Schockierend, CDC listet jetzt geimpfte Todesfälle als ungeimpft auf

Nach Angaben der US-amerikanischen Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention gilt man erst dann als vollständig geimpft, wenn seit der zweiten Injektion im Falle von Pfizer oder Moderna volle 14 Tage vergangen sind bzw. 14 Tage nach der ersten Dosis von Janssen, obwohl über 80 % der Todesfälle nach der Impfung in diesem Zeitfenster auftreten. Wie praktisch

Jeder, der innerhalb der ersten 14 Tage nach der Injektion stirbt, wird als nicht geimpfter Todesfall gezählt. Dies bläht nicht nur die Zahl der ungeimpften Todesfälle ungenau auf, sondern verschleiert auch die wahren Gefahren der COVID-Impfungen, da die überwiegende Mehrheit der Todesfälle nach diesen Impfungen innerhalb der ersten zwei Wochen eintritt.

Die CDC hat auch zwei verschiedene Testrichtlinien – eine für geimpfte Patienten und eine für ungeimpfte. Für Ungeimpfte empfiehlt die CDC eine Zyklusschwelle (CT) von 40, die bekanntermaßen zu falsch positiven Ergebnissen führt. Für geimpfte Personen wird ein CT von 28 oder weniger empfohlen, was das Risiko falsch positiver Ergebnisse minimiert.

Die CDC verbirgt auch Impfversagen und stützt das Narrativ von der „Pandemie der Ungeimpften“, indem sie nur die Durchbruchsfälle zählt, die zu einem Krankenhausaufenthalt oder zum Tod führen.

Krankenhäuser melden auch nicht-COVID-bedingte Krankheiten als COVID-19

Während Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens und die Mainstream-Medien behaupten, die COVID-19-Pandemie sei jetzt „eine Pandemie der Ungeimpften“, wissen wir jetzt, dass diese Behauptung auf höchst irreführenden Statistiken beruht.

In einer Pressekonferenz des Weißen Hauses am 16. Juli 20212 behauptete die Direktorin der U.S. Centers for Disease Control and Prevention, Dr. Rochelle Walensky, dass „über 97% der Menschen, die jetzt ins Krankenhaus kommen, nicht geimpft sind“. Einige Wochen später, in einer Erklärung vom 5. August 2021, enthüllte sie versehentlich, wie diese Statistik tatsächlich zustande kam.

Wie sich herausstellte, untersuchte die CDC Krankenhauseinweisungen und Mortalitätsdaten von Januar bis Juni 2021 – ein Zeitraum, in dem die große Mehrheit der US-Bevölkerung noch ungeimpft war.

Aber das ist jetzt überhaupt nicht mehr der Fall. Die CDC spielt auch auf andere Weise mit Statistiken, um den falschen und ungenauen Eindruck zu erwecken, dass ungeimpfte Menschen den Großteil der Infektionen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle ausmachen. Zum Beispiel haben wir jetzt herausgefunden, dass die Behörde jeden, der innerhalb der ersten 14 Tage nach der Injektion gestorben ist, als ungeimpft zählt.

Dies führt nicht nur dazu, dass die Zahl der ungeimpften Todesfälle in die Höhe getrieben wird, sondern verschleiert auch die wirklichen Gefahren der COVID-Impfungen, da die überwiegende Mehrheit der Todesfälle aufgrund dieser Impfungen innerhalb der ersten zwei Wochen eintritt. Jetzt werden diese Todesfälle als ungeimpfte Todesfälle gezählt, anstatt als Todesfälle aufgrund von Impfstoffverletzungen oder COVID-19-Durchbruchsinfektionen gezählt zu werden!

Wie die CDC Durchbruchsfälle zählt

Nach Angaben der CDC gilt man erst dann als vollständig geimpft, wenn seit der zweiten Injektion bei Pfizer oder Moderna volle 14 Tage vergangen sind bzw. 14 Tage nach der ersten Dosis bei Janssen. Die CDC definiert einen Impfstoff-Durchbruch folgendermaßen:

… eine Impfstoff-Durchbruchsinfektion ist definiert als der Nachweis von SARS-CoV-2-RNA oder -Antigen in einer Atemwegsprobe, die von einer Person ≥14 Tage, nachdem sie alle empfohlenen Dosen eines von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zugelassenen COVID-19-Impfstoffs erhalten hat, entnommen wurde.

