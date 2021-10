Schottlands Covid-Impfpass-System ist nach nur einem Wochenende ein absolutes Desaster

Das schottische Covid-Impfpass-System ist nach einem chaotischen ersten Durchführungswochenende ein völliges Desaster, das von den Veranstaltern kritisiert wird.

Die Scottish Hospitality Group, die auch die Nachtlokale des Landes vertritt, verurteilte die Covid-Impfpass-Regelung nach dem ersten Wochenende, an dem sie eingeführt wurde, und warnte davor, dass es sich dabei um ein „komplettes Desaster“ handele, das die Besucherströme lähme.

Der schottische Branchenverband wies auf die Auswirkungen der Regelung hin und beschrieb, wie die Auferlegung der Covid-Maßnahme dazu geführt hat, dass das Personal mit einem „unerträglichen Maß an Missbrauch“ konfrontiert wurde und eine „Atmosphäre geschaffen wurde, die die Freude am Besuch der Lokale völlig untergräbt“.

„Das erste Wochenende des Impfpasses war ein einziges Desaster, und die Verantwortung dafür liegt allein bei der schottischen Regierung“, sagte SHG-Sprecher Stephen Montgomery am Montag.

Die Scottish Hospitality Group war ein lautstarker Kritiker der Entscheidung der Regierung, ein Covid-Impfpass-System einzuführen, das am 1. Oktober mit einer 17-tägigen Gnadenfrist in Kraft trat, um den Veranstaltungsorten die Möglichkeit zu geben, sich auf die Maßnahme vorzubereiten.

Obwohl der Branchenverband erklärte, er habe die Regierung seit Wochen gewarnt, dass ihr Impfpass-System noch nicht ausgereift sei, behauptet die Scottish Hospitality Group, sie sei nicht bereit gewesen, „sich darauf einzulassen“, und es sei „kein Sicherheitsnetz zur Unterstützung“ für die Unternehmen oder ihre Mitarbeiter bereitgestellt worden.

Die schottische Regierung verteidigte ihr Covid-Impfpass-System als „angemessenes Mittel, um die Menschen zur Impfung zu ermutigen“ und als Möglichkeit, Großveranstaltungen und Nachtlokale zu unterstützen, „um den Betrieb während eines möglicherweise sehr schwierigen Winters aufrechtzuerhalten“.

Im Rahmen des Covid-Impfpasses müssen alle Personen über 18 Jahren auf Verlangen nachweisen, dass sie vollständig geimpft sind, bevor sie bestimmte Veranstaltungsorte betreten dürfen. Dazu gehören Nachtclubs, Veranstaltungen in Gebäuden mit mehr als 500 Personen, Veranstaltungen im Freien mit mehr als 4.000 Besuchern und Veranstaltungen mit mehr als 10.000 Zuschauern.

Die meisten von uns haben erst nach der Pandemie von „Impfpässen“ gehört, als verschiedene Regierungen begannen, das Erfordernis von „Impfpässen“ für Reisen in andere Länder oder sogar für das Betreten öffentlicher Einrichtungen zu betonen.

Die Planung für die Umsetzung des Konzepts der „Impfpässe“ begann jedoch bereits 20 Monate vor dem Ausbruch der Pandemie.

In diesem Fahrplan ist nicht nur von einem Dokument die Rede, das die Einreise oder den Aufenthalt an bestimmten Orten einschränken würde. Was sie sich vorstellen, ist ein ganzes COVID-Ökosystem, eine Zukunft, in der jeder einzelne Aspekt Ihres Lebens nach den Launen und Vorstellungen dieser Pharma-Overlords überwacht und reguliert wird.