Schock und Ehrfurcht sind ein Zustand des Geistes: Millionen Tote haben die Amerikaner nicht sicherer gemacht

Von Philip Giraldi: Er ist ein amerikanischer Kolumnist, Kommentator und Sicherheitsberater. Er ist der Exekutivdirektor des Council for the National Interest, eine Rolle, die er seit 2010 innehat. Er hat einen Doktortitel und ist mehrsprachig. Zuvor war er als Geheimdienstmitarbeiter für die CIA tätig, bevor er in die private Beratung wechselte.

Wie Pompeo und Bolton strahlt Blinken ein Gefühl der moralischen Überlegenheit aus, während er eine Politik umsetzt, die den Tod von Unschuldigen zur Folge hat.

Dass die USA gerne Ausdrücke wie „shock and awe“ („Schock und Ehrfurcht“) oder „maximum pressure“ („Maximaler Druck“) verwenden, lässt eher vermuten, dass im Keller des Weißen Hauses ein Psychopath arbeitet, dessen Vollzeitjob es ist, sich markige Einzeiler auszudenken, um das schlechte Verhalten der Regierung irgendwie zu beschönigen. Die Ausdrücke bedeuten an und für sich kaum etwas anderes als „tough talk“ („strenge Worte“), aber sie dienen als Alternative dazu, im Klartext zugeben zu müssen, dass seit dem Beginn des Globalen Krieges gegen den Terror im Jahr 2001 Millionen von Menschen umgebracht wurden. „Millionen?“, könnte man skeptisch fragen. Ja, Millionen, wenn man alle Menschen einbezieht, die direkt oder indirekt durch die Kriege getötet wurden. Direkte Opfer der Gewalt gibt es mindestens 157.000 in Afghanistan, 182.000 im Irak, 400.000 in Syrien und 25.000 in Libyen. Und wenn man ein paar Jahre zurückgehen will, starben in den Jahren 1964-1975 drei Millionen Vietnamesen, während in Korea 2,5 Millionen Zivilisten getötet wurden. Und selbst im „Guten Krieg“, dem 2. Weltkrieg, gab es unnötige Zwischenfälle, wie die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki, die 105.000 Menschen töteten, die Brandbombenabwürfe auf Tokio, die weitere 97.000 Menschen töteten, und die Brandbombenabwürfe auf Hamburg und Dresden, die zusammen 45.000 Menschen töteten.

Schätzungsweise zehn Millionen Zivilisten wurden seit 2001 aus ihren Häusern vertrieben, was zu Flüchtlingskrisen in Europa und Amerika führte, während Billionen von Dollars von den Genies im Pentagon und im Kongress verschwendet oder „falsch“ platziert wurden. Und einige könnten vernünftigerweise argumentieren, dass die Gewalt, die überall auf der Welt stattfindet, auch in den USA verinnerlicht wurde, wo alle paar Tage Massenmorde in den Nachrichtenmedien auftauchen. Einige argumentieren, dass sich die Vereinigten Staaten von Amerika seit ihrer Gründung fast immer im Krieg befunden haben, was wahr wäre, aber es ist auch richtig, dass sich die Art der tödlichen Auseinandersetzung Amerikas mit dem Rest der Welt in den letzten zwanzig Jahren verändert hat. Die alten Kriege wurden geführt, um das Territorium und den Handel zu erweitern oder um Kolonien für den gleichen Zweck zu erwerben, d.h. sie dienten dazu, die eigene Macht und den eigenen Reichtum zu vergrößern. Seit dem 11. September 2001 werden die Kriege jedoch scheinbar ohne ein wirklich erkennbares Ziel geführt, während sie den Vereinigten Staaten gleichzeitig erhebliche Verluste an relativem Wohlstand und Macht zufügen.

Das grundsätzliche Problem ist, dass die Vereinigten Staaten von einer politischen und finanziellen Elite geführt werden, die sich vollständig in die radikale Ansicht eingekauft hat, dass die Amerikaner eine „offenkundige Bestimmung“ haben, eine internationale Ordnung zu schaffen, die sowohl nachvollziehbar demokratisch als auch regelbasiert ist und von der, so die Theorie, alle profitieren würden. Das ist natürlich Unsinn, da die Vereinigten Staaten selbst zunehmend totalitär werden, während sie in ihrem Schoß auch antidemokratische Staaten wie Saudi-Arabien und Israel nähren.

Zu der Elite, die für viele der Fehltritte der letzten zwanzig Jahre verantwortlich gemacht werden könnte, gehören sowohl Liberale als auch Konservative, die sich alle aus dem einen oder anderen Grund die Mission Amerikas zu eigen machen. So unterscheiden sich beispielsweise die Weltanschauungen der von Donald Trump ernannten Mike Pompeo und John Bolton kaum von denen des derzeitigen außenpolitischen Amtsinhabers Tony Blinken, da alle drei Männer glauben, dass die Anwendung von Gewalt die völlig akzeptable ultimative Antwort auf widerspenstige Nationen und Führer ist.