Mit anderen Worten: Wenn Sie eine Dosis Pfizer oder Moderna erhalten haben und an COVID-19-Symptomen erkranken, ins Krankenhaus eingeliefert werden und/oder an COVID sterben, werden Sie als ungeimpfter Fall gezählt. Wenn Sie zwei Dosen erhalten haben und innerhalb von 14 Tagen erkranken, werden Sie immer noch als ungeimpfter Fall gewertet.

Das Problem dabei ist, dass mehr als 80 % der Krankenhausaufenthalte und Todesfälle bei den Geimpften auftreten, aber diese Tatsache wird durch die Definition und Zählung der Fälle verschleiert. Eine wirklich clevere und gängige Strategie der CDC während der Pandemie war es, die Definitionen und Zielpfosten so zu ändern, dass sie ihre ruchlose Darstellung unterstützen.

Zum Beispiel hat die CDC im Stillen die Definition von „Impfstoff“ geändert, offenbar in dem Versuch, die Bezeichnung der COVID mRNA-Gentherapien als Impfstoffe zu bestätigen. In einer archivierten Version des Begriffs „Impfstoff“ vom 26. August 2021 definiert die CDC den Begriff als „Produkt, das das Immunsystem einer Person dazu anregt, eine Immunität gegen eine bestimmte Krankheit zu erzeugen und die Person vor dieser Krankheit zu schützen“.

Einige Tage später erschien jedoch eine neue Definition auf der Website der CDC, die nun besagt, dass ein Impfstoff ein „Präparat ist, das verwendet wird, um die Immunreaktion des Körpers gegen Krankheiten zu stimulieren“. Die Unterschiede in den Definitionen sind subtil, aber deutlich: In der ersten Definition wurde ein Impfstoff als etwas definiert, das „Immunität erzeugt“.

Da die COVID-19-Impfstoffe jedoch nicht darauf abzielen, eine Infektion zu verhindern, sondern nur den Grad der Infektion zu verringern, ist es offensichtlich, dass die neue Definition geschaffen wurde, um die COVID-Impfstoffe abzudecken.

Unterschiedliche Testrichtlinien für Geimpfte und Ungeimpfte

Es ist nicht nur die Definition der CDC für einen Durchbruchsfall, die die Daten verzerrt. Noch ungeheuerlicher und unlogischer ist die Tatsache, dass die CDC sogar zwei verschiedene Testrichtlinien hat – eine für geimpfte Patienten und eine andere für ungeimpfte.

Seit Beginn der Pandemie hat die CDC eine PCR-Testzyklusschwelle (CT) von 40 empfohlen. Dies steht im Widerspruch zum wissenschaftlichen Konsens, der seit langem besagt, dass eine CT über 35 zu 97 % falsch-positiven Ergebnissen führt, was den Test im Grunde unbrauchbar macht.

Mitte Mai 2021 senkte die CDC schließlich die empfohlene CT-Zahl, allerdings nur für Patienten, die eine oder mehrere COVID-Spritzen erhalten haben. Wenn Sie also eine COVID-Spritze erhalten haben, sollte Ihr PCR-Test nach den Richtlinien der CDC bei einer CT von 28 oder weniger durchgeführt werden. Wenn Sie nicht geimpft sind, soll Ihr PCR-Test bei einem CT von 40 durchgeführt werden, was die tatsächliche Prävalenz der Infektion stark überschätzt.

Das Ergebnis ist, dass ungeimpfte Personen, die sich testen lassen, viel eher zu falsch-positiven Ergebnissen neigen, während diejenigen, die geimpft sind, eher eine genaue Diagnose der Infektion erhalten.

Nur Krankenhausaufenthalte und Tod zählen bei einer COVID-Impfung

Doch das ist noch nicht alles. Die CDC verbirgt auch Impfversagen und stützt das Narrativ von der „Pandemie der Ungeimpften“, indem sie nur die Durchbruchsfälle zählt, die zu einem Krankenhausaufenthalt oder zum Tod führen.

