US-Gesundheitsbehörde meldet über 4000 Todesfälle nach Impfung und Kindern wird der experimentelle Impfcocktail jetzt auch verabreicht

childrenshealthdefense.org: Die heute veröffentlichten VAERS-Daten zeigen das zwischen dem 14. Dezember und dem 7. Mai 2021, mehr als 192’954 Berichte über unerwünschte Ereignisse nach COVID-Impfstoffen, darunter 4057 Todesfälle und 17’190 schwere Verletzungen gemeldet worden sind.

Die Zahl der gemeldeten Todesfälle nach COVID-Impfungen übersteigt 4000, wie die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) heute mitteilten. Die Daten stammen direkt aus Berichten, die an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) übermittelt wurden.

VAERS ist das primäre, von der Regierung finanzierte System zur Meldung von unerwünschten Impfreaktionen in den USA. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann.

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS alle Berichte über Impfschäden, die bis zu einem bestimmten Datum eingegangen sind, in der Regel etwa eine Woche vor dem Veröffentlichungstermin. Die heutigen Daten zeigen, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 7. Mai insgesamt 192’954 unerwünschte Ereignisse an VAERS gemeldet wurden, darunter 4057 Todesfälle – ein Anstieg von 220 gegenüber der Vorwoche – und 17’190 schwere Verletzungen, ein Anstieg von 1.76 seit der letzten Woche.

In den USA wurden bis zum 7. Mai 254,8 Millionen COVID-Impfdosen verabreicht. Dies beinhaltet 110 Millionen Dosen des Impfstoffs von Moderna, 136 Millionen Dosen von Pfizer und 9 Millionen Dosen des COVID-Impfstoffs von Johnson & Johnson (J&J).

Von den 4057 Todesfällen, die bis zum 7. Mai gemeldet wurden, traten 24% innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auf, 16% innerhalb von 24 Stunden und 38% traten bei Menschen auf, die innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung krank wurden.

Die VAERS-Daten von dieser Woche zeigen:

21% der Todesfälle standen im Zusammenhang mit kardialen Störungen.

54% der Verstorbenen waren männlich, 44% waren weiblich und bei den restlichen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das durchschnittliche Sterbealter lag bei 74,8 Jahren, und zu den jüngsten gemeldeten Todesfällen gehörten zwei 15-Jährige (VAERS I.D. 1187918 und 1242573 ) und ein 16-Jähriger (VAERS I.D. 1225942). Es gab weitere gemeldete Todesfälle bei Kindern unter 16 Jahren, die nicht bestätigt werden konnten oder offensichtliche Fehler enthielten.

Bis zum 7. Mai meldeten 987 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit den COVID-Impfstoffen, darunter 297 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 1.950 gemeldeten Fällen von Bell’s Palsy wurden 50 % nach Impfungen mit Pfizer-BioNTech gemeldet, 42 % nach Impfungen mit dem Moderna-Impfstoff und 192 Fälle oder 10 % der Bell’s Palsy-Fälle wurden in Verbindung mit J&J gemeldet.

Es gab 181 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom, wobei 40% der Fälle auf Pfizer, 41% auf Moderna und 23% auf J&J zurückgeführt wurden.

Es gab 55.220 Berichte über Anaphylaxie, wobei 38% der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer, 49% auf Moderna und 12% auf J&J zurückgeführt wurden.

CDC findet „plausiblen“ Zusammenhang zwischen J&J-Impfstoff und Blutgerinnseln. Am 13. Mai berichtete The Defender, dass Beamte der CDC einen „plausiblen kausalen Zusammenhang“ zwischen dem COVID-Impfstoff von J&J und potenziell lebensbedrohlichen Blutgerinnsel-Erkrankungen anerkannt haben, nachdem sie 28 Fälle – darunter drei Todesfälle – bei Menschen identifiziert hatten, die den Impfstoff erhalten hatten.

Dr. Tom Shimabukuro, stellvertretender Direktor des CDC-Büros für Impfsicherheit, identifizierte in VAERS 28 Fälle von seltenen Blutgerinnseln bei Menschen, die mit dem J&J-Impfstoff geimpft wurden.

Shimabukuro sagte, dass vier der 28 Personen am 7. Mai noch im Krankenhaus waren, einer davon auf der Intensivstation. Zwei wurden in eine post-akute Pflegeeinrichtung entlassen, 19 Patienten wurden entlassen und drei endeten tödlich.

