Britische Regierung wird innerhalb weniger Tage offiziell die Impfpässe einführen

„Unser Ziel ist es, den Menschen die Möglichkeit zu geben, ihren Impfstatus nachzuweisen, wenn der internationale Reiseverkehr wieder beginnt“

Die britische Regierung wird innerhalb weniger Tage offiziell Impfpässe einführen, so ein Bericht des Londoner Telegraph, der sich auf Quellen beruft, die enthüllt haben, dass das Verkehrsministerium mit Vertretern der Reisebranche über die Pläne gesprochen hat.

Dem Bericht zufolge sagte ein Beamter in einem Telefongespräch mit Mitgliedern der Tourism Industry Emergency Response Group: „Unser Ziel ist es, den Menschen die Möglichkeit zu geben, ihren Impfstatus nachzuweisen, bis der internationale Reiseverkehr wieder aufgenommen wird, wo andere Länder dies verlangen. Das wird frühestens am 17. Mai wieder möglich sein.“

Zwei Quellen aus der Industrie haben die Richtigkeit des Zitats bestätigt, und die Regierung hat es nicht bestritten, so der Telegraph.

Der Bericht weist auch darauf hin, dass das System nur für Briten gelten wird, die Großbritannien verlassen, und dass ein breiteres internationales Impfpass-System mehr Zeit für die Implementierung benötigt.

Es ist noch nicht klar, ob die Impfpässe auch im Inland verwendet werden, um den Zugang zu Kinos, Pubs, Restaurants und Veranstaltungsorten zu ermöglichen. Wie wir jedoch ausführlich berichtet haben, waren diese Pläne schon immer im Gespräch, und jedes Basissystem könnte leicht für solche Zwecke angepasst werden.

Wie wir am Mittwoch berichteten, planen die Fluggesellschaften, die bevorstehenden Impfpässe nicht so zu nennen, weil „es zu viele Konnotationen mit sich bringt“, so ein CEO der Luftfahrt.

Auch die EU ist bereits auf dem Weg zum Impfpass: Im Juni soll das „Digital Green Certificate“-System in der gesamten EU eingeführt werden.

Viele andere Länder sind dabei, das Impfpass-System zu übernehmen. Viele von ihnen, darunter auch Amerika, testen die Technologie im Gleichschritt mit Big Tech, Megakonzernen und anderen globalistischen Unternehmen.

Die Kontrolle aller Bürger schreitet langsam aber sicher voran!