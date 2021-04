Bill Gates spricht auf dem Klimagipfel zu vierzig Staatschefs

Bill Gates, soll diese Woche eine Plattform bekommen, um vor vierzig Staatsoberhäuptern auf einem Klimagipfel zu sprechen, der von Joe Biden ausgerichtet wird

Gates wird der Hauptredner des virtuellen Gipfels sein, der am Donnerstag beginnt und an dem auch der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Boris Johnson teilnehmen werden

Gates wird über „Innovation in sauberer Energie“ und „Industrien, die erst noch geschaffen werden müssen“ sprechen.

Die Ankündigung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Demokraten ihren überarbeiteten „Green New Deal“ vorstellten, der darauf abzielt, hunderte von Milliarden Dollar in so genannte „grüne“ Initiativen zu stecken

Bill Gates hat Millionen in die bizarre Geoengineering-Forschung zur Abschirmung der Sonne gesteckt und mindestens 4,6 Millionen Dollar an den leitenden Forscher von SCoPEx, den Harvard-Wissenschaftler für angewandte Physik David Keith, überwiesen