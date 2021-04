Schmutziger Trick verwandelt Impfstoffstudien in Propaganda

mercola.com: Impfstoffhersteller zerstören COVID-Impfstoff-Sicherheitsstudien

Die Hersteller des COVID-19-Impfstoffs zerstören nun Langzeitsicherheitsstudien, indem sie die Verblindung ihrer Studien aufheben und den Kontrollgruppen den aktiven Impfstoff verabreichen und behaupten, es sei „unethisch“, einen wirksamen Impfstoff zurückzuhalten.

Auf diese Weise machen sie es praktisch unmöglich, die langfristige Sicherheit und Wirksamkeit sowie das wahre Verhältnis von Nutzen und Kosten zu beurteilen.

Es ist ironisch, denn Impfvorschriften werden mit der Prämisse gerechtfertigt, dass der Nutzen für die Allgemeinheit wichtiger ist als das individuelle Risiko eines Schadens. Die Impfstoffhersteller behaupten jedoch, dass die Teilnehmer der Kontrollgruppen geschädigt werden, wenn sie den Impfstoff nicht erhalten, und dass die Rettung des Einzelnen wichtiger ist als die Sicherung der Daten, die für Entscheidungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit benötigt werden.

Den aktiven Impfstoff zu bekommen, ist mit Risiken verbunden, nicht nur mit Nutzen. Dies gilt insbesondere für die neuartige mRNA-Technologie, die in den COVID-19-Impfstoffen verwendet wird.

Bis zum 1. April 2021 waren bei VAERS 56.869 unerwünschte Ereignisse nach einer COVID-19-Impfung eingegangen, darunter 7.971 schwere Verletzungen und 2.342 Todesfälle. Von diesen Todesfällen traten 28 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auf. Die jüngste Person, die starb, war 18 Jahre alt.

Während Berichte über Nebenwirkungen von COVID-19-Gentherapien, einschließlich lebensbedrohlicher Auswirkungen und Todesfälle, weiterhin mit halsbrecherischer Geschwindigkeit ansteigen, durchdringt ein einseitiges Narrativ der Sicherheit und Wirksamkeit die Mainstream-Medien und medizinischen Nachrichten.

Diese „Impfstoffe“ sind nach diesem Narrativ so sicher und so wirksam, dass die Beibehaltung von Kontrollgruppen für Langzeitstudien und den Vergleich der Ergebnisse nun als „unethisch“ verspottet wird, obwohl es absolut keine nicht betrügerischen Daten gibt, die ihre perversen Behauptungen unterstützen. Wahrlich, was wir beobachten, ist die aktive Zerstörung der medizinischen Grundlagenforschung in einem surrealen dystopischen Alptraum.

Impfstoffhersteller wollen Kontrollgruppen abschaffen

Betrachten Sie zum Beispiel diesen Bericht von Rita Rubin, leitende Redakteurin für medizinische Nachrichten und Perspektiven im JAMA. Laut Rubin hat die Einführung von „zwei hochwirksamen“ COVID-19-Impfstoffen „eine Debatte über die Ethik, geschweige denn die Durchführbarkeit der Fortsetzung oder des Beginns von verblindeten, placebokontrollierten Studien ausgelöst …“

Rubin berichtet, wie Vertreter von Moderna einem Beratungsgremium der Food and Drug Administration mitteilten, dass sie, anstatt Tausende von Impfstoffdosen verfallen zu lassen, planten, diese den Studienteilnehmern anzubieten, die ein Placebo erhalten hatten.

Vertreter von Pfizer machten eine ähnliche Ankündigung gegenüber dem Beratungsgremium. Laut einer im BMJ veröffentlichten Analyse sind sowohl die FDA als auch die U.S. Centers for Disease Control and Prevention sowie die Weltgesundheitsorganisation mit diesem Plan einverstanden.

