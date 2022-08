Schockierend: So sah dieses zwölfjährige Mädchen nach der ersten Impfung von Pfizer aus

Ein gesundes zwölfjähriges Mädchen aus Thailand, das keine Grunderkrankungen hatte, bekam zwei Tage nach der ersten Impfung mit Pfizer Fieber und Halsschmerzen. Am sechsten Tag nach der Impfung traten Wunden auf der Brust auf und breiteten sich auf Gesicht, Handflächen und Fußsohlen aus.

Bei ihr wurde eine toxische epidermale Nekrolyse diagnostiziert, eine schwierige Hautkrankheit, bei der große Teile der Haut und auch der Schleimhäute abreißen können. Der Zustand kann sogar tödlich sein, entweder durch Flüssigkeits- und Eiweißverlust oder durch Infektion der entstehenden großen offenen Wunden. Das Mädchen wurde sofort auf die Intensivstation eingeliefert.

Klicken Sie in dem unten stehenden Tweet auf ‚ansehen‘, aber Achtung, nichts für schwache Nerven:

"A healthy 12-year-old girl with no previous medical history presented 6 days after her first dose of Pfizer-BioNTech (BNT162b2) vaccine…. She was estimated to have epidermal detachment over 40% of the body surface area." https://t.co/k2IIdwdeuS pic.twitter.com/mFUMD11XkZ