Mit anderen Worten: Wenn Sie Ihre zweite COVID-Impfung vor mehr als 14 Tagen erhalten haben und Symptome entwickeln, zählen Sie nicht als Durchbruchsfall, es sei denn, Sie werden ins Krankenhaus eingeliefert und/oder sterben im Krankenhaus an COVID-19, selbst wenn Sie positiv getestet wurden. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass COVID-Durchbruchsfälle nur dann zählen, wenn alle der folgenden Punkte zutreffen:

Der Patient hat die zweite Dosis der Pfizer- oder Moderna-Spritze vor mindestens 14 Tagen erhalten (oder eine Dosis im Falle der Einzeldosis-Spritze von Johnson & Johnson)

Der Patient wird positiv auf SARS-CoV-2 getestet, wobei ein CT von 28 oder weniger verwendet wird, um falsch positive Ergebnisse zu vermeiden.

Der Patient wird wegen COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert und/oder stirbt im Krankenhaus

Geimpfte machen wahrscheinlich den größten Teil der Krankenhausaufenthalte aus

Würden Geimpfte und Ungeimpfte nicht mit so unterschiedlichen Maßstäben behandelt, würden wir wahrscheinlich feststellen, dass die Geimpften jetzt den Großteil der Krankenhausaufenthalte ausmachen, sodass die COVID-Pandemie eine Pandemie der Geimpften ist. Ein Exposé der Epoch Times vom 30. August 2021 enthüllt, was wirklich an der Front passiert:

Nach einer Reihe von Tests wurde bei meinem Freund eine Bauchspeicheldrüsenentzündung diagnostiziert. Aber für die Krankenhausbürokratie war es einfacher, die Einlieferung als COVID-Fall zu registrieren … Die Mainstream-Medien berichten, dass schwere COVID-Fälle vor allem bei ungeimpften Menschen auftreten … Ist das wirklich so? In Israel, dem ersten Land, das die Mehrheit seiner Bürger vollständig gegen das Virus geimpft hat, ist das sicher nicht der Fall. Jetzt hat es eine der höchsten täglichen Infektionsraten, und die Mehrheit der Menschen, die sich mit dem Virus anstecken (77 bis 83 Prozent, je nach Alter), sind bereits geimpft, so die von der israelischen Regierung erhobenen Daten …

Nach der Einlieferung sprach ich mit der Krankenschwester auf der COVID-Station … Die Krankenschwester erzählte mir, dass sie beide Impfungen erhalten hatte, aber sie war besorgt: „Zwei Drittel meiner Patienten sind vollständig geimpft“, sagte sie. Wie kann es zu einer solchen Diskrepanz zwischen dem, was mir die Krankenschwester der COVID-Station erzählte, und den Berichten der Mainstream-Medien kommen?“

Der Kern des Problems ist, dass die USA nicht einmal versuchen, eine genaue Zählung vorzunehmen. Wie die Epoch Times feststellte, haben die Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention öffentlich zugegeben, dass sie nicht über genaue Daten verfügen.

Wenn man also hört, dass die Zahl der Fälle steigt und dass die meisten von ihnen ungeimpft sind, muss man sich fragen: „Sind das Menschen, die einmal geimpft und krank geworden sind, die zweimal geimpft und krank geworden sind oder die überhaupt nicht geimpft wurden? Ohne weitere Details ist es unmöglich zu wissen, was wirklich vor sich geht“, so The Epoch Times.

Einem Arzt zufolge, der mit der Epoch Times sprach, wissen wir nur, dass „die Impfstoffe nicht so wirksam sind, wie uns die Gesundheitsbehörden gesagt haben. Das ist ein Produkt, das nicht das tut, was es tun soll. Es soll die Übertragung des Virus verhindern, und das tut es nicht.“

Zählung von Nicht-COVID-Erkrankungen als COVID-Fälle

Hinzu kommt, dass die Krankenhäuser auch nicht-COVID-bedingte Krankheiten als COVID-Fälle melden. Wie die Epoch Times berichtet:

Gesundheitsbehörden auf der ganzen Welt haben dies seit Beginn der COVID-Krise getan. So wurde beispielsweise ein junger Mann in Orange County, Florida, der letzten Sommer bei einem Motorradunfall ums Leben kam, von den staatlichen Gesundheitsbehörden ursprünglich als COVID-Todesfall eingestuft … Und ein Bauarbeiter mittleren Alters, der in Kroatien von einer Leiter stürzte, wurde ebenfalls als COVID-Toter gezählt … Um die Sache noch unklarer zu machen, werden manchmal sogar Menschen, die negativ auf COVID getestet wurden, als COVID-Tote gezählt.

