Schluss mit Volodymyr Zelenskys Torheiten

Versuchen wir, den Dritten Weltkrieg zu vermeiden

Von Philip Giraldi:

Vor einer Woche hat die ukrainische Regierung möglicherweise absichtlich das Nachbarland Polen angegriffen, um das NATO-Bündnis in seinen Krieg mit Russland hineinzuziehen. Der Vorfall betraf eine Rakete, die in einer Getreideverarbeitungsanlage in Polen einschlug und zwei Bauern tötete. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij machte sofort Russland für den Vorfall verantwortlich, obwohl er sicherlich wusste, dass die Rakete von der Ukraine aus abgefeuert worden war, was bedeutet, dass er möglicherweise eine sogenannte „falsche Flagge“ benutzte, um eine falsche Darstellung des Vorfalls zu schaffen. Er rief auch sofort die NATO zum Eingreifen auf und berief sich dabei auf Artikel 5 des NATO-Vertrages, der alle Mitglieder des Bündnisses verpflichtet, jedem einzelnen Mitglied zu Hilfe zu kommen, das angegriffen wird. Ein Angriff auf eines ist ein Angriff auf alle. Polen ist Mitglied der NATO und beherbergt derzeit eine ständige US-Militärbasis.

Die Mainstream-Medien in den USA, insbesondere Associated Press und NBC News, wiederholten sofort die von Zelensky erzählte Geschichte, aber die Erzählung, dass die Russen schuld seien, begann sich zu enträtseln. Die Überreste der Rakete zeigten, dass es sich um einen Typ handelte, der zur Luftverteidigung eingesetzt wird, der im ukrainischen Arsenal vorhanden ist, aber derzeit nicht von den Russen verwendet wird, und sowohl Moskau als auch Washington hatten mit Sicherheit Zugang zu Satellitenbildern, die die tatsächliche Flugbahn der Rakete, die in Polen einschlug, zeigen würden.

Diejenigen in der Regierung und in den Medien, die Zelensky unterstützen wollten, begannen zu vermuten, dass die ukrainische Rakete irgendwie eine Fehlfunktion gehabt haben musste, um in Polen zu landen, so dass es sich um einen unglücklichen Unfall handelte. Andere, die mit den Leistungsmerkmalen der Waffe besser vertraut sind, waren jedoch skeptisch und sahen in der Geschichte möglicherweise etwas viel Schlimmeres.

Am vergangenen Donnerstag war die Geschichte in den meisten Mainstream-Medien praktisch verschwunden, da sie nicht mehr der akzeptablen Darstellung entsprach, dass es sich um eine von Russland abgeschossene Rakete handelte, worauf Zelensky seitdem immer wieder beharrt. Präsident Joe Biden, der sich zu diesem Zeitpunkt auf dem G-20-Gipfel in Indonesien aufhielt, reagierte auf die Nachricht, indem er erklärte, dass es keine nachrichtendienstlichen Erkenntnisse gebe, die bestätigen würden, dass die Rakete aus Russland stamme, und dass ihre offensichtliche Flugbahn diese Ansicht nicht stütze. Ironischerweise hatte Biden am Tag vor dem Vorfall in Polen zusätzliche Hilfsgelder in Höhe von 37 Milliarden Dollar für die Ukraine bewilligt.

Bidens Botschaft, die auf eine Deeskalation der potenziellen Krise abzielte, wurde im Laufe des Tages von Mitarbeitern des Pentagons und der Geheimdienste wiederholt, obwohl Verteidigungsminister Lloyd Austin betonte, dass die USA die Ukraine weiterhin unterstützen würden, „so lange es nötig ist“. Er fügte hinzu, dass der Vorfall Russlands Schuld sei, auch wenn die Rakete aus der Ukraine stamme. Warum das so ist, erklärte er nicht. Auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg vertrat die gleiche Linie wie Austin und erklärte, der Vorfall sei „wahrscheinlich durch eine ukrainische Luftabwehrrakete verursacht worden, die zur Verteidigung ukrainischen Territoriums abgefeuert wurde… Das ist nicht die Schuld der Ukraine. Russland trägt die Verantwortung für das, was gestern in Polen passiert ist, weil es eine direkte Folge des andauernden Krieges ist.“

In Anbetracht der Tatsache, dass Zelensky alles Mögliche gesagt und getan hat, um die USA und die NATO dazu zu bringen, in seinem Namen gegen Russland zu kämpfen, halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass der Raketenangriff ein absichtlicher Versuch unter falscher Flagge“ war, um einen viel größeren Krieg auszulösen. Dass ein solcher Krieg leicht zu einem Atomkrieg werden könnte, zeigt, wie rücksichtslos Zelensky sein kann. Ein in Kiew ansässiger ausländischer Diplomat eines NATO-Landes erklärte gegenüber der Financial Times: „Das wird langsam lächerlich. Die Ukrainer zerstören [unser] Vertrauen in sie. Niemand gibt der Ukraine die Schuld, und sie lügen ganz offen. Das ist noch zerstörerischer als die Rakete“.

Sicherlich ist Zelensky zu allem fähig, und keine Lüge ist zu verlogen für den ehemaligen Comedy-Schauspieler, der sich jetzt im Glanz seiner Berühmtheit sonnt. Hollywood-Größen wie Sean Penn und Ben Stiller pilgern zunehmend nach Kiew, um Hände zu schütteln, sich zu umarmen und Fotos zu machen. Und auch Zelenskys Terminkalender weist einige Reisen in die Vereinigten Staaten auf. Am 30. November wird er Berichten zufolge in New York City an einer von der New York Times veranstalteten „Live-Veranstaltung“ teilnehmen, bei der Sam Bankman-Fried, Larry Fink (CEO von Blackrock) und US-Finanzministerin Janet Yellen die Hauptredner sind.