Aktuelle Beweise „legen einen plausiblen kausalen Zusammenhang“ mit dem J&J-Impfstoff und Fällen von Thrombose mit Thrombozytopenie-Syndrom nahe, sagte Shimabukuro. Die CDC’s Dr. Sara Oliver sagte, dass die Vorteile des Impfstoffs immer noch das Risiko überwiegen und keine Aktualisierungen der Impfstoff-Politik sind zu diesem Zeitpunkt erforderlich.

Children’s Health Defense hat die VAERS-Daten nach unerwünschten Ereignissen im Zusammenhang mit der Bildung von Gerinnungsstörungen und anderen damit verbundenen Zuständen abgefragt und 3272 Berichte für alle drei Impfstoffe vom 14. Dezember 2020 bis zum 7. Mai gefunden.

Von den 3272 gemeldeten Fällen wurden 1218 Berichte Pfizer, 1034 Berichte Moderna und 1000 Berichte J&J zugeschrieben.

FDA genehmigt Impfstoff von Pfizer für Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren

NPR berichtete am 10. Mai, dass die U.S. Food and Drug Administration (FDA) Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren nun für die Impfung gegen COVID zulässt, da die Behörde ihre Notfallzulassung (EUA) für den Impfstoff von Pfizer-BioNTech erweitert hat.

Pfizer reichte am 9. April eine Änderung ihrer aktuellen EUA für ein nicht zugelassenes Produkt ein, um die Verwendung ihres Impfstoffs für Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren zu erweitern – mit nur sechs Monaten klinischer Daten.

„Eltern und Erziehungsberechtigte können sicher sein, dass die Behörde eine strenge und gründliche Prüfung aller verfügbaren Daten vorgenommen hat, wie wir es bei allen unseren COVID-19-Impfstoff-Notfallgenehmigungen getan haben“, sagte Dr. Janet Woodcock, die amtierende FDA-Kommissarin.

Bis jetzt war der Impfstoff von Pfizer nur für Personen ab 16 Jahren zugelassen. Das Unternehmen sagte, es plant, neue EUA-Erweiterungen für Kinder jünger als 12 im September zu suchen, mit einer Erweiterung für Säuglinge und Kleinkinder im vierten Quartal dieses Jahres.

CDC gibt das ok für COVID-Impfstoff zusammen mit Routine-Impfstoffe für Kinder

Am 13. Mai berichtete CNN, dass ein CDC-Experte am Mittwoch sagte, es sei OK, einen experimentellen COVID-Impfstoff in Verbindung mit anderen Impfungen zu geben.

Ärzten und anderen Klinikern wurde zuvor davon abgeraten, einen COVID-Impfstoff innerhalb von zwei Wochen nach einem anderen Impfstoff zu verabreichen, aber Dr. Kate Woodworth von der CDC-Abteilung für Geburtsfehler sagte am Mittwoch, dass sich dieser Ratschlag nun geändert hat – sie sagte, dass es wesentliche Daten zur Sicherheit der Impfstoffe gibt.

Woodworth sagte, dass die klinischen Überlegungen aktualisiert werden, um zu sagen, dass COVID und andere Impfstoffe „ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt“ verabreicht werden können, einschließlich am selben Tag.

Die American Academy of Pediatrics sagte auch, dass sie die Verabreichung von Routineimpfstoffen für Kinder zusammen mit COVID-Impfstoffen unterstützt.

Teenager mit Blutgerinnseln im Gehirn nach Pfizer-Impfung im Krankenhaus

Am 10. Mai berichtete The Defender, dass ein Teenager aus Utah mit Blutgerinnseln im Gehirn im Krankenhaus liegt, nachdem er seine erste Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer erhalten hatte.

Everest Romney, 17, erhielt den Impfstoff April 21 und einen Tag später begann mit Nackenschmerzen, Fieber und starke Kopfschmerzen. Nach mehr als einer Woche der Symptome und der Unfähigkeit, seinen Hals frei zu bewegen, wurde bei ihm die Diagnose gestellt, dass sich zwei Blutgerinnsel in seinem Gehirn und eines außerhalb befanden.

Romneys Mutter wollte Eltern nicht davon abraten, ihre Kinder impfen zu lassen, weil sie glaubt, dass jeder Elternteil die Entscheidung für seine Kinder treffen muss, aber sie sagte, dass sie sich wünschte, dass ihre Wahl eine andere gewesen wäre.