In dem JAMA-Bericht von Rubin wird Moncref Slaoui, Ph.D., der leitende wissenschaftliche Berater der Operation Warp Speed, mit den Worten zitiert, er halte es für „sehr wichtig, dass wir die Studie sofort entblinden und der Placebogruppe Impfstoffe anbieten“, weil die Studienteilnehmer für ihre Teilnahme „belohnt werden sollten“.

All diese Aussagen verletzen die Grundlagen dessen, was eine Sicherheitsstudie braucht, nämlich eine Kontrollgruppe, mit der man die Wirkungen des fraglichen Medikaments oder Impfstoffs über einen längeren Zeitraum vergleichen kann. Ich finde es unvorstellbar, dass eine Entblindung zu diesem Zeitpunkt überhaupt in Erwägung gezogen wird, wenn man bedenkt, dass die Kernstudien noch nicht einmal abgeschlossen sind. Der einzige Zweck dieser Entblindung ist es, den Betrug zu verschleiern, dass diese Impfstoffe sicher sind.

Keiner der COVID-19-Impfstoffe, die derzeit auf dem Markt sind, ist tatsächlich zugelassen. Sie haben nur eine Notfallzulassung – die übrigens auch verbietet, dass sie vorgeschrieben werden, obwohl dies weithin und bequemerweise ignoriert wird -, da die Studien noch laufen.

Sie können frühestens in zwei Jahren zugelassen werden, wenn die Folgestudien abgeschlossen sind. Deshalb dürfen die Militärs sie verweigern, und sie verweigern sie auch. Bei den Marines liegt die Verweigerungsrate bei fast 40%.

Noch bevor die ersten Studien abgeschlossen sind, beschließen die Impfstoffhersteller und die Zulassungsbehörden, auf langfristige Sicherheitsprüfungen ganz zu verzichten und den Empfängern von Placebos den echten McCoy zu verabreichen, und sogenannte Bioethiker unterstützen diesen Wahnsinn. Wie in The BMJ berichtet:

„Obwohl die FDA den Impfstoffen eine Notfallzulassung erteilt hat, sind für eine volle Zulassung zwei Jahre an Folgedaten erforderlich. Die Daten werden jetzt wahrscheinlich spärlich und weniger zuverlässig sein, da die Studien effektiv entblindet werden.“

Heuchelei im Überfluss

Es ist äußerst ironisch, denn die Impfpflicht wird mit der Prämisse gerechtfertigt, dass der Nutzen für die Gemeinschaft das Risiko eines individuellen Schadens überwiegt. Mit anderen Worten, es ist in Ordnung, wenn einige Menschen durch den Impfstoff geschädigt werden, weil der Gesamtnutzen für die Gesellschaft wichtiger ist.

Doch hier wird behauptet, dass die Teilnehmer der Kontrollgruppen geschädigt werden, weil sie den Impfstoff nicht bekommen, so dass die Impfstoffhersteller verpflichtet sind, ihn ihnen zu geben, bevor die Langzeitstudien abgeschlossen sind. Das ist das komplette Gegenargument, das für eine Impfpflicht verwendet wird.

Wenn wir die Rechtfertigung für Impfungen als „höheres Gut“ akzeptieren, dann müssen Menschen, die sich bereit erklären, an einer Studie teilzunehmen, und am Ende ein Placebo erhalten, die Würfel rollen lassen und möglicherweise ihre Gesundheit „für das höhere Gut“ opfern. Das höhere Gut ist in diesem Fall die Studie selbst, deren Ergebnisse von entscheidender Bedeutung für Entscheidungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit sind.

Ohne diese Daten werden wir nie erfahren, ob die Impfstoffe langfristig wirken und/oder welche Nebenwirkungen sie haben. Wenn eine Person in der Kontrollgruppe COVID-19 bekommt, dann ist das der Preis für die wissenschaftliche Teilnahme zum Wohle der Gesellschaft, genauso wie wenn eine geimpfte Person geschädigt wird, das als akzeptabler Preis für die Schaffung einer durch den Impfstoff induzierten Herdenimmunität angesehen wird.

