihre Stimme zu erheben und keine traditionelle Medizin zu kaufen. Sie packen sie in Pillen. Dr. Ana Mihalcea (auch bekannt als Dr. Ana) hat es in Zahnarzneimitteln wie Novocain gefunden. Dr. Ana hat es auch in Insulin gefunden.

Bevor der Teufel zerstören kann, muss er täuschen. Sie haben diese luziferische Agenda. Sie wollen den Zorn Gottes nicht erleiden. Deshalb brauchen sie unsere Zustimmung zu diesen unmenschlichen, kriminellen Experimenten. Wenn wir dagegen sind, wird der Zorn Gottes auf sie zurückfallen. Das ist auch ein geistlicher Krieg. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich zur Zielscheibe geworden bin. Der Zug ist abgefahren und man kann ihn nicht mehr zurückholen. Ich glaube, das ist der Grund, warum Xi Jinping kürzlich in Kalifornien war. Er traf sich mit Bankern und Big Tech und sagte: „So bringen wir die Menschen in China zum Schweigen…“. Das ist im Wesentlichen die Executive Order (EO), die Biden geschrieben hat und die, wie ich glaube, von der KPCh geschrieben wurde, um die Erzählung in Amerika zu kontrollieren. Diese EO wird den Druck erhöhen und einem das Leben zur Hölle machen, wenn man von diesem Narrativ abweicht. . . . Sie wird am 17. Januar 2024 in Kraft treten“.

Kingston behauptet, dass die synthetische Biologie und neue mRNA-Kreationen von Big Pharma in der Bibel vorhergesagt wurden. Kingston betont: „Dieselbe Art von Chaos und Drangsal, die der Planet durchmachen wird, hat Gott ursprünglich bei der Erschaffung aller Lebensformen erlebt. In der Bibel heißt es: ‚Eine solche Bedrängnis hat es seit den Tagen der Schöpfung, die Gott schuf, bis jetzt nicht gegeben. Das bedeutet, dass ein anderes Wesen mit der Erschaffung des Lebens begonnen hat. In Vers 20 (Markus) heißt es Wenn der Herr die Tage nicht verkürzt hätte, wäre kein Leben gerettet worden. So verkürzte er die Tage um der Auserwählten willen, die er erwählt hatte. Abgesehen davon, dass Gott mit seinem Zorn herabkommt, sehe ich nicht, wie das aufgehalten werden kann.“

In dem 54-minütigen Interview gibt es noch viel mehr zu erfahren.