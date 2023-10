„Schwab sieht die Menschheit als Schafherde, die innerhalb des Zauns bleiben muss!“

In seinem Buch „Stakeholder-Kapitalismus. „Eine globale Wirtschaft für den Fortschritt, die Menschen und den Planeten“, lobt Klaus Schwab den BlackRock-Chef Larry Fink, der im Vorstand des Weltwirtschaftsforums sitzt.

Fink habe bei einem Treffen im Jahr 2020 gesagt, dass „jede Regierung, jedes Unternehmen und jeder Aktionär sich mit dem Klimawandel auseinandersetzen muss“ und dass „Aktien und Anleihen von Unternehmen, die mehr als 25 Prozent ihres Umsatzes mit dem Abbau von Kohle machen, aus den Portfolios entfernt werden sollten“, so Schwab.

Fink hatte bereits in seinem Jahresbrief 2018 darauf hingewiesen, dass Unternehmen auch eine gesellschaftliche Verantwortung haben: Jedes Unternehmen müsse „einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten“.

Schwab entwirft in seinem Buch einen idealistischen Traum für die Zukunft. Vor dem Hintergrund dessen, was wir inzwischen über die Pläne des Weltwirtschaftsforums wissen, nichts Geringeres als die Weltherrschaft zu errichten, klingt dieses Plädoyer für eine übermenschliche Welt mit Rücksicht auf alle Menschen, auf die Umwelt, auf Freiheit und Gleichheit etwas verdächtig. Meint Schwab das wirklich so?“ Fragt sich der emeritierte Professor Philip Vermoortel.

Worte sind keine Taten. Nachdem Fink seine oben erwähnten Geschäftspläne verkündet hatte, wurde er bereits 2019 von Umweltverbänden darauf hingewiesen, dass sein BlackRock weiterhin in Sektoren wie fossile Brennstoffe investiere.

Er legte Lippenbekenntnisse zu ESG-Zielen ab. Im Jahr 2020 meldete die Financial Times, dass BlackRock gegen Resolutionen gestimmt habe, in denen Woodside Energy und Santos aufgefordert wurden, ihre Ziele an das Pariser Abkommen vom 12. Dezember 2015 zur Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs anzupassen.

Die gleiche Scheinheiligkeit finde man auch bei Schwab, sagt Vermoortel. In seinem Buch schreibt er, dass die Veranstaltungen, die sein WEF organisiert, immer grüner werden. Zum Beispiel, indem er die Teilnehmer ermuntere, mit dem Zug anzureisen.

„Inzwischen wissen wir alle, dass für die rund 2.500 Teilnehmer des WEF-Treffens im Januar 2023 mindestens 500 Privatjets und 200 Helikopter eingesetzt wurden, was zu einem CO2-Ausstoss von 9.700 Tonnen geführt hat. Das entspricht den Emissionen von 35.000 Autos, die von Paris nach Davos und zurück fahren“, sagt Vermoortel.

Er kommt zu dem Schluss, dass Schwab mit Phrasen arbeitet.

Professorin Adrienne Sörbom von der Universität Stockholm sprach von „organisierter Heuchelei“ und bezeichnete das Vorgehen des WEF als „intransparent und undemokratisch“.

Vermoortel: „Es ist daher nicht verwunderlich, dass unser Buch die Wahrheit nicht ernst nimmt und mit einem groben Pinsel durch die Geschichte streicht“.

In seinem Buch kritisiert Schwab scheinheilig das Verschwinden der Demokratie, während er insgeheim an ihrer Umgestaltung arbeitet und sich nach ihr sehnt. Er wirft der herrschenden Elite vor, sie habe es versäumt, die kritischen Bürger zu disziplinieren. Das Wort „Fold“ hat hier eine doppelte Bedeutung: Es kann sowohl „Herde“ als auch „Schafstall“ bedeuten.

„Schwab sieht die Menschheit also als Schafherde, die innerhalb eines Zauns bleiben muss“, schließt Vermoortel.

Lesen Sie hier die vollständige Buchbesprechung in Niederländisch. Oder hier von Google übersetzt.