Ja, Zelensky wird Seite an Seite mit DIESEM Sam Bankman-Fried stehen, falls er auftaucht, der in letzter Zeit auch viel in den Nachrichten war, weil er den größten Währungsbetrug der Geschichte begangen hat, der den Anlegern durch den Zusammenbruch seiner Börsenhandelsfirma FTX Verluste in Höhe von mehreren Milliarden Dollar bescherte! Und es könnte sein, dass Zelensky und Bankman-Fried sich bereits kennen. Bankman-Fried ist ein bedeutender finanzieller Unterstützer von Politikern der Demokratischen Partei und hat im kürzlich abgeschlossenen Wahlzyklus 40 Millionen Dollar für „get out the vote“-Projekte gespendet. Er ist nach George Soros der zweitgrößte Geldgeber der Demokratischen Partei und hat auch für Dinge wie die bedingungslose Unterstützung der Ukraine gespendet, die die Demokraten mit überwältigender Mehrheit befürworten. Im April veranstaltete er in seinem 40-Millionen-Dollar-Haus auf den Bahamas eine Konferenz, an der auch Tony Blair und Bill Clinton teilnahmen, und er war auch ein großzügiger Unterstützer des American Israel Public Affairs Committee (AIPAC).

Es wurde viel darüber spekuliert, dass der unregulierte und unkontrollierte Fluss von Milliarden Dollar an US-Steuergeldern durch die notorisch korrupte ukrainische Regierung einen perfekten Mechanismus für Geldwäsche im großen Stil darstellt. Der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson hat die FTX-Ukraine-Geschichte genau verfolgt und stellt fest: „Der finanzielle Zusammenbruch von FTX… legt Beweise dafür frei, dass die Demokraten, einige Republikaner, die Ukrainer und FTX ein ausgeklügeltes finanzielles Schmiergeldsystem organisiert haben. Der Plan sah vor, dass Kongressmitgliedern, die Geld in die Ukraine schickten, eine saftige Spende von einem demokratischen Gönner versprochen wurde. In diesem Fall war dies der Eigentümer von FTX [Sam Bankman-Fried]. Nachdem die US-Dollar dem ukrainischen Konto gutgeschrieben worden waren, leiteten Präsident Zelensky und seine Partner einen Teil des Erlöses zum Kauf von Kryptowährungen von FTX um. FTX wiederum schickte einen Teil dieser Gelder an die kooperierenden Mitglieder des Kongresses und das Nationalkomitee der Demokraten zurück.“

Aus anderen Berichten geht hervor, dass Bankman-Fried eine Krypto-Spenden-„Partnerschaft“ mit der ukrainischen Regierung eingegangen war, die Zelensky mit schätzungsweise 60 Millionen Dollar „unterstützt“ hat. Die Website der ukrainischen Regierung, die über einige Details der Vereinbarung berichtete, wurde zwei Tage vor dem Bekanntwerden des FTX-Desasters auf mysteriöse Weise „gelöscht“. Die FTX-Geschichte, sollte sie sich als weitgehend verifizierbar erweisen, unterstreicht, wie korrupt das „Geldloch“ Ukraine ist. Hunter Biden erhält einen gut bezahlten Pfründenplatz in einem Unternehmensvorstand, um an seinen Vater heranzukommen, und nun ist die Ukraine möglicherweise direkt in einen massiven Finanzbetrug verwickelt. Und Joe Biden schickt pflichtbewusst weitere Milliarden Dollar an den Gauner Zelensky.

Aber das eigentliche Problem ist der Krieg. Selbst wenn man davon ausgeht, dass der ukrainische Raketenangriff auf Polen auf eine Fehlfunktion zurückzuführen ist, steht Zelensky mit schlechtem Gewissen da, denn er hat eifrig daran gearbeitet, Russland die Schuld zu geben, was eindeutig nicht stimmt. Er nutzt sein erfundenes Narrativ, um den Krieg dramatisch auszuweiten, indem er eine Situation heraufbeschwört, die die NATO direkt in den Konflikt hineinziehen würde und die leicht zu einem Atomkrieg führen könnte. In der Tat versucht er, die NATO zur Teilnahme zu zwingen. Wenn es sich jedoch um eine absichtliche Provokation unter falscher Flagge handelt, um dieses Ziel zu erreichen, sollte seine Taktik von allen Parteien, die die Ukraine derzeit unterstützen, aufs Schärfste verurteilt werden, was möglicherweise noch viel schlimmer ist. Weiterhin sollten die USA und die NATO, die mit einem solchen „Verbündeten“ belastet sind, unverzüglich Schritte unternehmen, um sich von der Unterstützung der Kämpfe zurückzuziehen und eine Verhandlungslösung des Konflikts zu fordern. Joe Biden, falls er noch einen Funken Integrität besitzt, und die Personen, die seine Fäden ziehen, sollten nicht zögern, diesen Schritt zu tun.

Von Philip Giraldi: Er ist ehemaliger CIA-Spezialist für Terrorismusbekämpfung und Offizier der Defense Intelligence Agency, der heute hauptsächlich als Kolumnist und Fernsehkommentator in Erscheinung tritt. Er leitet außerdem das Council for the National Interest eine Organisation, die für eine zurückhaltendere Politik im Nahen Osten eintritt.