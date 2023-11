Ex-CIA-Analyst: US verantwortlich für Gaza-Völkermord durch Ermächtigung Netanjahus

Von Anatoly Dontsov

US-Präsident Joe Biden gehorche rundum dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und billige den Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen, betonte Raymond McGovern, ein ehemaliger Mitarbeiter der Central Intelligence Agency (CIA) und politischer Aktivist.

McGovern sagte gegenüber Sputnik, dass die USA den Völkermord an den Palästinensern durch die Bereitstellung von immer mehr Hilfe für Israel ermöglicht haben. Dem politischen Aktivisten zufolge könnte Israel den Völkermord ohne die US-Hilfe nicht durchführen.

Dabei hat die israelische Regierung nicht einmal versucht, ihre völkermörderischen Absichten zu vertuschen. Im Gegenteil, Israel hat die vollständige Blockade des Gazastreifens angekündigt und die Versorgung mit Wasser, Lebensmitteln und Strom unterbrochen, was auf die wahren und völlig unverhüllten Ziele der israelischen Bodenoperation hindeutet, aber die USA unterstützen sie trotzdem, betonte McGovern.

„Was die Menschen wollen, ist ein Ende des lehrbuchmäßigen Völkermordes, den wir als amerikanische Regierung ermöglichen. Israel könnte diese Dinge nicht tun, könnte sich nicht an einem Völkermord beteiligen. Sagen wir, das Wort ist im internationalen Recht ganz klar definiert, und die israelische Führung hat uns den Gefallen getan zu sagen, ja, wir schneiden das Wasser ab, wir schneiden die Lebensmittel ab, wir schneiden die Energieversorgung ab. Ja, das ist es, was wir tun werden. Wir werden den Ort platt machen“ betonte McGovern.

Der ehemalige CIA-Offizier nannte mehrere Gründe, warum Washington den Völkermord unterstützt, wobei er die Israel-Lobby und Bidens begrenzte geistige Fähigkeiten als die wichtigsten nannte. Der politische Aktivist erklärte, dass die USA verzweifelt danach streben, der ganzen Welt ihren Willen aufzuzwingen, aber die Zeiten haben sich geändert, und die Welt sieht Washington nicht mehr als Führer an. Es scheint jedoch, dass niemand Biden über den aktuellen Stand der Dinge auf der Weltarena informiert hat, so McGovern. Er fügte hinzu, dass ein Präsident, der nicht in der Lage ist, die neue Realität zu begreifen, wirklich nichts Gutes für das Land verheißt.

„Unterstützen die USA Israel? Warum eigentlich? Wegen der Israel-Lobby. Wegen des Geldes. Wegen des Waffenhandels. Weil der Kongress völlig kooptiert ist. Und man kann nicht in den Kongress gewählt werden ohne die Unterstützung der Lobby und weil der Präsident wahnhaft ist… Er lebt in den 1980ern oder 70ern oder 60ern. Und seine jüngste Stellungnahme zeigt, dass er in einer Traumwelt lebt, in einer Welt, in der er glaubt, dass die Vereinigten Staaten führen können und sollten und dass alle anderen aufpassen und den USA gehorchen sollten. Das ist wirklich verrückt. Das wird uns noch in Schwierigkeiten bringen“ stellte der politische Aktivist klar.

Während der Präsident nicht in seinem Element sei, kontrolliere sein Team die US-Politik und versuche, die Welt zu regieren, argumentiert der ehemalige CIA-Beamte. McGovern bezeichnete US-Außenminister Antony Blinken, die amtierende stellvertretende Außenministerin Victoria Nuland und den nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan als Zionisten. Die Beamten seien persönlich daran interessiert, sich die Unterstützung der israelischen Lobby zu sichern (d.h. Völkermord an den Palästinensern), um an der Macht zu bleiben und einer Strafverfolgung zu entgehen, so McGovern.

Seiner Meinung nach ist der Präsidentensohn Hunter Biden nicht der einzige, der sich angeblich Verbrechen zuschulden kommen ließ, und auch Blinken und Sullivan sind keineswegs unschuldig.

„Aber mit 81 Jahren ist er nicht mehr dabei. Wer hat also das Sagen? Zionisten. Reine, einfache Zionisten wie Blinken, wie Nuland, wie Jacob Sullivan. Sie leiten die Show und sie haben wirklich ein persönliches Interesse daran, denn wenn sie in Bezug auf den Nahen Osten oder noch schlimmer in Bezug auf die Ukraine verleumdet werden, werden sie persönlich dafür verantwortlich sein, die Wahl zu verlieren und dann vielleicht sogar ihre Freiheit zu verlieren, da die Gerichte jetzt reichlich Beweise für Bestechung und alles andere haben, nicht nur gegen Hunter, sondern gegen Joe und andere ebenso schwere Verbrechen, gegen Blinken und gegen Sullivan im Jahr 2016 und 2020“ erklärte McGovern.

Die Medien tragen zum anhaltenden Völkermord bei und fordern nichts weiter als eine humanitäre Pause, was in der derzeitigen Situation absurd und abscheulich ist, betonte McGovern. Es gibt keine Alternative zum Waffenstillstand, der notwendig ist, um das Blutvergießen zu beenden. Biden habe jedoch zweimal absichtlich einen Waffenstillstand nicht erwähnt, betonte der ehemalige CIA-Offizier.