Anders ausgedrückt: Wenn es darum geht, Impfstoffe vorzuschreiben, ist der Schaden für das Individuum akzeptabel, aber wenn es darum geht, ordentliche Sicherheitsstudien durchzuführen, ist der Schaden für das Individuum plötzlich nicht mehr akzeptabel, und der Schutz der Kontrollen ist wichtiger als der Schutz der Integrität der Forschung. Die Tatsache, dass sie in ihrer „Ethik“ so inkonsequent sind, könnte als positiver Beweis dafür angesehen werden, dass die öffentliche Gesundheit nicht einmal im Entferntesten ein Thema ist.

Wissenschaftliche Ethik ist im Schwinden begriffen

Offensichtlich ist die Sorge um das Risiko für den Einzelnen nur von Bedeutung, wenn die Impfstoffhersteller alles zu gewinnen haben. Durch die Eliminierung von Kontrollgruppen haben wir keine Möglichkeit mehr, den Schaden, den diese „Impfstoffe“ im Laufe der Zeit anrichten könnten, wirklich zu beweisen, da alle Teilnehmer im sprichwörtlichen selben Boot sitzen werden.

Ich bleibe zuversichtlich, dass wir mit der Zeit noch viel mehr Gesundheitsprobleme und Todesfälle sehen werden, aber ohne Kontrollgruppen können diese Trends leichter als „normal“ abgeschrieben und/oder auf etwas anderes geschoben werden. Wie Dr. Steven Goodman, stellvertretender Dekan für klinische und translationale Forschung an der Stanford University, anmerkt, der in Rubins JAMA-Artikel zitiert wird:

„Durch die Entblindung der Studienteilnehmer ‚verliert man eine gültige Vergleichsgruppe‘, sagte Goodman. Es wird das Gefühl entstehen, und es wird irgendwie wahr sein, dass die Studie vorbei ist. Im Gegensatz zu einem hochwirksamen Krebsmedikament ist der Impfstoff für die meisten Studienteilnehmer nicht buchstäblich eine Frage von Leben und Tod“, so Goodman.

Deshalb, so Goodman, sollten sich diejenigen, die die COVID-19-Studie durchführen, nicht verpflichtet fühlen, die Teilnehmer zu entblinden und die Placebo-Empfänger sofort zu impfen. Dies würde bedeuten, dass man die Studie auf der Basis vielversprechender vorläufiger Ergebnisse einfach auffliegen lassen könnte und damit ein ethisches Modell für zukünftige Studien etablieren würde, das wir vielleicht nicht wollen“, sagte Goodman.

In der Tat wird diese Strategie einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen, der wahrscheinlich dazu führen wird, dass Impfstoff- und Medikamentenstudien in Zukunft ohne Kontrollgruppen durchgeführt werden, was das Ende der medizinischen Wissenschaft, wie wir sie kennen, bedeuten könnte. Zumindest werden zukünftige Variationen der aktuellen COVID-19-Impfstoffstudien wahrscheinlich ohne Kontrollgruppen durchgeführt werden.

Studienteilnehmer sollen sich nicht selbst entblinden

Goodman wird auch in einem anderen Artikel zitiert, diesmal in MedPage Today, in dem er die Probleme mit Studienteilnehmern diskutiert, die sich selbst entblindet haben, indem sie einen Antikörpertest gemacht haben:

„‚Es gibt keinen guten wissenschaftlichen Grund, warum jemand das tun sollte‘, sagte er zu MedPage Today. Ich kann verstehen, warum sie diese Information wollen, aber es kann nur dazu dienen, den Wert der Studie zu mindern. Es ist nicht richtig, sich testen zu lassen, es sei denn, es gibt eine dringende Notwendigkeit, die Verblindung aus gesundheitlichen Gründen aufzuheben.'“

Hier entsteht eine weitere heuchlerische Ironie, denn der Grund, warum sie nicht wollen, dass sich die Studienteilnehmer entblinden, ist, dass sie, wenn sie wissen, dass sie den Impfstoff bekommen haben, statistisch gesehen eher bereit sind, mehr Risiken einzugehen, die sie dem Virus aussetzen könnten.