Nehmen wir den Fall des 26-jährigen Matthew Irvin, eines dreifachen Vaters aus Yamhill County, Oregon. Wie KGW8 News berichtet, begab sich Irvin am 5. Juli 2020 mit Magenschmerzen, Übelkeit und Durchfall in die Notaufnahme. Doch anstatt ihn ins Krankenhaus einzuliefern, schickten die Ärzte ihn nach Hause. Fünf Tage später, am 10. Juli 2020, starb Irvin. Obwohl sein COVID-Test zwei Tage nach seinem Tod negativ ausfiel und seine Familie Reportern und Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens mitteilte, dass niemand in Irvins Umfeld COVID-Symptome aufwies, teilte der Gerichtsmediziner der Familie angeblich mit, dass eine Autopsie nicht notwendig sei, da sein Tod als ein Fall von Coronavirus eingestuft wurde. Es dauerte zweieinhalb Monate, bis die Gesundheitsbehörde von Oregon den Fehler korrigierte.

Ein noch auffälligeres Beispiel für die Überzählung von COVID-Todesfällen ist ein Pflegeheim in New Jersey, das nur über 90 Betten verfügt und fälschlicherweise mit 753 COVID-Todesfällen angegeben wurde. Einem Sprecher zufolge gab es dort weniger als zwanzig Todesfälle. Mit anderen Worten: Die Zahl der Todesfälle wurde um 3.700 Prozent zu hoch angegeben.

Keine Angst vor der Delta-Variante, wenn Sie nicht geimpft sind

In einem Interview vom 29. Juni 202118 bezeichnete Fauci die Delta-Variante als „Spielverderber“ für ungeimpfte Menschen und warnte davor, dass sie die ungeimpfte Bevölkerung vernichten werde, während geimpfte Personen dagegen geschützt seien. Leider stellt sich in der Realität das Gegenteil heraus, denn die Delta-Variante grassiert vor allem unter denjenigen, die die COVID-Impfung erhalten haben.

Die Delta-Variante enthält drei verschiedene Mutationen, die alle das Spike-Protein betreffen. Dadurch kann diese Variante die Immunreaktionen derjenigen umgehen, die die COVID-Impfung erhalten haben, nicht aber derjenigen, die eine natürliche Immunität haben, die viel breiter ist.

In einem Auftritt bei Fox News am 30. Juni 2021 (Video) wies der Epidemiologe und Kardiologe Dr. Peter McCullough darauf hin, dass aus dem am 18. Juni in Großbritannien veröffentlichten Technical Briefing eindeutig hervorgeht, dass der Impfstoff keinen Schutz gegen die Delta-Variante bietet.

Der Grund dafür ist, dass die Delta-Variante drei verschiedene Mutationen enthält, alle im Spike-Protein. Dadurch kann diese Variante die Immunreaktionen derjenigen umgehen, die die COVID-Impfung erhalten haben, nicht aber derjenigen, die eine natürliche Immunität besitzen, die viel breiter ist.

Dennoch ist die Delta-Variante weitaus milder als frühere Varianten, wie aus dem Technical Briefing des Vereinigten Königreichs vom 18. Juni 2021 hervorgeht. Darin werden Daten präsentiert, die zeigen, dass die Delta-Variante zwar ansteckender, aber weit weniger tödlich und leichter zu behandeln ist. Wie McCullough gegenüber Fox News erklärte:

Unabhängig davon, ob man sich impfen lässt oder nicht, werden die Patienten einige sehr milde Symptome wie eine Erkältung bekommen, die sich leicht behandeln lassen … Bei Patienten mit schweren Symptomen oder hohem Risiko können wir einfache Medikamentenkombinationen zu Hause anwenden und sie durch die Krankheit bringen. Es gibt also keinen Grund mehr, Impfungen zu forcieren.