Das Gesundheitsministerium von Utah sagte, dass die CDC damit beauftragt ist, mögliche Nebenwirkungen von Impfstoffen zu untersuchen. Nach der Verabreichung von fast 100 Millionen Dosen des Impfstoffs von Pfizer hat die CDC berichtet, dass es bis zum 12. April keinen einzigen Fall gab, bei dem sich ein Blutgerinnsel im Gehirn gebildet hat.

Brasilien setzt Impfstoff von AstraZeneca nach Tod einer schwangeren Frau aus, Slowakei setzt Impfstoff nach Tod einer Frau aus

Am 12. Mai berichtete The Defender, dass die brasilianische Regierung den Impfstoff von AstraZeneca für schwangere Frauen ausgesetzt hat, nachdem eine werdende Mutter in Rio de Janeiro an einem Schlaganfall gestorben ist, der möglicherweise mit dem Impfstoff in Verbindung steht. Die 35-jährige Frau, die in der 23. Woche schwanger war, starb an einem hämorrhagischen Schlaganfall, nachdem sie fünf Tage zuvor in ein Krankenhaus eingeliefert worden war.

Die brasilianische Gesundheitsbehörde Anvisa sagte in einer Erklärung, dass die Verwendung des COVID-Impfstoffs von AstraZeneca bei schwangeren Frauen „sofort ausgesetzt“ werden sollte, da die Behörden den gemeldeten Todesfall untersuchen. AstraZeneca sagte in einer Erklärung, dass schwangere Frauen nie in klinische Studien des Impfstoffs einbezogen wurden.

Die Slowakei kündigte ebenfalls am Dienstag an, den Impfstoff von AstraZeneca für Erstimpfungen auszusetzen, nachdem eine 47-jährige Frau an einer zerebralen Sinusthrombose – einer Blutgerinnungsstörung, bei der sich Gerinnsel in den Venen bilden, die das Blut aus dem Gehirn ableiten – im Zusammenhang mit der Impfung gestorben war.

„Eine genetische Untersuchung ergab auch eine Blutgerinnungsstörung bei der Patientin“, sagte die Behörde. „Aufgrund des Vorliegens einer genetischen Veranlagung zu einer Thrombophilie wurde ein Zusammenhang zwischen [der AstraZeneca-Impfung] und der nachfolgenden Venen-Sinus-Thrombose als wahrscheinlich festgestellt“, fügte sie hinzu.

Neue Studie verbindet Impfstoff mit Blutgerinnseln

Wie The Defender am 12. Mai berichtete, bestätigte eine neue Studie, die im BMJ veröffentlicht wurde, den Nachweis von Blutgerinnseln und fand ein geringes Risiko nach nur einer Dosis des Impfstoffs von AstraZeneca.

Die Forscher untersuchten die Wahrscheinlichkeit von Blutgerinnungsereignissen bei 282’572 Personen in Dänemark und Norwegen. Anhand von Daten aus Gesundheitsregistern überprüften sie Informationen über Personen im Alter von 18 bis 65 Jahren, die zwischen dem 9. Februar und dem 11. März ihre erste Dosis von AstraZeneca erhalten hatten.

Die Forscher beobachteten eine „erhöhte Rate an venösen thromboembolischen Ereignissen, entsprechend 11 überschüssigen venösen thromboembolischen Ereignissen pro 100’000 Impfungen und einschließlich einer deutlich erhöhten Rate an zerebralen venösen Thrombosen mit sieben beobachteten Ereignissen gegenüber 0,3 erwarteten Ereignissen unter den 282’572 Impfstoffempfängern.“ Es gab auch ein geringfügig erhöhtes Risiko für Lungenembolien, Venenthrombosen der unteren Extremitäten und andere Venenthrombosen.

Die kanadischen Provinzen Alberta und Ontario sagten am Dienstag, dass sie die ersten Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca nicht mehr anbieten werden, wobei Ontario Beweise dafür anführte, dass das Risiko für seltene Blutgerinnsel höher war als zuvor geschätzt. Quebec und New Brunswick folgten dem Beispiel am Donnerstag, berichtete Reuters.

Dr. David Williams, Chief Medical Officer of Health für die Provinz Ontario, traf die Entscheidung aus Vorsicht und aufgrund eines Anstiegs der Fälle von impfstoffinduzierter immunthrombotischer Thrombozytopenie (VITT) – ein seltenes, potenziell tödliches Blutgerinnungssyndrom, das mit dem AstraZeneca-Impfstoff in Verbindung gebracht wird.