Dies würde die Ergebnisse verfälschen und „könnte den Impfstoff weniger wirksam erscheinen lassen, als er ist“, erklärte Dr. Elizabeth McNally von der Northwestern University gegenüber MedPage Today. Ob Impfstoffwissenschaftler mit der Entblindung einverstanden sind oder nicht, hat also nur damit zu tun, ob sie die Ergebnisse zu ihren Gunsten verfälschen würde.

Die Entblindung der Studienteilnehmer könnte den Impfstoff als weniger wirksam erscheinen lassen, wenn sie als Folge ihr Verhalten ändern, wohingegen die Impfstoffhersteller, wenn sie die gesamte Kontrollgruppe entblindet haben, die Nebenwirkungen verbergen können, selbst wenn die Teilnehmer ihr Verhalten ändern.

Die Rechtfertigung für die Eliminierung der Kontrollen ist bestenfalls fadenscheinig

Während Impfbefürworter darauf bestehen, dass die Eliminierung von Kontrollgruppen mit „moralischen Gründen“ gerechtfertigt ist, da es unethisch sei, Freiwilligen etwas Wertvolles vorzuenthalten, ignoriert dieses Argument völlig die unbestreitbare Tatsache, dass kein Impfstoff 100% sicher ist.

Bis zum 1. April 2021 waren bei VAERS 56.869 unerwünschte Ereignisse nach der COVID-19-Impfung eingegangen, darunter 7.971 schwere Verletzungen und 2.342 Todesfälle. Von diesen Todesfällen traten 28 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auf

Der aktive Impfstoff bringt nicht nur Vorteile, sondern auch Risiken mit sich. Dies gilt insbesondere für die neuartige mRNA-Technologie, die in COVID-19-Impfstoffen verwendet wird. Die historischen Daten sind gelinde gesagt beunruhigend, und das U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) füllt sich rasch mit Berichten über COVID-19-Impfstoff-bezogene Verletzungen und Todesfälle.

Berichte über Nebenwirkungen und Todesfälle häufen sich

Wie The Defender berichtet, waren bis zum 1. April 2021 bei VAERS 56.869 unerwünschte Ereignisse nach der COVID-19-Impfung eingegangen, darunter 7.971 schwere Verletzungen und 2.342 Todesfälle. Von diesen Todesfällen traten 28 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auf! Die jüngste Person, die starb, war 18 Jahre alt. Außerdem gab es 110 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten bei schwangeren Frauen.

Wie in „COVID-19 Vaccine To Be Tested on 6-Year-Olds“ berichtet, waren zwischen Januar 2020 und Januar 2021 70% der jährlichen Impftodesfälle auf COVID-19-Impfstoffe zurückzuführen, obwohl diese Impfstoffe erst seit weniger als zwei Monaten verfügbar waren!

Meiner Meinung nach ist es skrupellos und moralisch verwerflich, diese Daten nicht zu berücksichtigen. Offensichtlich haben diese „Impfstoffe“ Risiken. So zu tun, als ob sie das nicht täten, und dass alle Placeboempfänger in Impfstoffstudien einen deutlichen Nachteil hätten, ist einfach nicht wahr.

Bedenken Sie, dass wir immer noch nicht wissen, wie hoch der Prozentsatz der gemeldeten unerwünschten Wirkungen ist. Liegt er zwischen 1%12 und 10%13 , wie frühere Untersuchungen der VAERS-Meldungen gezeigt haben, oder ist er höher?

Wenn nur 10 % gemeldet werden, haben wir es mit 23.420 Todesfällen zu tun, aber wenn es nur 1 % ist, springt die Zahl auf mehr als 230.000 Todesfälle. Wir werden es nie erfahren, weil es große Versuche gibt, diese Informationen zu unterdrücken, wie wir es schon bei den Todesfällen der Sportgrößen Hank Aaron und Marvin Hagler erlebt haben, die beide kurz nach COVID-Impfungen starben.

