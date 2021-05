Schottische Wissenschaftler kündigen Curcumin-Studie zur Bekämpfung von COVID an

Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass ein bioverfügbarer Curcumin-Extrakt einige der schweren Komplikationen von COVID-19 lindern könnte. Curcumin ist eine Verbindung, die in Kurkuma vorkommt, einem Gewürz, das in Curry verwendet wird und in Indien seit Hunderten von Generationen als Medizin eingesetzt wird.

Schottische Wissenschaftler identifizierten neue Biomarker für Entzündungen, die sowohl den Schweregrad von COVID-19 anzeigen als auch von einem schweren Fall von Grippe unterscheiden. Ein leitender Forscher sagte, dass die Vorbehandlung mit dem Extrakt viele Menschen vor den Komplikationen des Coronavirus bewahren könnte, und zitiert dabei die Erkenntnisse von Dr. Pradyut Waghray, einem leitenden Lungenarzt der indischen Streitkräfte.

In einem Video spricht Waghray über die Ergebnisse, die er bei seinen Patienten gesehen hat, und erklärt, wie Curcumin den Eintritt des Virus in die Zellen verhindert, die Vermehrung des Virus hemmt und den Zytokinsturm verhindert, der zu schweren Komplikationen und sogar zum Tod führen kann.

Da der Curcumin-Extrakt die Mechanismen unterdrückt, die zu einer chronischen Entzündung führen, und als entzündungshemmendes Mittel gegen die Komplikationen einer viralen Infektion wirkt, wurde er wirksam zur Behandlung einer Vielzahl von Krankheiten eingesetzt, darunter Diabetes, Demenz, Alzheimer und zur Linderung der Schmerzen bei Kniearthrose.