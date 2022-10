„Schockierende“ V-Safe-Daten bestätigen, dass COVID-Impfstoffe „extrem gefährlich“ sind

Die Centers for Disease Control and Prevention waren gezwungen, ihre V-safe-Datenbank zu veröffentlichen, aus der hervorging, dass 770 000 Menschen nach einer COVID-19-Impfung ärztlich behandelt werden mussten und 2,5 Millionen Menschen bei der Arbeit oder in der Schule fehlten oder eine schwere Nebenwirkung erlitten.

Die Geschichte auf einen Blick:

V-safe, eine von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) verwaltete und überwachte Datenbank, ist ein freiwilliger Gesundheitschecker nach der Impfung, der Daten über die COVID-19-Impfung sammelt. In den vergangenen 15 Monaten hat das Informed Consent Action Network einen Rechtsstreit geführt, um die CDC zur Freigabe der V-safe-Daten zu bewegen.

Die V-safe-Daten bestätigen den Verdacht, dass die COVID-19-Impfung extrem gefährlich ist.

Von den 10 Millionen Menschen, die an V-safe teilgenommen haben, mussten 7,7 % (770 000 Menschen) nach der Impfung medizinisch versorgt werden, und 25 % (2,5 Millionen Menschen) fehlten bei der Arbeit oder in der Schule oder litten unter schweren Nebenwirkungen, die ihr tägliches Leben beeinträchtigten.

Die V-safe-Daten zeigen auch ein massives Signal für Immunreaktionen. Vier Millionen Menschen – 40 % – berichteten über Gelenkschmerzen. Zwei Millionen, also 20 %, berichteten über „mäßige“ Gelenkschmerzen und 400 000, also 4 %, stuften die Schmerzen als „schwer“ ein.

Die Formel, die die CDC für die Auslösung eines Sicherheitssignals verwendet, ist sehr fehlerhaft, denn je gefährlicher ein Impfstoff ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass ein Sicherheitssignal ausgelöst wird. Doch selbst bei Verwendung dieser fehlerhaften Formel erfüllt „Tod“ alle drei Kriterien für ein Sicherheitssignal und hätte gekennzeichnet werden müssen, doch die CDC hat nichts unternommen. Der Kongress hat die Pflicht, das Versagen der CDC bei der Sicherheitsüberwachung zu untersuchen.

In einem Fox News-Interview vom 4. Oktober teilte der Bürgerrechtsanwalt Aaron Siri, Rechtsberater des Informed Consent Action Network, schockierende V-Safe-Daten, die er von der CDC nach mehrfachen rechtlichen Forderungen erhalten hatte.

Mehr als 15 Monate lang wehrte sich die CDC dagegen, diese Daten zu veröffentlichen. Das Informed Consent Action Network musste zwei Klagen und mehrere Berufungen einreichen, um die CDC zur Herausgabe der Daten zu bewegen, und wenn man die Daten sieht, versteht man warum.

Was ist V-safe?

Viele wissen inzwischen, dass es das Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) gibt, eine öffentlich zugängliche Datenbank für Berichte über unerwünschte Impfstoffereignisse, die gemeinsam von der CDC und der U.S. Food and Drug Administration verwaltet wird.

V-safe ist eine weitere Datenbank, die von der CDC verwaltet und überwacht wird. Es handelt sich um einen freiwilligen Gesundheitschecker nach der Impfung, der Daten über die COVID-19-Impfung sammelt.

Jeder in den Vereinigten Staaten kann sich mit seinem Smartphone in V-safe eintragen, nachdem er eine beliebige Dosis des COVID-19-Impfstoffs erhalten hat. Eltern können auch ihre minderjährigen Kinder anmelden, um die Auswirkungen auf die Gesundheit im Auge zu behalten.

In der ersten Woche nach jeder Dosis schickt V-safe Ihnen täglich eine SMS, in der Sie um Angaben zu Ihrer Gesundheit und Ihrem Wohlbefinden gebeten werden. Danach werden in unregelmäßigen Abständen Kontrollmitteilungen verschickt.

Was zeigt V-safe?