Demgegenüber steht die folgende Aussage von Präsident Biden während einer CNN-Rathaussitzung in Cincinnati, Ohio, Ende Juli 2021:

Wir haben eine Pandemie für diejenigen, die sich nicht geimpft haben. So grundlegend, so einfach ist das. Wer geimpft ist, wird nicht ins Krankenhaus eingeliefert, kommt nicht auf die Intensivstation und wird nicht sterben. Sie werden nicht an COVID erkranken, wenn Sie diese Impfungen haben.

Dr. Leana Wen, Notfallmedizinerin und Gastprofessorin für Gesundheitspolitik und -management an der Milken School of Public Health der George Washington University in Washington, D.C., widersprach dem Präsidenten jedoch und sagte, er habe die Amerikaner in die Irre geführt, indem er ihnen gesagt habe, dass man keine Maske brauche, wenn man geimpft sei, oder dass man die Krankheit nicht bekommen oder übertragen könne. Wie CNN Health berichtet:

Insbesondere wandte sich Wen gegen Bidens falsche Behauptung, man könne sich nicht mit Covid-19 oder der Delta-Variante anstecken, wenn man geimpft sei. Ich war wirklich enttäuscht, sagte Wen. Ich hatte den Eindruck, dass er Fragen so beantwortete, als ob es einen Monat her wäre. Er geht nicht wirklich auf die Realität vor Ort ein. Ich glaube, er hat die Leute in die Irre geführt.

CNN fügte hinzu, dass wen dem politischen Kommentator Anderson Cooper gesagt habe, dass „viele unbekannte Antworten im Zusammenhang mit Covid-19 verbleiben, und dass es immer noch nicht bekannt ist, wie gut geimpfte Personen vor einer leichten Krankheit geschützt sind … [oder], wenn man geimpft ist, könnte man immer noch für andere Menschen ansteckend sein.

Geimpfte Patienten überschwemmen Krankenhäuser in aller Welt

Die Daten aus Großbritannien, die zeigen, dass die Delta-Variante weitaus milder verläuft als frühere SARS-CoV-2-Viren, entkräften die Behauptung, dass die Vermeidung schwerer Erkrankungen ein Zeichen dafür ist, dass die Impfung wirkt. Da die Delta-Variante in der Regel keine schweren Erkrankungen verursacht, macht es keinen Sinn, mildere Erkrankungen der Impfung zuzuschreiben.

Aber wenn Delta die bisher mildeste Variante des Coronavirus ist, warum landen dann so viele „Geimpfte“ im Krankenhaus? Auch wenn wir noch keine eindeutige Bestätigung haben, könnte dies ein Zeichen dafür sein, dass ein Antikörper-abhängiges Enhancement (ADE) im Spiel ist. Es könnte aber auch sein, dass Impfstoffverletzungen fälschlicherweise als Durchbruchsfälle gemeldet werden.

Was auch immer der Fall sein mag, die realen Daten aus Gebieten mit hohen COVID-Impfraten zeigen einen beunruhigenden Trend. So gab die Direktorin des israelischen Gesundheitsdienstes, Dr. Sharon Alroy-Preis, am 1. August 2021 bekannt, dass die Hälfte aller COVID-19-Infektionen unter den vollständig Geimpften auftrat. Auch bei den vollständig Geimpften gebe es Anzeichen für schwerere Erkrankungen, insbesondere bei den über 60-Jährigen.

Einige Tage später, am 5. August 2021, trat Dr. Kobi Haviv, Direktor des Herzog-Krankenhauses in Jerusalem, in den Channel 13 News auf und berichtete, dass 95 % der schwer erkrankten COVID-19-Patienten vollständig geimpft sind und dass sie 85 % bis 90 % der COVID-bedingten Krankenhausaufenthalte insgesamt ausmachen.

In Schottland zeigen die offiziellen Daten über Krankenhauseinweisungen und Todesfälle, dass 87 % der Personen, die in der dritten Welle, die Anfang Juli begann, an COVID-19 gestorben sind, geimpft waren.