Unabhängig davon ist es schwer zu rechtfertigen, dass auch nur ein einziges Mal ein ansonsten gesundes Individuum stirbt, wenn man bedenkt, dass die Überlebensrate für COVID-19 über alle Altersgruppen hinweg 99,74% beträgt. Wenn Sie jünger als 40 Jahre sind, liegt Ihre Überlebensrate bei 99,09 %.

Es besteht der begründete Verdacht, dass diese Berichte nur einen kleinen Prozentsatz der tatsächlichen Nebenwirkungen ausmachen. Denken Sie nur an all diejenigen, die den Impfstoff zum Beispiel in Lebensmittelgeschäften oder an temporären Impfstellen erhalten. Sind sich überhaupt alle Amerikaner bewusst, dass es VAERS gibt und dass sie eine Meldung machen müssen, wenn sie nach einer COVID-Impfung eine unerwünschte Reaktion erleiden?

Wer wird die Nebenwirkungsmeldung einreichen, wenn sie sich in einem Lebensmittelgeschäft oder Convenience Store impfen lassen? Werden sie zum Apotheker zurückkehren und ihre Nebenwirkungen melden? Wird der Apotheker den Bericht einreichen? Wer ist für das Einreichen des Berichts verantwortlich, wenn Sie zu einer temporären Impfstelle gehen?

Die CDC schweigt darüber, wie sie die Einhaltung der Meldepflicht sicherstellt

Nach Angaben der CDC müssen Todesfälle durch COVID-19-Impfstoffe an VAERS gemeldet werden. Das soll nicht freiwillig sein, wie bei anderen Impfstoffen. Die CDC ist jedoch nicht transparent darüber, wie sie sicherstellt, dass diese „Anforderung“ befolgt wird, sodass es unmöglich ist, zu bestätigen, dass alle damit verbundenen Todesfälle tatsächlich gemeldet werden. Wie von The Defender berichtet:

„Wir … erkundigten uns, ob Gesundheitsdienstleister alle Verletzungen und Todesfälle melden, die mit dem COVID-Impfstoff in Verbindung stehen könnten, und welche Bildungsinitiativen es gibt, um eine ordnungsgemäße und genaue Meldung zu fördern und zu erleichtern.

Zweiundzwanzig Tage später antwortete ein Vertreter der CDC’s Vaccine Task Force, indem er sagte, dass die Agentur unsere Fragen nie erhalten habe – obwohl die Mitarbeiter, mit denen wir mehrmals sprachen, sagten, dass ihre Pressesprecher die von uns gesendeten Fragen durcharbeiten würden. Wir stellten die Fragen erneut zur Verfügung und baten um eine Antwort bis zum 7. April. Bis heute hat die CDC nicht geantwortet, trotz unserer wiederholten Folgeversuche.“

Absolute versus relative Risikoreduktion

Impfstoffhersteller sind auch sehr vorsichtig damit, nur auf das relative Risiko zu verweisen, nicht auf das absolute Risiko. Auf diese Weise erscheinen die Impfstoffe viel schützender, als sie tatsächlich sind. Es ist ein häufig verwendeter statistischer Trick, mit dem ich Sie ermutigen möchte, sich vertraut zu machen.

In seinem BMJ-Artikel vom 26. November 2020 wies Peter Doshi, Mitherausgeber des BMJ, zum Beispiel darauf hin, dass Pfizer zwar behauptet, sein Impfstoff sei zu 95 % wirksam, dies aber die relative Risikoreduktion ist. Die absolute Risikoreduktion – die für Maßnahmen der öffentlichen Gesundheit weitaus relevanter ist – liegt tatsächlich bei weniger als 1%!

Ich empfehle, sich das Interview mit Dr. Ron Brown anzuhören, in dem er die Vor- und Nachteile von relativen und absoluten Risiken und die Unterschiede zwischen ihnen erklärt. Er hat auch zwei Arbeiten verfasst, die die Probleme mit dieser Art von Berichtsverzerrung detailliert beschreiben: „Outcome Reporting Bias in COVID-19 mRNA Vaccine Clinical Trials “ und „Public Health Lessons Learned From Biases in Coronavirus Mortality Overestimation „.

Wahrscheinlich brauchen Sie keinen Impfstoff

Wenn Sie sich Sorgen über die Nebenwirkungen des Impfstoffs machen, sollten Sie wissen, dass es mehrere Präventionsstrategien und Behandlungen gibt, die sich als hochwirksam erwiesen haben, was bedeutet, dass die Notwendigkeit eines Impfstoffs nahezu überflüssig ist.

Zum Beispiel funktioniert vernebeltes Wasserstoffperoxid mit Jod, worüber ich in früheren Artikeln geschrieben habe, sehr gut. Für eine Auffrischung, siehe „Wie vernebeltes Peroxid gegen Atemwegsinfektionen hilft“. Weitere Behandlungsmöglichkeiten sind Hydroxychloroquin mit Zink, Ivermectin und die iMASK- und MATH+-Protokolle, über die Sie in den verlinkten Artikeln mehr erfahren können.

Was ist zu tun, wenn Sie geimpft wurden und Probleme haben?

Abschließend möchte ich sagen, dass Sie, wenn Sie geimpft wurden und es jetzt bereuen, Ihre Symptome mit den gleichen Strategien behandeln können, die Sie auch bei einer tatsächlichen SARS-CoV-2-Infektion anwenden würden.

Ich habe im letzten Jahr viele Artikel geschrieben, in denen ich einfache Strategien zur Verbesserung Ihres Immunsystems beschrieben habe, und mit einem gesunden Immunsystem werden Sie COVID-19 ohne Zwischenfälle überstehen. Im Folgenden fasse ich einige der Strategien zusammen, die Sie sowohl zur Vorbeugung von COVID-19 als auch zur Bewältigung möglicher Nebenwirkungen des Impfstoffs einsetzen können.

Essen Sie eine „saubere“, idealerweise biologische Ernährung. Vermeiden Sie verarbeitete Lebensmittel aller Art, insbesondere pflanzliche Öle, da diese mit schädlicher Omega-6-Linolsäure belastet sind, die Ihre Mitochondrienfunktion zerstört. Linolsäure erhöht nachweislich die Sterblichkeit durch COVID-19.

Ziehen Sie eine ketogene Ernährung und ein zeitlich begrenztes Essensfenster von sechs bis acht Stunden in Betracht, wobei Sie mindestens drei Stunden vor dem Schlafengehen nichts mehr essen sollten. Diese Strategien werden Ihnen helfen, Ihre Stoffwechselmaschinerie und die Funktion der Mitochondrien zu optimieren.

Führen Sie ein Entgiftungsprogramm durch, um sich von Schwermetallen und Glyphosat zu befreien. Dies ist wichtig, da diese Giftstoffe zu Entzündungen beitragen. Um die Entgiftung zu verbessern, empfehle ich, Ihre natürliche Glutathionproduktion mit molekularen Wasserstofftabletten zu aktivieren.

Eine einfache Möglichkeit, die Aufnahme von Glyphosat zu blockieren, ist die Einnahme von Glycin. Ungefähr 3 Gramm, etwa ein halber Teelöffel, ein paar Mal am Tag sollten ausreichen, zusammen mit einer biologischen Ernährung, damit Sie nicht mit jeder Mahlzeit mehr Glyphosat aufnehmen.

