Sie dürfen niemals aufhören, über die Verderbtheit des Imperiums schockiert zu sein.

Caitlin Johnstone

Wenn Sie immer noch schockiert und erschüttert sind von den Taten unserer Herrscher, dann ist das ein hervorragendes Zeichen. Das heißt, sie haben dich bisher nicht erwischt.

Ein Freund von mir erzählte mir von meinem Artikel darüber, wie die Biden-Administration befürchtet, dass die Waffenruhe es Journalisten ermöglichen könnte, in den Gazastreifen einzudringen und der Welt die Verbrechen Israels zu zeigen.

Ich sagte ihm, dass ich die Fähigkeit, von solchen Dingen überrascht zu sein, bewusst kultiviere. Wenn man nicht mehr überrascht ist, wenn man sieht, dass die weltweit mächtigsten Menschen immer neue und innovative Wege finden, die Welt zu einem schlechteren Ort für normale Menschen zu machen, dann bedeutet das, dass das in Ihrem System in gewisser Weise normal geworden ist. Es bedeutet, dass sie es geschafft haben, neben all den anderen schrecklichen Übeln, die sie unserer Welt angetan haben, auch einen wichtigen Teil Ihrer Menschlichkeit zu stehlen.

Wenn Ihr nicht mehr schockiert seid von der Mordlust des Imperiums, ist das ein kontraintuitives Zeichen dafür, dass etwas Ungesundes mit euch geschieht, so wie der Körper aufhört zu zittern, wenn er in das Spätstadium der Unterkühlung fällt, oder wenn die Hungerattacken im Spätstadium des Verhungerns verschwinden. Das ist ein Zeichen dafür, dass der Körper nicht mehr mit aller Kraft gegen die Bedingungen ankämpft, die er eigentlich ablehnen sollte, sondern versucht, aufzugeben und Energie zu sparen.

Ich verbringe jeden Tag damit, in die hässlichsten Teile der imperialen Maschine zu starren, aber ich weigere mich, mich davon desensibilisieren zu lassen. Diese Monster haben der Welt so viel genommen, und ich weigere mich, ihnen noch mehr zu überlassen. Ich weigere mich, mich von ihnen meiner Menschlichkeit berauben zu lassen.

Ich betrachte es als meine heilige Pflicht, in mir eine Flamme am Brennen zu halten, die weiß, wie eine gesunde Welt aussieht, die weiß, wie Vernunft aussieht, die weiß, wie die Dinge sein sollten, und die es natürlich erschütternd findet, wenn sich die Krankheit dieser Zivilisation zeigt.

Ich weigere mich, das als normal hinzunehmen. Ich weigere mich, mich von den Übeln des Imperiums in eine abgestumpfte, stumpfe Hülle eines Menschen verwandeln zu lassen, der auf jede neue Ungeheuerlichkeit nur mit einem tiefen, weltmüden Seufzer reagieren kann. Ich sorge dafür, dass es in mir immer noch glühende Wut hervorruft. Ich sorge dafür, dass sie mir noch heiße Tränen in die Augen treibt.

Das darfst du dir nicht nehmen lassen. Du darfst nicht zulassen, dass sie dein Herz verhärten und deine Augen verdunkeln. Wir müssen die Flamme einer vernünftigen und gesunden Welt am Brennen halten, wenn nicht für uns selbst, dann für unsere Kinder und für zukünftige Generationen, die wir nie kennenlernen werden.

Wenn Sie immer noch schockiert und erschüttert sind von dem, was unsere Führer tun, dann ist das ein hervorragendes Zeichen. Das heißt, sie haben Sie bisher nicht erwischt. Es bedeutet, dass es ihnen bisher nicht gelungen ist, Ihre Flamme zu löschen.

Wir müssen unsere Sensibilität um jeden Preis bewahren. Wir müssen diese intuitive Ablehnung des Wahnsinns bewahren, denn das ist es, was uns nach Hause ruft. Das ist es, was uns nach Hause in eine gesunde Welt ruft. Das ist es, was uns den Weg zeigen wird, wenn wir uns dorthin kämpfen, ein kleiner, fast unbedeutender Sieg nach dem anderen.

Wenn Ihre Flamme heute nicht erlischt, ist das ein weiterer kleiner Sieg für die Menschheit. Es ist ein weiterer kleiner Schritt in Richtung Gesundheit.