In Gibraltar, wo die Durchimpfungsrate bei 99 % liegt, sind die COVID-Fälle seit dem 1. Juni 2021 um 2.500 % gestiegen, und in Island, wo über 82 % geimpft wurden, sind 77 % der neuen COVID-Fälle unter den vollständig Geimpften zu verzeichnen.

Daten aus dem Vereinigten Königreich zeigen einen ähnlichen Trend bei den über 50-Jährigen. In dieser Altersgruppe entfallen 68 % der Krankenhauseinweisungen und 70 % der COVID-Todesfälle auf teilweise und vollständig „geimpfte“ Personen.

Eine CDC-Untersuchung eines Ausbruchs in Barnstable County, Massachusetts, zwischen dem 6. Juli 2021 und dem 25. Juli 2021 ergab, dass 74 % der Personen, bei denen eine COVID19-Diagnose gestellt wurde, und 80 % der Krankenhausaufenthalte auf die vollständig geimpften Personen entfielen. Die meisten, aber nicht alle, hatten die Delta-Variante.

Die CDC stellte außerdem fest, dass vollständig geimpfte Personen, die sich infizieren, eine ebenso hohe Viruslast in ihren Nasengängen haben wie ungeimpfte Personen, die sich anstecken. Das Gleiche wurde in einer britischen Studie festgestellt, deren Vorabdruck Mitte August 2021 veröffentlicht wurde. Das bedeutet, dass die Geimpften genauso ansteckend sind wie die Ungeimpften.

Interessanterweise ergab eine Lancet-Vorabdruckstudie, die Durchbruchsinfektionen bei Beschäftigten des Gesundheitswesens in Vietnam untersuchte, die die COVID-Impfung von AstraZeneca erhalten hatten, dass die „Viruslasten der Fälle von Durchbruchsinfektionen mit der Delta-Variante 251-mal höher waren als die der Fälle, die mit alten Stämmen infiziert waren, die zwischen März und April 2020 nachgewiesen wurden.“

Darüber hinaus fanden sie keinen Zusammenhang zwischen den durch den Impfstoff induzierten neutralisierenden Antikörperspiegeln und der Viruslast oder der Entwicklung von Symptomen. Die Autoren schreiben:

Infektionen mit der bahnbrechenden Delta-Variante sind mit hohen Viruslasten, anhaltender PCR-Positivität und niedrigen Spiegeln von impfstoffinduzierten neutralisierenden Antikörpern verbunden, was die Übertragung zwischen geimpften Personen erklärt.

Nicht alle Geimpften sind nachweislich geimpft

Als ob das alles nicht schon genug wäre, gibt es noch einen weiteren Störfaktor. Nur weil Sie die COVID-Impfung erhalten haben, heißt das noch lange nicht, dass die Impfung auch bestätigt wurde. Als „geimpft“ gilt man nur, wenn die COVID-Spritze in die Krankenakte eingetragen wird, was manchmal nicht der Fall ist, wenn man zum Beispiel eine vorübergehende Impfklinik, einen Drive-in oder eine Apotheke aufsucht. Wie CNN berichtet:

Wenn Sie zu den zahllosen Menschen gehören, die sich nicht in einer Arztpraxis geimpft haben, kann es sein, dass bei Ihrem Arzt keine Aufzeichnungen über die Impfung vorhanden sind.

Um tatsächlich als „bestätigte geimpfte“ Person zu gelten, müssen Sie Ihren Impfausweis an die Praxis Ihres Hausarztes schicken und ihn dort in Ihre elektronische Patientenakte eintragen lassen. Wenn Sie die Impfung in einer Apotheke erhalten haben, müssen Sie nachweisen, dass diese Ihren Impfnachweis an Ihren Arzt weitergeleitet hat. Die Hausarztpraxen sind dann dafür verantwortlich, die Impfdaten ihrer Patienten an das staatliche Immunisierungsinformationssystem weiterzugeben.

Ein vom Patienten vorgelegter Impfnachweis wird nur für Grippe- und Pneumokokkenimpfstoffe akzeptiert, nicht aber für COVID-19-Injektionen. Das bedeutet, dass Sie sich vor einigen Wochen in einer Drive-Through-Impfstelle impfen lassen und mit COVID-Symptomen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Solange Ihr COVID-Impfstatus nicht im medizinischen System erfasst ist, gelten Sie nicht als „geimpft“.