Was zeigen also die V-safe-Daten, die die CDC nur widerwillig veröffentlicht hat, tatsächlich? Sind die COVID-19-Impfungen so harmlos, wie behauptet wird? Weit gefehlt.

Wie Siri detailliert darlegt, benötigten 7,7 % (770 000 Personen) der 10 Millionen an V-safe teilnehmenden Personen nach der Impfung eine ärztliche Behandlung, und 25 % (2,5 Millionen Personen) fehlten bei der Arbeit oder in der Schule oder litten an einer schwerwiegenden Nebenwirkung, die ihr tägliches Leben beeinträchtigte.

Wie Siri bemerkte, sind diese Zahlen außergewöhnlich. Eine der Kernaussagen, die uns vermittelt wurden, lautete, dass COVID-19 zwar nicht für alle Menschen eine signifikante Bedrohung darstelle, die Impfung aber die Zahl der Krankenhausaufenthalte, Todesfälle und Fehltage aufgrund der Infektion verringern würde.

Nun stellt sich heraus, dass 25 % der Personen, die sich impfen ließen, aufgrund der Nebenwirkungen nicht zur Arbeit oder zur Schule gehen konnten und 7,7 % medizinische Hilfe benötigten. Das ist erschütternd und entkräftet das Argument der CDC, dass sich jeder impfen lassen sollte, unabhängig davon, ob er zu einer Risikogruppe gehört oder nicht und ob er bereits an COVID-19 erkrankt ist oder nicht.

Massives Signal der Immunreaktion

Die V-safe-Daten zeigen auch ein massives Signal in Bezug auf die Verursachung einer unerwünschten Immunreaktion durch die Impfung. Vier Millionen der 10 Millionen Personen – 40 % – berichteten über Gelenkschmerzen. Zwei Millionen oder 20 % berichteten über „mäßige“ Gelenkschmerzen und 400 000 oder 4 % stuften die Schmerzen als „stark“ ein.

Wie Siri feststellte, sind Gelenkschmerzen häufig ein Anzeichen für eine Immunreaktion und könnten Anlass zur Sorge geben, wenn sie nach einer Impfung auftreten, vor allem wenn man bedenkt, dass die Impfungen ältere Menschen schützen sollten, die ohnehin schon zu Gelenkproblemen neigen.

Die V-safe-Datenbank zeigt auch, dass, obwohl weniger Dosen von Moderna registriert wurden, die mRNA-Spritze für einen größeren Teil der negativen Auswirkungen verantwortlich ist als der Impfstoff von Pfizer.

Das Informed Consent Action Network hat nun ein durchsuchbares Dashboard dieser V-safe-Daten erstellt. Im folgenden Video gibt Albert Benavides (auch bekannt unter dem Namen Welcome the Eagle 88), ein Experte für Revenue Cycle Management, Datenanalytiker und Wirtschaftsprüfer, einen Überblick über die Nutzung des Dashboards sowie über einige seiner Stärken und Schwächen.

Warum hat die CDC dafür gekämpft, dass die V-Safe-Daten geheim bleiben?

In einem Substack-Artikel vom 5. Oktober kommentierte Steve Kirsch den V-safe-Datenmüll:

„V-safe ist ein freiwilliges Sicherheitsüberwachungsprogramm, das von der CDC eingerichtet wurde, um unerwünschte Reaktionen nach der Verabreichung eines Impfstoffs zu überwachen. Aus den V-Safe-Daten geht hervor, dass 33,1 % der Personen, die den Impfstoff erhalten haben, unter einem erheblichen unerwünschten Ereignis litten und 7,7 % eine professionelle medizinische Versorgung in Anspruch nehmen mussten. „Dies sind außergewöhnliche Zahlen. Sie zeigen eindeutig, dass die Impfstoffe unsicher sind, dass die CDC diese Informationen absichtlich vor der amerikanischen Öffentlichkeit verborgen hat und dass die Pharmafirmen die Daten in den Studien gefälscht haben. … Die CDC schützt nicht das amerikanische Volk. Sie schützt die Hersteller der Impfstoffe.“

Wie Kirsch feststellte, könnten Nebenwirkungen in V-safe entweder unter- oder überschätzt werden, oder beides, da einige Personen die Aufforderungen von V-safe zur Beantwortung von Fragen ignorieren könnten und andere sich vielleicht nur anmelden oder einen Anreiz haben, den Fragebogen auszufüllen, wenn sie ein Problem haben.