Blinken teilt den gleichen Charakterzug, der bei Pompeo und Bolton zu beobachten ist, nämlich dass sie tatsächlich ein Gefühl der moralischen Überlegenheit ausstrahlen, während sie eine Politik umsetzen, die den sinnlosen Tod von Zehntausenden oder Hunderttausenden und sogar Millionen von Unschuldigen zur Folge hat. Sie besetzen die Tyrannenkanzel, während sie scheinheilig zum Handeln in Bezug auf ihre „edle Sache“ aufrufen, um den Rest der Welt wie Amerika aussehen zu lassen, während sie sich bezüglich Richtung und Führung auf Washington berufen.

Tony Blinken ist nicht überraschend ein Protegé von Bill Clintons ehemaliger Außenministerin Madeleine Albright, die berühmt gackerte, dass „es sich gelohnt hat“, als sie über den Tod von 500.000 irakischen Kindern aufgrund von US erzwungenen Sanktionen auf Lebensmittel und Medizin gefragt wurde. Irgendwie scheint es, dass, wann immer man einen Stein in der Demokratischen Partei umdreht, jemand auftaucht, der mit den Clintons verbunden ist. Blinken hat kürzlich ein bizarres Video produziert und getwittert, das dieses versucht, die wahre „Menschlichkeit“ hinter der aktuellen Syrien-Politik zu erklären, die er in enger Zusammenarbeit mit Joe Biden zu definieren und zu initiieren half, während er unter Präsident Barack Obama diente. Es ist ein Konstrukt aus Sanktionen und militärischer Intervention, das unweigerlich zu den Toten und den Vertreibungen in Europa und im Nahen Osten geführt hat. Die Politik war von Anfang an klar darauf ausgerichtet, einen „Regimewechsel“ in Damaskus herbeizuführen, obwohl die syrische Regierung von Präsident Bashar al-Assad die USA in keiner Weise bedrohte.

Blinken tweetete: „Wenn ich an das Leiden des syrischen Volkes denke, einschließlich der syrischen Kinder, denke ich an meine eigenen beiden Kinder. Wie könnten wir nicht handeln, um ihnen zu helfen? Unsere gemeinsame Menschlichkeit verlangt es. Schande über uns, wenn wir es nicht tun. Wir müssen einen Weg finden, etwas zu tun, um Maßnahmen zu ergreifen, um den Menschen zu helfen.“ Blinken versäumt es zu erwähnen, dass das Blut der syrischen Kinder größtenteils an seinen Händen klebt, zumal die USA und Israel die Terroristen- und Separatistengruppen, die so viele syrische Zivilisten getötet und gleichzeitig ganze Städte, religiöse Zentren und viele unersetzliche Relikte der Geschichte des Landes zerstört haben, effektiv losgelassen und anderweitig unterstützt haben.

Ist Blinken also wirklich ein Guter, der an seine eigenen Kinder denkt, während er den Tod so vieler syrischer Jungen und Mädchen betrauert? Nein. Wenn er diesen Kindern wirklich helfen wollte, hätte er angekündigt, dass die US-Truppen sofort aus Syrien abgezogen werden. Er hätte die Sanktionen gegen das Land aufgehoben, damit es einen ernsthaften Wiederaufbau beginnen kann, zusammen mit der Wiederherstellung des Zugangs zu Nahrungsmitteln und benötigten Medikamenten. Er tat nichts dergleichen und ist in den letzten zehn Jahren eindeutig voll und ganz an Bord mit der Agenda der Neokonservativen und ihrer israelischen Meister sowie dem „Demokratieförderung“-um-jeden-Preis-Flügel in seiner eigenen Partei.

Und das eigentliche Problem ist, dass Syrien nicht allein ist. Blinken und seine Kohorten ermutigen auch den Irredentismus der Ukraine, der kurz davor steht, einen Krieg mit Russland heraufzubeschwören, während sie gleichzeitig China wegen Taiwan anstacheln. Und dann ist da noch Venezuela, das einen Regimewechsel zu brauchen scheint, und das ewige Problem mit dem Iran. Und Afghanistan? Blinken sollte erkennen, dass all das Sterben der Kinder, das ihn so beunruhigt, vermieden werden könnte, wenn er und diejenigen, die seine Fäden ziehen, eine bescheidenere Agenda übernehmen und zu Hause bleiben würden. Wir haben genug Probleme in den Vereinigten Staaten, aber andererseits würde die Hybris, die zu einer sinnlosen Außenpolitik geführt hat, wahrscheinlich kanalisiert werden, um noch mehr zerstörerische Impulse anzutreiben, die das Land in eine Ansammlung von feindlichen Enklaven verwandeln.