Auch dies kann die Statistiken verfälschen, denn wir wissen, dass die CDC den Impfstatus durch den Abgleich von SARS-CoV-2-Fallüberwachungs- und CAIR2-Daten unter Verwendung von Identifikatoren und Algorithmen auf Personenebene feststellt.

Wie John Zurlo, Abteilungsleiter für Infektionskrankheiten an der Thomas Jefferson University, feststellte, „erschwert das Fehlen zuverlässiger Impfdaten die Bemühungen, die Wirksamkeit des Impfstoffs genau zu verstehen und festzustellen, wie viele lokale Krankenhauseinweisungen und Todesfälle auf COVID-19-Durchbruchsinfektionen zurückzuführen sind“.

Wir befinden uns in der größten klinischen Studie der Medizingeschichte

Abschließend sei daran erinnert, dass die COVID-Injektionskampagne Teil einer klinischen Studie ist. Wie Dr. Lidiya Angelova in einem kürzlich erschienenen Artikel des Genuine Prospect feststellte:

Viele Menschen sind sich nicht bewusst, dass sie an der größten klinischen Studie unserer Zeit teilnehmen. Das liegt daran, dass die Weltgesundheitsorganisation, Gesundheitsbehörden, Politiker, Prominente und Journalisten die experimentellen medizinischen Behandlungen (die fälschlicherweise als COVID-19-Impfstoffe bezeichnet werden) als sicher und effizient anpreisen, während sich diese Behandlungen in Wirklichkeit in einem frühen klinischen Forschungsstadium befinden.

Das bedeutet, dass es nicht genügend Daten für solche Behauptungen gibt und dass die Menschen, die daran teilnehmen, Testpersonen sind.

Wie aus einer Grafik auf Genuine Prospect hervorgeht, folgt die klinische Forschung unter normalen Umständen einem strengen Protokoll, das mit Tests an Zellkulturen beginnt. Danach folgen Tierversuche und dann begrenzte Tests am Menschen in vier Phasen. In Phase 1 der Humantests werden bis zu 100 Personen einbezogen und über einen Zeitraum von einer Woche bis zu mehreren Monaten beobachtet.

Phase 2 umfasst in der Regel mehrere hundert Teilnehmer und dauert bis zu zwei Jahre. In Phase 3 werden mehrere hundert bis 3.000 Teilnehmer über einen Zeitraum von ein bis vier Jahren getestet. Phase 4 umfasst in der Regel mehrere tausend Personen, die mindestens ein Jahr oder länger beobachtet werden. Nach jeder Phase werden die Daten untersucht, um die Wirksamkeit und die unerwünschten Wirkungen zu bewerten.

Bei den COVID-„Impfstoffen“ wurden die Zeitpläne für diese Stufen und Phasen nicht eingehalten. Die meisten Phase-3-Studien wurden Ende 2020 abgeschlossen, und jeder, der sich seit der Einführung der Impfung im Rahmen einer Notfallgenehmigung geimpft hat, ist Teil einer klinischen Studie der Phase 4, ob er sich dessen bewusst ist oder nicht. Und da die Studien nicht abgeschlossen sind, kann man einfach keine endgültigen Aussagen über die Sicherheit machen, insbesondere nicht über die Langzeitsicherheit. Wie Angelova bemerkt:

Als ich am National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) arbeitete, besuchte ich den Kurs Ethical and Regulatory Aspects of Clinical Research (Ethische und regulatorische Aspekte der klinischen Forschung) … Die erste Regel, die wir lernten, lautete: ‚Klinische Forschung muss ethisch sein‘ … Alle ethischen Aspekte der klinischen Forschung werden mit den COVID-19-Impfstoffen verworfen. Die Menschen sollten wissen, dass niemand von ihnen verlangen kann, dass sie an alltäglichen Aktivitäten wie der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel, dem Einkaufen, dem Schulbesuch und sogar dem Krankenhaus teilnehmen. Die Menschen sollten wissen, dass sie nicht bestraft werden dürfen, wenn sie sich weigern, die experimentellen medizinischen Behandlungen anzunehmen.