Ferner sind die Optionen für die Meldung einer Nebenwirkung vordefiniert und sehr allgemein gehalten, sodass es sein kann, dass Menschen Auswirkungen erfahren, die nicht in eine der vordefinierten Kategorien von Verletzungen fallen.

Wichtig ist, dass der Tod nicht an V-safe gemeldet werden kann, da Tote ihre Telefone nicht benutzen können. Wir können also nicht wissen, wie viele der 10 Millionen registrierten V-Safe-Nutzer gestorben sind.

Ob die Raten in V-safe zu hoch oder zu niedrig sind, ist jedoch ein Ablenkungsmanöver“, sagt Kirsch. „Das Problem, das jeden beunruhigen sollte, ist, dass die CDC alle V-Safe-Daten immerzu vor allen verheimlicht hat.“

Die CDC hat nicht nur Steuergelder ausgegeben, um die Veröffentlichung dieser Informationen zu verhindern – worauf wir jedes Recht haben -, sondern sie hat auch im Mai 2021, nur wenige Monate nach der Einführung von COVID-19, aufgehört, die Verwendung von V-safe zu fördern.

Wie Kirsch anmerkt, geschah dies wahrscheinlich, weil „es kristallklar wurde, dass sich Daten ansammelten, die zeigten, dass die Impfstoffe unsicher waren.“

CDC ignorierte klares Todessignal

In einem Artikel vom 3. Oktober weist Kirsch auch darauf hin, dass die Formel, die die CDC zur Auslösung von Sicherheitssignalen verwendet und die in ihrem VAERS-Handbuch für Standardarbeitsverfahren beschrieben ist, „ernsthaft fehlerhaft“ ist. Könnte das auch beabsichtigt sein?

Im Juli 2021 veröffentlichte Matthew Crawford eine dreiteilige Serie darüber, wie die CDC Sicherheitssignale verheimlicht. Im August 2021 informierte Kirsch die Behörde ebenfalls über diese Probleme, wurde aber natürlich ignoriert.

Dennoch, „selbst wenn man ihre eigene fehlerhafte Formel verwendet, hätte ‚Tod‘ ein Signal auslösen müssen“, schreibt er. Doch die CDC hat die Öffentlichkeit nicht darüber informiert, was sie gefunden hatte.

Hier ist ein Auszug aus Kirschs Artikel:

„Wenn Sie einen objektiven Beweis für die völlige Unfähigkeit der CDC und der medizinischen Gemeinschaft bei der Überwachung der Sicherheit der COVID-Impfstoffe suchen, ist dies der Artikel, auf den Sie gewartet haben. Wir verwenden ihre Zahlen und ihren eigenen Algorithmus und zeigen, dass er ein Sicherheitssignal für „Tod“ hätte auslösen müssen. „Es gibt keine Möglichkeit, wie sie sich aus dieser Sache herausreden können. … Wir brauchen nicht weiter zu schauen als die Formel zur Überwachung von Impfstoffsicherheitssignalen, die von der CDC verwendet wird, um unseren Standpunkt zu beweisen. … „Die Formel, die die CDC für die Erzeugung von Sicherheitssignalen verwendet, ist grundlegend fehlerhaft; ein ’schlechter‘ Impfstoff mit vielen unerwünschten Ereignissen wird eine große Anzahl wichtiger Sicherheitssignale ‚maskieren‘. …

„1. lassen Sie mich die wichtigsten Punkte für Sie kurz zusammenfassen: „PRR [proportional reporting ratio] wird auf Seite 16 im CDC-Dokument wie folgt definiert …

2) Ein „Sicherheitssignal“ wird auf Seite 16 des CDC-Dokuments definiert als eine PRR von mindestens 2, eine Chi-Quadrat-Statistik von mindestens 4 und 3 oder mehr Fälle des unerwünschten Ereignisses nach Erhalt des spezifischen Impfstoffs von Interesse. Dies ist die berühmte ‚und-Klausel‘.

