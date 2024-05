Virtuelle Hausdurchsuchungen: Wir sind nicht sicher vor den Spähern der Regierung

Von John und Nisha Whitehead

“Die Privatsphäre und die Würde unserer Bürger werden in manchmal unmerklichen Schritten ausgehöhlt. Für sich genommen mag jeder einzelne Schritt von geringer Bedeutung sein. Aber als Ganzes betrachtet, entsteht eine Gesellschaft, wie wir sie noch nie gesehen haben – eine Gesellschaft, in der die Regierung nach Belieben in die geheimen Bereiche des menschlichen Lebens eindringen kann.” Richter William O. Douglas

Der Geist der Verfassung, die von Männern verfasst wurde, die sich an der Tyrannei eines kaiserlichen Herrschers die Zähne ausbissen, legt nahe, dass das eigene Heim eine Festung ist, die vor fast jedem Eindringen sicher ist.

Leider ist es einem kollektiven Angriff der Regierungskabale aus Gesetzgebern, Anwälten, Richtern und militarisierter Polizei gelungen, diese Festung – und damit auch den Vierten Verfassungszusatz – in einen Trümmerhaufen zu verwandeln.

Wir sind in unseren Häusern nicht mehr sicher, nicht vor der Bedrohung durch eine Regierung und ihre Armee von Spähern, die einen Krieg gegen das letzte Bollwerk der Privatsphäre führen, das uns als freie Menschen noch geblieben ist.

Die Waffen in diesem speziellen Krieg gegen die Privatsphäre und die Unantastbarkeit unserer Häuser werden von der Regierung und ihrer Armee bürokratisierter, korporativer und militarisierter Söldner eingesetzt.

Regierungsbeamte – mit oder ohne Durchsuchungsbefehl, mit oder ohne hinreichenden Verdacht auf kriminelle Handlungen und mit oder ohne Zustimmung des Hausbesitzers – sind nun berechtigt, virtuelle Hausdurchsuchungen unter Einsatz von Überwachungstechnologien – mit oder ohne richterlichen Segen – durchzuführen, um mit Abhörgeräten, Wärmebildkameras, Überwachungskameras, Drohnen und anderen Überwachungsgeräten in das eigene Heim einzudringen.

Erst kürzlich gab der Oberste Gerichtshof von Michigan der Regierung grünes Licht für die Überwachung mit Drohnen ohne richterlichen Beschluss, um Bürger zu Hause auszuspionieren und ihr Privateigentum zu überwachen.

Während die Gerichte der Polizei bei physischen Eingriffen in die Privatsphäre (Eindringen in die Wohnung, Rammbock, SWAT-Razzia, Anklopfen und Ansprechen usw.) zuweilen einen großen Spielraum einräumen, ist die Bedrohung durch solche virtuellen Eingriffe in unsere Rechte nach dem Vierten Verfassungszusatz noch nicht einmal ansatzweise Gegenstand von Rechtsstreitigkeiten, Gesetzen und Debatten.

Folglich befinden wir uns jetzt in der wenig beneidenswerten Lage, von Technologien überwacht, verwaltet, eingepfercht und kontrolliert zu werden, die den Regierungen und Unternehmen unterstellt sind.

In der Tat ist fast alles möglich, wenn es um die Möglichkeiten geht, mit denen die Regierung jetzt in Ihr Haus eindringen und Ihr Eigentum belagern kann.

Bedenken Sie, dass ein durchschnittlicher Amerikaner, der seinen täglichen Geschäften nachgeht, an jedem beliebigen Tag auf mehr als 20 verschiedene Arten von den Augen und Ohren der Regierung und der Unternehmen überwacht, ausspioniert und verfolgt wird.

Ein Nebenprodukt dieses Überwachungszeitalters, in dem wir leben: Ob Sie durch ein Geschäft gehen, mit dem Auto fahren, Ihre E-Mails abrufen oder mit Freunden und Verwandten telefonieren, Sie können sicher sein, dass eine Regierungsbehörde Ihr Verhalten abhört und verfolgt.