Norwegen wird keinen AstraZeneca-Impfstoff verwenden, J&J pausiert

Wie The Defender am 12. Mai berichtete, wird Norwegen den Impfstoff von AstraZeneca nicht wieder einsetzen, da bei einigen Patienten nach der ersten Dosis seltene Blutgerinnsel aufgetreten sind, während der Impfstoff von J&J auf Eis liegt. Ein von der norwegischen Regierung eingesetzter Expertenausschuss führte eine umfassende Risikobewertung der beiden Impfstoffe durch und empfahl, den Impfstoff von AstraZeneca und J&J aus dem norwegischen Impfprogramm zu streichen.

„Wir empfehlen nicht, dass die Impfstoffe im nationalen Impfprogramm verwendet werden, aufgrund der schwerwiegenden Nebenwirkungen, die beobachtet wurden“, sagte der Vorsitzende des Expertenkomitees, Lars Vorland.

Dänemark war das erste Land in Europa, das offiziell die Impfstoffe von AstraZeneca und J&J wegen des Risikos von Blutgerinnseln fallen ließ, aber viele Länder haben die Verwendung von AstraZeneca in bestimmten Altersgruppen eingeschränkt.

67 Tage und mehr, CDC ignoriert die Anfragen von The Defender

Wie The Defender am 12. Mai berichtete, haben wir wiederholt versucht, die CDC mit einer Liste von Fragen zu COVID-Impfstoff-Verletzungsberichten in VAERS zu kontaktieren, einschließlich laufender Untersuchungen zu gemeldeten Todesfällen. Unsere Fragen bleiben unbeantwortet.

Laut der CDC-Website „geht die CDC jeder Meldung eines Todesfalls nach, um zusätzliche Informationen anzufordern und mehr darüber zu erfahren, was passiert ist, und um festzustellen, ob der Tod eine Folge des Impfstoffs war oder nicht damit zusammenhing.“

Am 8. März wandte sich The Defender an die CDC mit einer schriftlichen Liste von Fragen zu gemeldeten Todesfällen und Verletzungen im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen. Wir baten um Informationen darüber, wie die CDC Untersuchungen zu gemeldeten Todesfällen durchführt, über den Status laufender Untersuchungen zu Todesfällen und Verletzungen, über die in den Medien berichtet wurde, ob Autopsien durchgeführt werden, über den Standard für die Bestimmung, ob eine Verletzung in kausalem Zusammenhang mit einem Impfstoff steht, und über Aufklärungsinitiativen, die eine korrekte und genaue Berichterstattung fördern und erleichtern.

Nach wiederholten Versuchen, per Telefon und E-Mail eine Antwort auf unsere Fragen zu erhalten, kontaktierte uns ein Spezialist für Gesundheitskommunikation von der Vaccine Task Force der CDC am 29. März – drei Wochen nach unserer ersten Anfrage.

Die Person erhielt unsere Anfrage nach Informationen von VAERS, sagte aber, dass sie unsere Liste von Fragen nie erhalten hatte, obwohl Mitarbeiter, mit denen wir mehrmals sprachen, sagten, dass CDC-Pressesprecher die Fragen abarbeiteten und bestätigten, dass der Vertreter sie erhalten hatte. Wir stellten die Liste der Fragen erneut zur Verfügung, zusammen mit einer neuen Frist, aber erhielten nie eine Antwort.

Der Defender setzte sich auch mit der Medienabteilung der CDC in Verbindung, die uns mitteilte, daß die COVID-Reaktionseinheit darüber informiert werden würde, daß der Spezialist für Gesundheitskommunikation nie geantwortet hat. Es wurde keine Erklärung dafür gegeben, warum unsere Anfragen ignoriert wurden. Uns wurde gesagt, wir sollten zurückrufen, was wir mehrmals taten.

Wir fragten, warum die vom Steuerzahler finanzierte CDC anscheinend anderen Nachrichtenmedien zeitnah antwortet, aber nicht auf The Defender reagiert hat. Es wurde keine Antwort gegeben. Uns wurde gesagt, dass jemand auf uns zurückkommen würde.

Es ist 67 Tage her, seit wir unsere erste E-Mail mit der Frage nach den VAERS-Daten und Berichten geschickt haben, aber immer noch keine Antwort