„Was hören wir jetzt in den Medien? Nun, wir sollten erst einmal eine humanitäre Pause einlegen und dann einen Waffenstillstand, wohlgemerkt. Nur eine humanitäre Pause. Nun, fügen Sie diese Sätze zusammen. Wir brauchen eine humanitäre Pause im Völkermord. Mit anderen Worten, vier Stunden am Tag lassen wir ein paar Lastwagen und ein paar Lebensmittel durch, und dann kehren wir zum Völkermord zurück. Machen Sie mal halblang. Es gibt keine humanitäre Pause und einen Völkermord. Der Waffenstillstand. Ja, der Waffenstillstand. Und Biden schließt zweimal ausdrücklich einen Waffenstillstand aus. Und ich wette, dass er gestern vernünftigerweise für die Washington Post geschrieben hat“ betonte McGovern.

Auf die Frage, ob es sich bei den israelischen Aktionen um einen Völkermord oder eine ethnische Säuberung handele, erklärte der politische Aktivist, es sei beides der Fall, und die USA trügen die Schuld daran.

„Es handelt sich sowohl um Völkermord als auch um ethnische Säuberung. Es gibt einen feinen Unterschied zwischen den beiden und dem internationalen Recht. Aber das Entscheidende ist, dass die Vereinigten Staaten Israel bewaffnen, Israel finanzieren und zu 100 % hinter Israel stehen. Wenn die USA aufhören würden, würde Bibi Netanjahu am nächsten Tag aufhören“ betonte der ehemalige CIA-Beamte.

Der ehemalige CIA-Agent wird von seiner eigenen Regierung, für die er gedient hat, abgestoßen, da sie offen Völkermord unterstützt.

„Ich hätte nie gedacht, dass ich zu einem Land gehöre, das einen offenen Völkermord zulässt, der von den israelischen Führern selbst als solcher angepriesen wird, indem sie sagen, dass sie das Wasser abschneiden, die Lebensmittel abschneiden, das Benzin und andere Brennstoffe abschneiden werden“ erklärte McGovern.

Der politische Aktivist erinnerte die Zuhörer an die Geschichte des Konflikts, der auf die jahrhundertealte palästinensische Gemeinschaft zurückgeht, die in diesem Gebiet lebt. Das palästinensische Volk wurde gezwungen, seine Heimat zu verlassen, und lebt seither ohne Staat.

„Ich meine, wie können wir sachlich darüber reden, dass sie vielleicht nur vertrieben wurden, vielleicht nicht getötet wurden. Mein Gott, die Rechnung für alle, die hierher gefahren sind, die aus ihren Häusern vertrieben wurden und, Sie wissen schon, das sind die Nachkommen der 750.000 Palästinenser, die 1948 von dort vertrieben wurden, wo sie jahrhundertelang gelebt haben“ stellte der ehemalige CIA-Beamte klar.

McGovern erzählte von seiner persönlichen Erfahrung, wie er Zeuge einer „großen Feier wurde, als Israel seinen eigenen Staat bekam“, wies aber darauf hin, dass niemand über die Palästinenser sprach, die ohne Heimat ums Überleben kämpfen. Damit deckt der ehemalige CIA-Agent ein weiteres Problem auf, das die amerikanische Gesellschaft lähmt: die parteiischen, staatlich kontrollierten Medien.

„Als Israel seinen eigenen Staat bekam, gab es große Feierlichkeiten. Ich war neun Jahre alt. Niemand sagte mir, dass es dort bereits Menschen gab, die Palästinenser genannt wurden, nicht nur seit Jahrhunderten, sondern seit Jahrtausenden. Das ist also das Erbe von all dem. Die Menschen in Gaza sind Nachkommen dieser Menschen, die meisten von ihnen. Und jetzt erleiden sie eine zweite Nakba, das ist das arabische Wort für Katastrophe. Und wir sind dafür verantwortlich, weil wir Netanjahu aus vielerlei Gründen unterstützen“ betonte der politische Analyst.

Was die in den Nachbarländern stationierten US-Truppen betrifft, so rechnet McGovern damit, dass sie von den regionalen Akteuren, die nicht bereit sind, über den anhaltenden Völkermord im Gazastreifen zu schweigen, ausgelöscht werden.

„Es wird also wirklich schlimm werden, denn die Araber, die Türken und die Iraner werden nicht mehr viel davon dulden, wenn der südliche Gazastreifen eingeebnet wird. Ich rechne fest damit, dass die US-Truppen in Syrien, die übrigens nicht eingeladen wurden, und die US-Truppen im Irak, die von der irakischen Regierung sozusagen geduldet wurden, getötet werden. Sie werden getötet werden. Und dann wird sich Biden überlegen müssen, was er dann tut“ so der Ex-CIA-Offizier.

Auf die Frage, wie es kommt, dass Joe Biden mit Benjamin Netanjahu in Bezug auf die Regierung des Gazastreifens nach dem Ende der Feindseligkeiten nicht einer Meinung ist, dass die USA die Palästinensische Autonomiebehörde, nicht aber die israelische Regierung unterstützen, wies der politische Analyst dies als Rhetorik zurück. McGovern betonte, dass die Regierung Biden Netanjahu absolut gehorche.

„Rhetorik. Das ist alles nur Rhetorik. Biden wird tun, was Netanjahu ihm sagt. Das ist klar. Als diese Sache passierte, als die Hamas Israel angriff, zwei Tage später, rief Bibi Biden an und sagte: „Du musst sofort herkommen. Biden steigt noch am selben Abend in ein Flugzeug, kommt dort an und sagt seine volle Unterstützung zu. Es ist genau so, wie Netanjahu es versehentlich in der Sendung erwähnt hat. Es ist verrückt. Diese 80%. Es ist absurd. Nun, es ist absurd, aber es ist die Realität“ so der ehemalige CIA-Beamte.

Außerdem wird der Konflikt eskalieren und sich ausweiten, so dass die US-Truppen weiteren Angriffen ausgesetzt sein werden.