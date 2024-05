Schluss mit gefährlichen Berechnungen

Jeffrey A. Tucker

Jetzt, wo man offener über Impfschäden spricht, wird uns immer wieder versichert, dass sich die Impfungen insgesamt doch gelohnt hätten. Der Gedanke taucht immer wieder auf: Für die Geschädigten hat es sich nicht gelohnt. Ihr Schaden wird auch nicht dadurch gemildert, dass man weiß, dass anderen geholfen wurde.

Welchen genauen Maßstab möchten wir anlegen, um Kosten und Nutzen für die Gesamtbevölkerung zu ermitteln? Viele Millionen Menschen wurden zu experimentellen Injektionen gezwungen, die sie weder wollten noch benötigten. Viele wurden verletzt und hatten keine Chance auf Entschädigung. Das ist zutiefst ungerecht. Man braucht nicht auf ausgefallene philosophische Hypothesen zurückzugreifen (das Trolley-Problem, das Rettungsboot-Dilemma, der fette Mann auf der Brücke usw.), um die utilitaristische Rechnung zu öffnen.

Und doch sind es genau solche Berechnungen, die von den Befürwortern gesamtgesellschaftlicher Pandemiemaßnahmen als Beweis dafür angeführt werden, dass wir es wieder tun können und sollten. Die Kosten sind hoch, geben sie zu, aber der Nutzen ist es wert.

Nun, vielleicht auch nicht. Es ist schwer zu sagen, aber sie werden weiter daran arbeiten und zu gegebener Zeit eine Entscheidung treffen.

So argumentiert Professor John M. Barry. Sein Buch über die Grippepandemie von 1918 gab den Anstoß für die gesamte Pandemieplanung, nachdem George W. Bush es 2005 gelesen hatte. Barrys jüngster Artikel in der New York Times schlägt Alarm wegen der Vogelgrippe, so wie es die gesamte Pandemieindustrie derzeit tut, und argumentiert, dass die Maßnahmen beim letzten Mal im Großen und Ganzen einfach großartig waren.

“Australien, Deutschland und die Schweiz gehören zu den Ländern, die bewiesen haben, dass diese Maßnahmen erfolgreich sein können”, behauptet er, auch wenn alle drei Länder durch die Pandemie-Reaktion, die immer noch die Politik erschüttert und sich im wirtschaftlichen Niedergang zeigt, zerrissen wurden.

Was ist dieser indirekte Beweis? Sie werden es nicht glauben: die Zahl der Grippetoten ist drastisch zurückgegangen. “Die Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die zur Verlangsamung von Covid ergriffen wurden, haben erheblich zu diesem Rückgang beigetragen, und diese Maßnahmen haben sich zweifellos auch auf Covid ausgewirkt.”

Das ist schon ein starkes Stück. Wenn man das Haus abfackelt, um die Ratten zu töten, und dabei versagt, aber die Haustiere tötet, hat man sicherlich ein gewisses Anrecht darauf, damit zu prahlen.

Es gibt in der Tat eine große Debatte darüber, warum die saisonale Grippe während der Pandemie fast verschwunden zu sein scheint. Eine Theorie besagt, dass die Grippe so präsent war wie eh und je, aber als Covid bezeichnet wurde, weil PCR-Tests selbst geringfügige Elemente des Erregers aufspüren und finanzielle Anreize dazu führten, dass die eine die andere verdrängte. Daran ist sicherlich etwas dran.

Eine andere Theorie bezieht sich auf die Verdrängung: Der schwerwiegendere Virus verdrängt den weniger schwerwiegenden, was eine empirisch überprüfbare Hypothese ist.

Eine dritte Erklärung könnte in der Tat mit den Interventionen zusammenhängen. Da viele Menschen zu Hause blieben und Versammlungen verboten wurden, gab es in der Tat weniger Möglichkeiten für die Verbreitung von Krankheitserregern. Doch auch wenn dies zutreffen sollte, ist die Wirkung bei Weitem nicht perfekt, wie wir aus dem Scheitern aller Versuche, Null Covid zu erreichen, wissen. Die Antarktis ist ein anschauliches Beispiel dafür.