Dabei sind die Tracker der Unternehmen, die Ihre Einkäufe, Ihr Surfen im Internet, Ihre Facebook-Posts und andere Aktivitäten im Internet überwachen, noch nicht einmal ansatzweise berücksichtigt.

Stingray-Geräte, die an Polizeifahrzeugen angebracht werden, um Mobiltelefone ohne richterliche Anordnung zu überwachen, Doppler-Radargeräte, die die Atmung und Bewegung von Menschen in einer Wohnung erfassen können, Nummernschildlesegeräte, die bis zu 1.800 Nummernschilder pro Minute aufzeichnen können, Bürgersteigkameras und Kameras für den “öffentlichen Raum” in Verbindung mit Gesichtserkennungs- und Verhaltenserfassungstechnologien, die den Grundstein für polizeiliche “Pre-Crime”-Programme legen, Körperkameras, die Polizeibeamte in umherziehende Überwachungskameras verwandeln, das Internet der Dinge: All diese Technologien (und noch mehr) führen zu einer Gesellschaft, in der es kaum noch Platz für Indiskretionen, Unvollkommenheiten oder unabhängige Handlungen gibt – vor allem nicht, wenn die Regierung Ihre Telefongespräche mithören, Ihre E-Mails lesen, Ihre Fahrgewohnheiten überwachen, Ihre Bewegungen verfolgen, Ihre Einkäufe unter die Lupe nehmen und durch die Wände Ihres Hauses spähen kann.

Ohne dass wir es merken, hat der amerikanische Polizeistaat den Staffelstab an einen vollwertigen Überwachungsstaat weitergereicht, der die Illusion von Freiheit vermittelt, dabei aber wie ein elektronisches Gefängnis funktioniert: kontrolliert, wachsam, unflexibel, strafend, tödlich und unentrinnbar.

Man kann nirgendwo hinrennen und sich nirgendwo verstecken: Das ist das Mantra der Architekten des Überwachungsstaates und ihrer Mitarbeiter in den Unternehmen.

Die Augen der Regierung sehen jeden Ihrer Schritte: was Sie lesen, wie viel Sie ausgeben, wohin Sie gehen, mit wem Sie verkehren, wann Sie morgens aufwachen, was Sie im Fernsehen sehen und im Internet lesen.

Jede Bewegung, die Sie machen, wird überwacht, nach Daten durchsucht, ausgewertet und tabellarisch erfasst, um ein Profil von Ihnen zu erstellen, das zeigt, wie Sie ticken und wie Sie am besten kontrolliert werden können, wenn es nötig ist, um Sie auf Linie zu bringen.

Damit bricht das Zeitalter des Internets der Dinge (IoT) an, in dem mit dem Internet verbundene “Dinge” Ihr Zuhause, Ihre Gesundheit und Ihre Gewohnheiten überwachen, um Ihre Vorratskammern zu füllen, Ihre Energieversorgung zu regeln und Ihr Leben unter Kontrolle und relativ sorgenfrei zu halten.

Das Schlüsselwort hier ist jedoch Kontrolle.

In nicht allzu ferner Zukunft “werden so gut wie alle Geräte, die Sie besitzen, und sogar Produkte wie Stühle, bei denen man normalerweise keine Technologie erwartet, miteinander verbunden sein und miteinander kommunizieren“.

Ende 2018 “waren weltweit schätzungsweise 22 Milliarden Geräte mit dem Internet der Dinge verbunden… Prognosen zufolge werden bis 2030 rund 50 Milliarden dieser IoT-Geräte weltweit im Einsatz sein, wodurch ein riesiges Netz miteinander verbundener Geräte entsteht, das von Smartphones bis zu Küchengeräten reicht.“

Da die Technologien, die diese Geräte antreiben, immer ausgefeilter geworden sind, haben sie sich auch immer weiter verbreitet und umfassen alles von Zahnbürsten und Glühbirnen bis hin zu Autos, intelligenten Messgeräten und medizinischen Geräten.

