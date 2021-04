Wie die USA Unruhe um Russland schaffen

Von Salman Rafi Sheikh: Er ist Forschungsanalyst für Internationale Beziehungen und Pakistans Außen- und Innenpolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Als der US-Präsident Joe Biden im Februar seine erste große außenpolitische Rede hielt, signalisierte er Amerikas Rückkehr zu einem interventionistischen und konfrontativen Politikdesign, das davon lebt, seinen Konkurrenten Schwierigkeiten zu bereiten. Während die USA die chinesischen Behörden weiterhin beschuldigen, einen „Völkermord“ in Xinjiang zu begehen – das ein wichtiger logistischer Stützpunkt für Chinas verschiedene Projekte der Belt & Road Initiative (BRI) ist – haben sie damit begonnen, in der Ukraine Unruhe zu stiften, um Russland in eine Krisensituation zu zwingen, in der Hoffnung, dass eine solche Situation Russland dazu bringen würde, sich den Ambitionen der USA zu unterwerfen, ihre verlorene einseitige globale Vorherrschaft wiederherzustellen. Die jüngsten, gegen Russland verhängten Sanktionen zeigen die aktuellen Trends unmissverständlich auf. Die Art und Weise, wie die USA die Ukraine mit einer antirussischen Politik überziehen, spricht jedoch Bände über die Art und Weise, wie die USA die Bedingungen für einen Krieg schaffen und das Szenario nutzen, um die Reichweite der NATO auszuweiten.

Am 1. März kündigte das Pentagon ein Militärhilfepaket in Höhe von 125 Millionen Dollar für die Ukraine an, das erste seiner Art unter der Regierung Biden. In einer Erklärung des Pentagons hieß es, das Paket umfasse „Fähigkeiten zur Verbesserung der Letalität, der Befehlsgewalt und des Situationsbewusstseins der ukrainischen Streitkräfte durch die Bereitstellung zusätzlicher Radargeräte für die Artillerieabwehr und taktischer Ausrüstung, die fortgesetzte Unterstützung einer Satellitenbild- und -analysefähigkeit sowie Ausrüstung zur Unterstützung der militärischen medizinischen Behandlung und von Kampfevakuierungsverfahren“. Diese Hilfe ist eine Ausnahme von den 150 Millionen US-Dollar, die der US-Kongress für das Haushaltsjahr 2021 im Rahmen der Ukraine Security Assistance Initiative bewilligt hat. Seit 2014 ist dies eine typische Methode Washingtons, um Kiew zu einer kriegerischen Haltung gegenüber Russland zu bewegen.

In seinem Telefonat mit Russlands Wladimir Putin am 13. April bekräftigte Joe Biden das „unerschütterliche Engagement der USA…

„Unerschütterliches Engagement für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine. Der Präsident brachte unsere Besorgnis über die plötzliche russische Militäraufrüstung auf der besetzten Krim und an den Grenzen der Ukraine zum Ausdruck und forderte Russland auf, die Spannungen zu deeskalieren.“

Am 4. April kündigte das Einsatzführungskommando Ost der ukrainischen Streitkräfte (AFU) provokativ an, dass es noch in diesem Jahr gemeinsame Militärübungen mit NATO-Kräften unter dem Namen „Exercise Cossack Mace“ abhalten wird. Obwohl dies nicht das erste Mal wäre, dass die ukrainischen Streitkräfte solche Militärübungen abhalten, gibt es dieses Mal einen deutlichen Unterschied, der das aktuelle geopolitische Szenario widerspiegelt.

Während übliche Ukraine-NATO-Übungen mit der klarstellenden Aussage angekündigt werden, dass es sich um rein „defensive“ Operationen handelt, unterschied sich die jüngste Erklärung der AFU dadurch, dass sie klarstellte, dass sie einen offensiven Angriff nicht nur gegen den „von Separatisten kontrollierten Donbass“, sondern auch gegen russische Kräfte simulieren würde.

In Kombination mit der Art und Weise, wie die Ukraine die Krim zurückerobern will, wird der Charakter dieser Aufrüstung als eine Form des direkten territorialen Angriffs deutlich. Im März 2021 twitterte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba: „[Die ukrainische Regierung] hat die Strategie für die Deokkupation und Reintegration der Krim verabschiedet, ein historisches Dokument, das seit 2014 benötigt wird. Das Signal ist kristallklar: Wir rufen nicht nur die Welt auf, uns bei der Rückgabe der Krim zu helfen, die Ukraine unternimmt eigene engagierte & systematische Anstrengungen.“

Während also auch Russland mit dem eigenen militärischen Aufbau an der ukrainischen Grenze begonnen hat, geschah dieser Aufbau erst, als die ukrainische Regierung offiziell ihre Absicht erklärte, die Krim um jeden Preis zurückzuerobern.

Der Grund, warum die USA Unruhe um Russland herum aufbaut, um letzteres in einen unnötigen Krieg zu zwingen, ist, wie oben erwähnt, die Wiederherstellung einer einseitigen Weltordnung.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, war scharf und treffsicher, als sie sagte, dass,

„Die Vereinigten Staaten sind nicht bereit, die objektive Realität einer multipolaren Welt zu akzeptieren, in der eine amerikanische Hegemonie nicht möglich ist. Sie setzen auf Sanktionsdruck und Einmischung in unsere inneren Angelegenheiten. Dieses aggressive Verhalten wird sicherlich auf entschlossenen Widerstand stoßen. Es wird unweigerlich eine Reaktion auf die Sanktionen geben. Washington muss begreifen, dass es für die Verschlechterung der bilateralen Beziehungen wird bezahlen müssen. Die Verantwortung für das, was geschieht, liegt voll und ganz bei den Vereinigten Staaten.“

Für viele in den USA war Bidens Einzug ins Weiße Haus immer damit verbunden, das globale Machtgleichgewicht zum Vorteil der USA wiederherzustellen. Viele Unternehmen und Gruppen, die sich für Biden einsetzten, sahen seine Präsidentschaft als „negativ für Moskau“ an, was wahrscheinlich zu einer weiteren Verschlechterung der bilateralen Beziehungen führen würde, sowohl in Bezug auf die Rhetorik als auch auf die Substanz.

Auch für die ukrainische Führung hat die Ankunft von Joe Biden eine Gelegenheit geschaffen, die Ukraine zurückzugewinnen. Während der derzeitige ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky während seines Wahlkampfes 2019 eine zweideutige Haltung gegenüber der NATO eingenommen hat – er erklärte seine Unterstützung für die EU-Mitgliedschaft, sagte aber wenig über das westliche Militärbündnis -, bittet er nun regelmäßig um die vollständige Aufnahme seines Landes in die NATO. Gleichzeitig hat die Zelenski-Regierung die antirussische Hysterie schrittweise verstärkt, indem sie pro-russische Oppositionsführer sanktioniert und auch Medien geschlossen hat.

In diesem Zusammenhang ist es unwahrscheinlich, dass Joe Bidens Aufruf zur „Diplomatie“, um die Situation zu deeskalieren, zu einer sinnvollen positiven Entwicklung führen wird – nicht nur, weil die Joe-Biden-Administration eine explizite Agenda zur Wiederherstellung der US-Hegemonie verfolgt, sondern auch, weil Russland nach wie vor jeden Versuch der USA, Russland aus einer Position der Stärke heraus zu diktieren, entschieden ablehnt.