Abgesehen davon, und auch wenn dies zutreffen sollte, gibt es nichts, was die Ausbreitung in der Bevölkerung nach der Öffnung verhindern könnte, es sei denn, die Folgen wären noch schlimmer, weil das Immunsystem aufgrund der fehlenden Exposition geschwächt ist.

Barry räumt dies ein, sagt aber, dass “solche Maßnahmen zwei wichtige Ziele erreichen können”. Das Erste besteht darin, zu verhindern, dass die Krankenhäuser überlaufen. Um dieses Ziel zu erreichen, kann es notwendig sein, wiederholt Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu ergreifen, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Aber die Öffentlichkeit sollte das akzeptieren, denn das Ziel ist verständlich, eng gefasst und gut definiert.

Schön und gut, aber es gibt einen großen, eklatanten Fehler. Die meisten Krankenhäuser in den USA waren nicht überfüllt. Es ist sogar fraglich, ob und inwieweit die Krankenhäuser in New York City überlastet waren, aber selbst wenn, hatte dies nichts mit den Krankenhäusern in den meisten Teilen des Landes zu tun. Dennoch wurden im Rahmen des Grand Central Plans alle Krankenhäuser für diagnostische Zwecke und elektive Operationen geschlossen. In weiten Teilen des Landes gab es keine Krankenhäuser mehr, und in mehr als 300 Krankenhäusern wurde das Pflegepersonal entlassen.

Insgesamt hat dieser Plan (und wer hat ihn durchgesetzt?) nicht allzu gut funktioniert.

Der zweite angebliche Vorteil ist vorhersehbar: Die Schließung schaffe Zeit “für die Identifizierung, Herstellung und Verteilung von Therapeutika und Impfstoffen und für die Kliniker, die lernen müssen, die Versorgung mit den vorhandenen Ressourcen zu bewältigen”. Auch dies ist eine merkwürdige Aussage, denn die Behörden haben tatsächlich im ganzen Land Therapeutika aus den Regalen genommen, obwohl sie von Ärzten verschrieben wurden.

Der angebliche Impfstoff hat weder die Infektion noch die Übertragung verhindert.

Es hat auch etwas wahrhaft Grausames, mit Zwangsmaßnahmen die immunologische Naivität der Bevölkerung zu erhalten, in Erwartung eines Impfstoffs, der vielleicht funktioniert oder auch nicht und mehr schadet als nützt. Aber genau das ist der Plan.

Der beunruhigendste Teil von Barrys Artikel, abgesehen von seiner falschen Behauptung, dass Masken funktionieren, ist diese Aussage: “Die Frage ist also nicht, ob diese Maßnahmen funktionieren. Das tun sie. Die Frage ist, ob ihr Nutzen die sozialen und wirtschaftlichen Kosten überwiegt. Das ist eine laufende Rechnung.

Damit sind wir wieder bei Nutzen und Kosten. Es ist eine Sache für jemanden, der vor einem echten moralischen oder persönlichen Problem steht, diese Rechnung zu machen und mit den Konsequenzen zu leben. Jedes der oben genannten philosophischen Probleme – Trolly Cars und Rettungsboote – beinhaltet persönliche Entscheidungen und individuelle Entscheidungsträger. Im Fall der Pandemieplanung und -bekämpfung sind es Gruppen von Intellektuellen und Bürokraten, die Entscheidungen für die gesamte Gesellschaft treffen. Beim letzten Mal haben sie diese Entscheidungen für die ganze Welt getroffen, mit katastrophalen Folgen.

Vor vielen hundert Jahren und danach hat der westliche Verstand entschieden, dass es keine gute Idee ist, den Eliten eine solche Macht zu geben. Wir sollten es nicht riskieren, die Kosten und den Nutzen von Zwangsmaßnahmen für Milliarden von Menschen zu berechnen, nicht einmal mit KI (die laut Barry die Probleme beim nächsten Mal lösen wird). Stattdessen haben wir uns im Allgemeinen dafür entschieden, dass es besser ist, die Freiheit zu akzeptieren, als einer kleinen Elite von Wissenschaftlern zu erlauben, “fortlaufende Berechnungen” zu unserem vermeintlichen Nutzen anzustellen.

