Schockierend: 50% mehr Todesfälle durch Krankheiten bei jungen Menschen

Besorgniserregende neue Statistiken aus Norwegen lassen Forscher Alarm schlagen.

Peter Imanuelsen

Es ist etwas sehr Beunruhigendes im Gange, und ich habe schon früher davor gewarnt. Aber niemand in den Mainstream-Medien scheint das bisher ernst genommen zu haben.

Aus irgendeinem Grund steigt die Zahl der Todesfälle massiv an, und die Wissenschaftler sind ratlos, was der Grund dafür sein könnte.

Eine schockierende neue Statistik aus Norwegen zeigt, dass die Zahl der Todesfälle bei jungen Menschen zwischen 1 und 39 Jahren bis 2023 um mehr als 50 Prozent gestiegen sind.

Die Zahlen sind alarmierend.

32 % mehr Todesfälle durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

51 % mehr krankheitsbedingte Todesfälle.

36 % mehr Todesfälle aufgrund aller Ursachen.

Der dominierende Faktor bei den krankheitsbedingten Todesfällen sind Dinge wie “andere Symptome und unbestimmte Zustände” – mit anderen Worten, Dinge, auf die sie keine Antwort haben. Das ist merkwürdig.

Die Mainstream-Medien berichten, dass einige Forscher glauben, dass Covid einer der Hauptgründe für die exzessive Sterblichkeit ist. Ein anderer Experte, mit dem sie gesprochen haben, möchte darauf hinweisen, dass die Leute auf keinen Fall denken sollten, dass die Covid-Spritzen das Problem sind…

Das norwegische Institut für öffentliche Gesundheit geht jedoch nicht davon aus, dass Covid der Grund für die hohe Zahl der Todesfälle ist. Stattdessen werden andere Erklärungen angeführt, wie z.B. die massiven Veränderungen in der Gesellschaft während der Pandemiejahre (was sich wahrscheinlich auf Dinge wie soziale Distanzierung und Ähnliches bezieht).

Aber auch anderswo in Europa gab es übermäßig viele Todesfälle.

Im Jahr 2021 hatte Portugal die weltweit höchste Covid-Impfrate. Zu Beginn dieses Jahres verzeichnete das Land die höchste Zahl an Todesfällen in Europa.

Bereits in der 49. Woche des Jahres 2022 gab es in Europa 43,3 % mehr Todesfälle bei Kindern im Alter von 0-14 Jahren als während der Pandemie von 2020 bis Mitte 2021.

Im Jahr 2022 gab es in Europa mehr als 408 000 zusätzliche Todesfälle, über die in den Medien kaum berichtet wurde. Das war, nachdem alle die “sicheren und wirksamen” mRNA-Injektionen erhalten hatten. Theoretisch hätte es also keine zusätzlichen Todesfälle geben dürfen, wenn die Injektionen tatsächlich funktioniert hätten!

Heute wissen wir, dass die Covid-Injektionen weder sicher noch wirksam waren.

Eine kürzlich durchgeführte Studie hat gezeigt, dass Covid-Injektionen wahrscheinlich mit Hirnschäden in Verbindung stehen. Wir wissen bereits, dass sie Menstruationsstörungen und Herzmuskelentzündungen verursachen.

Die Menschen wurden nicht über diese Nebenwirkungen informiert, als sie gezwungen wurden, die Injektion zu nehmen.

Und jetzt hat Moderna gerade einen Großauftrag der USA für die Herstellung neuer mRNA-Impfstoffe gegen die Vogelgrippe erhalten…

Warum spricht niemand über die zusätzlichen Todesfälle?