Es wird geschätzt, dass jede Sekunde 127 neue IoT-Geräte mit dem Internet verbunden werden.

Zu diesen mit dem Internet verbundenen technischen Spielereien gehören intelligente Glühbirnen, die Einbrecher abschrecken, indem sie Ihr Haus bewohnt aussehen lassen, intelligente Thermostate, die die Temperatur in Ihrem Haus auf der Grundlage Ihrer Aktivitäten regulieren, und intelligente Türklingeln, mit denen Sie sehen können, wer vor Ihrer Haustür steht, ohne Ihre Couch verlassen zu müssen.

Nest, die Google-Produktreihe für das intelligente Zuhause, steht an der Spitze der “vernetzten” Industrie, mit solch technologisch versierten Annehmlichkeiten wie einem intelligenten Schloss, das Ihrem Thermostat mitteilt, wer zu Hause ist, welche Temperaturen er bevorzugt und wann Ihr Haus unbewohnt ist; einem Telefonsystem, das mit Ihren vernetzten Geräten interagiert, um zu lernen, wann Sie kommen und gehen” und Sie zu alarmieren, wenn Ihre Kinder nicht nach Hause kommen; und einem Schlafsystem, das überwacht, wann Sie einschlafen und wann Sie aufwachen, und das die Geräusche und die Temperatur im Haus in einem schlaffreundlichen Zustand hält.

Das Ziel dieser mit dem Internet verbundenen Geräte ist es, wie Nest verkündet, “Ihr Haus zu einem rücksichtsvolleren und bewussteren Zuhause zu machen”. Ihr Auto kann Ihnen zum Beispiel signalisieren, dass Sie auf dem Weg nach Hause sind, während die Hue-Lampen blinken können, um Ihre Aufmerksamkeit zu erregen, wenn Nest Protect erkennt, dass etwas nicht stimmt. Ihre Kaffeemaschine, die sich auf die Daten von Fitness- und Schlafsensoren stützt, brüht eine stärkere Kanne Kaffee für Sie, wenn Sie eine unruhige Nacht hinter sich haben.

Angesichts der Geschwindigkeit, mit der sich diese Technologien entwickeln, wird es nicht mehr lange dauern, bis diese Geräte zu Informanten der Regierung werden, die selbständig über alles berichten, was Sie tun und dem Überwachungsstaat in die Quere kommen könnte.

Darüber hinaus werden in diesem vernetzten Zeitalter nicht nur unsere Wohnungen und persönlichen Geräte neu geordnet und umgestaltet, sondern auch unsere Arbeitsplätze, unsere Gesundheitssysteme, unsere Regierung, unsere Körper und unsere innersten Gedanken werden in eine Matrix eingebunden, über die wir keine wirkliche Kontrolle haben.

Es wird erwartet, dass wir alle bis 2030 das Internet der Sinne (IoS) erleben werden, das durch künstliche Intelligenz (AI), virtuelle Realität (VR), erweiterte Realität (AR), 5G und Automatisierung ermöglicht wird. Das Internet der Sinne basiert auf vernetzter Technologie, die mit unseren Seh-, Hör-, Geschmacks-, Geruchs- und Tastsinnen über das Gehirn als Benutzerschnittstelle interagiert. Wie die Journalistin Susan Fourtane erklärt:

“Viele sagen voraus, dass bis 2030 die Grenzen zwischen Denken und Handeln verschwimmen werden. Neunundfünfzig Prozent der Verbraucher glauben, dass wir in der Lage sein werden, Kartenrouten auf VR-Brillen zu sehen, indem wir einfach an ein Ziel denken… Bis 2030 wird die Technologie auf unsere Gedanken reagieren und sie sogar mit anderen teilen… Die Nutzung des Gehirns als Schnittstelle könnte das Ende von Tastaturen, Mäusen, Game-Controllern und letztlich Benutzeroberflächen für jedes digitale Gerät bedeuten. Der Benutzer braucht nur noch an die Befehle zu denken, und sie werden einfach ausgeführt. Smartphones könnten sogar ohne Touchscreen funktionieren.”