Eines der vielen Probleme mit dem wissenschaftlichen System der Elitenherrschaft im Bereich der Infektionskrankheiten besteht darin, dass die Bevölkerung als Ganzes keine Möglichkeit hat, die Pläne und Behauptungen zu bewerten, die ihr von der Regierung selbst gemacht werden. Man sagte uns, Covid würde zu einem schrecklichen Tod der gesamten Bevölkerung führen, aber es stellte sich heraus, dass es genau das ist, was andere im Februar 2020 sagten: eine Krankheit, die vorwiegend alte und gebrechliche Menschen betrifft.

Ähnlich verhält es sich mit der Vogelgrippe, von der ein Vierteljahrhundert lang behauptet wurde, sie könne die Hälfte der Menschheit töten. Bisher hat jeder Sprung vom Tier auf den Menschen zu heilbaren Krankheiten wie Bindehautentzündung geführt.

Aber nehmen wir einmal an, die Vogelgrippe wäre wirklich schlimm. Sollten wir den Wissenschaftlern, die uns beim letzten Mal im Griff hatten, wieder vertrauen? Das ist Barrys Plädoyer: Er fordert “Vertrauen in die Regierung”. Gleichzeitig will er, dass die Regierung die Macht hat, abweichende Meinungen zu zensieren. Er behauptet fälschlicherweise, dass es beim letzten Mal “keine organisierten Bemühungen gab, der Desinformation in den sozialen Medien entgegenzuwirken”, obwohl es zahlreiche Beweise dafür gibt.

Was wir wirklich benötigen, ist mehr Information, vorwiegend von Menschen, die anderer Meinung sind. Barry feiert unter anderem die Wirksamkeit von Dexamethason gegen Covid. Er verschweigt aber, dass die “Experten” im Februar 2020 gesagt haben, dass Dexamethason nicht eingesetzt werden sollte. Wäre man dem Lancet gefolgt, hätte man es gar nicht erst eingesetzt. Mit anderen Worten, Barrys Artikel widerlegt sich selbst, indem er einfach zeigt, dass die Experten in diesem Fall hoffnungslos falsch lagen.

Und offen gesagt, er weiß das. Jedes Detail. Ich habe keinen Zweifel daran, dass er, wenn wir uns auf einen Cocktail treffen würden, dem Großteil dieses Artikels zustimmen würde. Aber er würde auch schnell darauf hinweisen, dass die New York Times den Artikel schließlich in Auftrag gegeben hat und er deshalb nur so viel sagen kann. Er handelt einfach strategisch, wissen Sie das nicht?

Das ist das Problem, das wir heute mit fast allen Intellektuellen der herrschenden Klasse haben. Wir sind uns nicht so sehr über die Fakten uneinig. Wir sind uns uneinig darüber, wie viel von den Fakten wir zugeben können. Und das bringt Brownstone in eine sehr unangenehme Lage, weil es ein Ort ist, an dem öffentlich gesagt wird, was die meisten Eingeweihten nur hinter vorgehaltener Hand sagen. Wir tun es, weil wir daran glauben.

All dies unterstreicht den allgemeineren Punkt, dass man der Regierung und den mit ihr verbundenen Wissenschaftlern diese Art von Macht einfach nicht anvertrauen kann. Die jüngsten Erfahrungen zeigen, warum. Wir haben unsere Gesellschaften so aufgebaut, dass sie über Gesetze und garantierte Freiheiten verfügen, die niemals aufgehoben werden können, nicht einmal während einer Pandemie. Es lohnt sich niemals, die Macht des Staates zu nutzen, um Leben zu zerstören, nur damit jemand eine abstrakte Vorstellung davon hat, was das Gemeinwohl ist.