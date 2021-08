Schockierende Meldungen aus Holland. Bewohner von Pflegeheimen sterben nun an Covid trotz vollständiger Impfung

In einer Reihe von Pflegeheimen in Nijmegen und Umgebung wurden Corona-Infektionen festgestellt. Drei geimpfte Bewohner des Pflegeheims Huize Rosa sind an Corona gestorben. Es gibt 13 Infektionen, schreibt de Gelderlander.

„Man denkt, man sei einigermaßen sicher, weil alle Bewohner geimpft sind, aber sie können trotzdem sehr krank werden und sterben“, sagte der Verwalter des Pflegeheims. Die Station, auf der die Infektionen aufgetreten sind, ist jetzt isoliert.

Vor der Einführung des Impfstoffs gab es in dem Pflegeheim keine Ausbrüche. Nach Angaben von GGD Gelderland-Zuid gibt es sieben Cluster. Einige geimpfte Mitarbeiter von De Waalboog waren ebenfalls infiziert und „hatten es ziemlich gut im Griff“.

Stadträtin Rosalie Thomassen aus Nijmegen twittert: „Pflegeheime in Nijmegen hat mit neuen Todesfällen (geimpft) zu kämpfen, immer wieder Stationen in der Isolation, eine Freundin von mir war den halben Sommer allein. Bald dauerhafte Quarantäne?“

Zaventem

In unserer südlichen Nachbarschaft sterben auch vollständig geimpfte Bewohner von Pflegeheimen. So starben beispielsweise sieben Bewohner eines Pflegeheims in Zaventem innerhalb von zwei Wochen nach einem Corona-Ausbruch. Sie waren alle vollständig geimpft worden.

Auffallend war, dass alle 20 Personen, die sich schließlich infizierten, vollständig gegen das Coronavirus geimpft waren. Das gesamte infizierte Personal war ebenfalls vollständig geimpft. Die Leitung sagte, sie habe „keine Ahnung, wie das passieren konnte“.

Amersfoort

Anfang dieses Jahres kam es in einem Pflegeheim in Amersfoort zu einem großen Corona-Ausbruch. Von den 106 Bewohnern waren 70 positiv getestet worden. Einige der Bewohner waren schwer krank. Zehn von ihnen starben. Die ersten Infektionen wurden einige Tage nach der ersten verabreichen Impfungen festgestellt.