Halten Sie einen neutralen pH-Wert aufrecht, um die Widerstandsfähigkeit Ihres Immunsystems zu verbessern. Ihr pH-Wert sollte bei etwa 7 liegen, was Sie mit einem preiswerten Urinstreifen messen können. Je niedriger Ihr pH-Wert ist, desto saurer sind Sie. Eine einfache Möglichkeit, Ihren pH-Wert zu erhöhen, wenn er zu sauer ist (und das ist bei den meisten Menschen der Fall), ist die Einnahme von einem viertel Teelöffel Natriumbikarbonat (Backpulver) oder Kaliumbikarbonat in Wasser ein paar Mal am Tag.

Auch eine Nahrungsergänzung kann hilfreich sein. Zu den wichtigsten gehören:

Vitamin D – Vitamin D-Präparate sind leicht erhältlich und eines der günstigsten Präparate auf dem Markt. Alles in allem ist die Vitamin-D-Optimierung wahrscheinlich die einfachste und vorteilhafteste Strategie, die jeder tun kann, um sein Risiko für COVID-19 und andere Infektionen zu minimieren, und kann Ihr Immunsystem in einer Angelegenheit von ein paar Wochen stärken.

N-Acetylcystein (NAC) – NAC ist eine Vorstufe von reduziertem Glutathion, das bei COVID-19 eine entscheidende Rolle zu spielen scheint. Laut einer Literaturanalyse20 kann ein Glutathionmangel tatsächlich mit dem Schweregrad von COVID-19 assoziiert sein, was den Autor zu dem Schluss führt, dass NAC sowohl zur Vorbeugung als auch zur Behandlung nützlich sein könnte.

Zink – Zink spielt eine sehr wichtige Rolle für die Fähigkeit Ihres Immunsystems, virale Infektionen abzuwehren. Wie Vitamin D hilft Zink bei der Regulierung Ihrer Immunfunktion21 – und eine Kombination von Zink mit einem Zink-Ionophor, wie Hydroxychloroquin oder Quercetin, hat 2010 gezeigt, dass es das SARS-Coronavirus in vitro hemmt. In Zellkulturen blockierte es außerdem die Virusreplikation innerhalb von Minuten.22 Wichtig ist, dass Zinkmangel nachweislich die Immunfunktion beeinträchtigt.23

Melatonin – Es stärkt die Immunfunktion auf vielfältige Weise und hilft, Entzündungen zu unterdrücken. Melatonin kann auch einer SARS-CoV-2-Infektion vorbeugen, indem es u. a. Glutathion24 auflädt und die Vitamin-D-Synthese fördert.

Vitamin C – Eine Reihe von Studien hat gezeigt, dass Vitamin C bei der Behandlung von Viruserkrankungen, Sepsis und ARDS sehr hilfreich sein kann,25 was alles auf COVID-19 zutrifft. Zu seinen grundlegenden Eigenschaften gehören entzündungshemmende, immunmodulatorische, antioxidative, antithrombotische und antivirale Aktivitäten. In hohen Dosen wirkt es sogar wie ein antivirales Medikament, das Viren aktiv inaktiviert. Vitamin C wirkt auch synergistisch mit Quercetin.26

Quercetin – Quercetin ist ein starker Immunstärker und ein Breitspektrum-Antivirus. Nach der SARS-Epidemie im Jahr 2003 wurde erstmals festgestellt, dass Quercetin einen Breitspektrum-Schutz gegen das SARS-Coronavirus bietet,27,28,29 und es gibt Hinweise darauf, dass es auch für die Prävention und Behandlung von SARS-CoV-2 nützlich sein könnte.

B-Vitamine – B-Vitamine können auch mehrere COVID-19-spezifische Krankheitsprozesse beeinflussen, darunter30 Virusreplikation und -invasion, Induktion eines Zytokinsturms, adaptive Immunität und Hyperkoagulabilität.

Typ-1-Interferon – Typ-1-Interferon verhindert die virale Replikation und hilft beim Abbau der RNA. Es ist in Sprayform erhältlich, das Sie direkt in den Rachen oder die Nase sprühen können. Sie können versuchen, prophylaktisch ein paar Sprühstöße pro Tag einzunehmen, und mehr, wenn Sie Husten, Fieber oder Kopfschmerzen haben.

