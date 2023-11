Dieser malaysische Arzt möchte etwas über den sogenannten „Impfstoff“ sagen.

Über die sogenannten Corona-Impfstoffe sind falsche Informationen verbreitet worden. Das sagte der malaysische Arzt Satvinder Singh in der Batu Medic Show.

Es handele sich nicht um einen Impfstoff, sondern um eine Gentherapie, betonte Dr. Singh. Er vermutet, dass das Wort „Impfstoff“ gewählt wurde, weil die Gentherapie viele Menschen abschrecken würde. Den Herstellern sei es erlaubt gewesen, das Wort „Impfstoff“ zu verwenden, was aber gar nicht der Fall sei, so der Mediziner.

„Dann haben wir herausgefunden, dass der Impfstoff die Übertragung nicht verhindert. Wir haben auch herausgefunden, dass er eine Krankenhauseinweisung nicht verhindert. Wir haben auch herausgefunden, dass er nicht verhindert, dass Menschen auf der Intensivstation landen. Und wir haben herausgefunden, dass er Menschen nicht vor dem Tod bewahrt“.

Another Malaysian Doctor speaks out and slams the misformation surrounding the so called "vaccine".



Dr Satvinder Singh:



"We were fed misinformation, all right? Initially, we were misinformed that so called vaccine. We stopped using the word vaccine, We must say "gene therapy".… pic.twitter.com/wNU1MHAz29