Wenn die Technologie erst einmal in der Lage ist, auf Ihre Gedanken zuzugreifen und sie zu verarbeiten, werden nicht einmal Ihre innersten Gedanken vor der Gedankenpolizei sicher sein.

Bislang hat die Öffentlichkeit auf die Besorgnis über die staatliche Überwachung nur mit einem kollektiven Achselzucken reagiert. Doch wenn die Regierung alles sieht und alles weiß und über eine Fülle von Gesetzen verfügt, die selbst den scheinbar aufrichtigsten Bürger zu einem Kriminellen und Gesetzesbrecher machen, dann gilt das alte Sprichwort nicht mehr, dass man sich keine Sorgen machen muss, wenn man nichts zu verbergen hat.

Zu unserem Nachteil nähern wir uns schnell einer Welt ohne den Vierten Verfassungszusatz, in der die Grenzen zwischen privatem und öffentlichem Eigentum so verwischt sind, dass Privateigentum kaum mehr ist als etwas, das die Regierung benutzen kann, um Sie zu kontrollieren, zu manipulieren und zu schikanieren, damit es ihren eigenen Zwecken dient, und Sie als Hausbesitzer und Bürger sind kaum mehr als ein Mieter oder Leibeigener, der einem unflexiblen Vermieter hörig ist.

Wenn Menschen von Privatsphäre sprechen, nehmen sie fälschlicherweise an, dass sie nur das schützt, was hinter einer Wand oder unter der Kleidung verborgen ist. Die Gerichte haben dieses Missverständnis mit ihrer sich ständig ändernden Definition dessen, was eine “Erwartung an die Privatsphäre” darstellt, noch gefördert. Und die Technologie hat das Wasser noch unklarer gemacht.

Die Privatsphäre ist jedoch so viel mehr als das, was man hinter verschlossenen Türen tut oder sagt. Es ist eine Art, sein Leben in der festen Überzeugung zu leben, dass man Herr über sein Leben ist, und dass es niemanden etwas angeht, was man liest, was man sagt, wo man hingeht, mit wem man seine Zeit verbringt und wie man sein Geld ausgibt, es sei denn, es besteht eine unmittelbare Gefahr für eine andere Person (was sich von den sorgfältig ausgearbeiteten Bedrohungen der nationalen Sicherheit, mit denen die Regierung ihre Maßnahmen rechtfertigt, deutlich unterscheidet).

Wie Glenn Greenwald bemerkt:

“Die Dinge sollten so funktionieren, dass wir praktisch alles darüber wissen, was [Regierungsbeamte] tun: Deshalb nennt man sie Staatsdiener. Sie sollen so gut wie nichts darüber wissen, was wir tun: Deshalb werden wir Privatpersonen genannt. Diese Dynamik – das Markenzeichen einer gesunden und freien Gesellschaft – hat sich radikal umgekehrt. Jetzt wissen sie alles, was wir tun, und bauen ständig Systeme auf, um mehr zu wissen. Währenddessen wissen wir immer weniger darüber, was sie tun, da sie Mauern der Geheimhaltung errichten, hinter denen sie arbeiten. Diesem Ungleichgewicht muss ein Ende gesetzt werden. Keine Demokratie kann gesund und funktionstüchtig sein, wenn die folgenreichsten Handlungen derjenigen, die politische Macht ausüben, denjenigen, denen gegenüber sie rechenschaftspflichtig sein sollen, völlig unbekannt sind.”

Wie ich in meinem Buch „Battlefield America: The War on the American People“ und in seinem fiktiven Gegenstück „The Erik Blair Diaries“ deutlich mache, wird sich daran nichts ändern, egal welche Partei den Kongress oder das Weiße Haus kontrolliert, denn trotz aller Arbeit Wenn wir etwas tun, um uns auf die Fantasie einzulassen, dass sich die Dinge ändern würden, wenn wir nur den richtigen Kandidaten wählen, werden wir immer noch Gefangene des elektronischen Konzentrationslagers sein.