„Hier ist sie aus dem Dokument

„3. Nur jemand, der inkompetent ist oder absichtlich versucht, die Impfstoffe sicher aussehen zu lassen, würde das Wort „und“ in der Definition eines Sicherheitssignals verwenden. Die Verwendung von ‚und‘ bedeutet, dass kein Sicherheitssignal erzeugt wird, wenn eine der Bedingungen nicht erfüllt ist.

„Wie unten erwähnt, wird die PRR nur selten ausgelöst, was praktisch garantiert, dass die meisten Ereignisse, die durch einen unsicheren Impfstoff ausgelöst werden, nie gekennzeichnet werden.

„Der PRR-Wert für die COVID-Impfstoffe wird selten über 1 liegen, weil es so viele unerwünschte Ereignisse durch den COVID-Impfstoff gibt, weil er so gefährlich ist (d. h. B in der Formel ist eine große Zahl), so dass der Zähler immer nahe Null liegt.

„Daher wird das ‚Sicherheitssignal‘ selten ausgelöst, weil der Impfstoff so gefährlich ist.„

Ein fiktives Beispiel

Anhand eines fiktiven Impfstoffs erklärt Kirsch, wie ein außergewöhnlich gefährlicher Impfstoff dank der fehlerhaften Formel der CDC unter dem Radar fliegt und nicht erkannt wird:

„Nehmen wir an, wir haben den weltweit gefährlichsten Impfstoff, der bei jedem, der ihn bekommt, unerwünschte Ereignisse verursacht und 25.000 verschiedene unerwünschte Ereignisse hervorruft, und jedes unerwünschte Ereignis hat 1.000 Instanzen. „Das bedeutet, dass der Zähler 1.000/25.000.000 beträgt, was gerade einmal 40 Ereignissen pro Million gemeldeter Ereignisse entspricht. Betrachten wir nun die tatsächlichen Zahlen, z. B. für Todesfälle. Bei allen anderen Impfstoffen gibt es insgesamt 6.200 Todesfälle und 1 Million unerwünschte Ereignisse. „Da 40 pro Million weniger als 6.200 Todesfälle pro Million sind, sind wir nicht einmal annähernd in der Lage, ein Sicherheitssignal für Todesfälle durch unseren hypothetischen Impfstoff zu erzeugen, der 1.000 Menschen in einem Jahr tötet … Der Punkt ist, dass ein gefährlicher Impfstoff mit der PRR-Formel sehr ’sicher‘ aussehen kann.“

Berechnung des Todessignals für COVID-Impfung

Als Nächstes berechnet Kirsch die PRR (Proportional Reporting Ratio) für Todesfälle bei der COVID-19-Impfung anhand von VAERS-Daten und den Definitionen und Formeln der CDC.

Bis zum 31. Dezember 2019 gab es insgesamt 6.157 Todesfälle und 918.717 unerwünschte Ereignisse für alle anderen Impfstoffe als die COVID-19-Impfung. Bis zum 23. September 2022 gab es insgesamt 31.214 Todesfälle und 1,4 Millionen unerwünschte Ereignisse für die COVID-19-Impfung.

Hier ist die Formel, wie sie von Kirsch erklärt wird:

„PRR = (31.214/1,4e6) / (6.157/918.717) = 3,32, was den erforderlichen Schwellenwert von 2 überschreitet. „Mit anderen Worten: Der COVID-Impfstoff ist so tödlich, dass selbst bei all den unerwünschten Ereignissen, die durch den Impfstoff hervorgerufen werden, das Todessignal nicht übertönt wird! „Aber es gibt ja noch den Chi-Quadrat-Test. „Die Ergebnisse des Chi-Quadrat-Tests beliefen sich auf 18.549 Todesfälle, was den erforderlichen Schwellenwert von 4 weit überschreitet. „Der CDC-Chi-Quadrat-Test ist für den COVID-Impfstoff eindeutig erfüllt. … „Weil das Todessignal so groß ist, hat es sogar den PRR-Test überstanden. „Das bedeutet, dass selbst bei Verwendung der fehlerhaften CDC-Formel alle drei Kriterien erfüllt sind: „1. PRR>2 [PRR größer als 2]: Es war 3,32 „2. Chi-Quadrat>2 [Chi-Quadrat größer als 2]: Es war 18.549 „3. 3 oder mehr Meldungen: Bei VAERS gingen über 31.214 Todesmeldungen ein … das sind mehr als 3. „Ein Sicherheitssignal hätte erzeugt werden müssen, wurde aber nicht erzeugt. Warum nicht? … „Interessiert das jemanden? Hunderttausende von Amerikanern haben ihr Leben verloren, weil die CDC nicht in der Lage war, ihre eigene, fehlerhafte Sicherheitssignalanalyse einzusetzen. … „Es ist seit mindestens 2004 bekannt, dass die Verwendung der reporting odds ratio (ROR) eine bessere Schätzung des relativen Risikos ist als die PRR. Ich weiß nicht, warum die CDC sie nicht verwendet.“

Die CDC kann nicht behaupten, sie habe nichts gewusst

Die CDC ist sowohl für die Überwachung von VAERS als auch von V-safe zuständig, und zwischen diesen beiden Datenbanken gibt es keine Möglichkeit, dass sie jemals behaupten könnten, sie hätten nicht gewusst, dass die Impfungen Millionen von Amerikanern schaden und töten.

Die CDC hat auch Zugang zu anderen Datenbanken, einschließlich der Defense Medical Epidemiology Database, die (bevor sie absichtlich verändert wurde) einen massiven Anstieg von schwächenden und tödlichen Krankheiten zeigte, einschließlich einer Verdreifachung der Krebsfälle.

Die Ergebnisse dieser Datenbanken wurden bei keiner der Sitzungen des beratenden Ausschusses für Immunisierungspraktiken (ACIP) der CDC oder des beratenden Ausschusses für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte (VRBPAC) der US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) angesprochen, bei denen die Mitglieder wiederholt dafür gestimmt haben, die Impfungen für Menschen aller Altersgruppen, einschließlich Säuglingen und Schwangeren, zuzulassen.

Wenn die CDC diese Datenbanken tatsächlich überwacht hätte, wie es vorgeschrieben ist, hätte sie diese Impfungen auf der Grundlage dieser Daten nicht weiter genehmigen können. Wurden diese Daten deshalb nie überprüft? Wahrscheinlich.

Die Mitglieder des ACIP und des VRBPAC wollten, aus welchen Gründen auch immer, einfach nicht die Wahrheit wissen. Aber die CDC hat es immerzu gewusst, und es gibt keine Entschuldigung dafür, diese Daten nicht weiterzugeben und nicht danach zu handeln.

Helfen Sie mit, die Nachricht zu verbreiten

Die Medien ignorieren all dies – die V-safe-Daten und das Versäumnis der CDC, auf ein eindeutiges Sicherheitssignal zu reagieren (und das Signal war ausgerechnet der Tod!), selbst wenn eine Formel verwendet wurde, die von Anfang an fehlerhaft war.

Also, verbreiten Sie die Nachricht. Jeder muss diese Fakten kennen. Das sind keine Spekulationen, das sind die eigenen Daten der CDC.

Die CDC muss erklären, warum sie unsere Steuergelder ausgegeben hat, um die Veröffentlichung der V-safe-Daten 15 Monate lang zu bekämpfen, und warum sie die Impfungen nicht gestoppt hat, als ein „Todes“-Signal offensichtlich war. Die Mainstream-Presse, Mitglieder des Kongresses, die medizinische Gemeinschaft und die Universitäten müssen ebenfalls erklären, warum sie sich weigern, diese CDC-Daten zu untersuchen.

Zu diesem Zweck finden Sie hier einige Vorschläge, wie Sie helfen können: