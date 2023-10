Sein oder Nichtsein – Wann wehren sich die Deutschen endlich gegen ihre Abschaffung?

Imad Karim, libanesisch-deutscher Regisseur und Drehbuchautor, liebt die deutsche Kultur mehr als die seiner Heimat und ist deshalb Deutscher geworden, deutscher als viele ethnisch Deutsche. Ein Artikel der Migrationsforscherin Naika Foroutan im Focus, die dort den Deutschen ihre nationale Existenz und ihr Recht auf eigene Heimat abspricht, hat ihn tief empört. Er kann die Mehrheit der Deutschen nicht verstehen, die das Verschwinden ihrer Kultur und die deutschlandfeindliche manipulative Lenkung ihrer Zukunft schweigend hinnehmen. Er sieht im Patriotismus den einzigen Weg, für die Ethnodeutschen wie für alle, die im deutschen Deutschland ihre Heimat fanden, dieses zu bewahren. (hl)

NICHT MEHR MIT UNS!

Von Imad Karim

September 2023

Stufe I: Deutsche, Deutschland gehört per se niemandem.

Stufe II: Deutsche, Deutschland gehört per se jedem.

Stufe III: Deutsche, Deutschland gehört per se jedem, außer den Deutschen.

VOLLER Freude und Begeisterung schreibt sie: „Viele Menschen haben das Gefühl, ihr ´eigenes` Land nicht mehr wiederzuerkennen. Zu Recht möchte man sagen – denn es sieht anders aus, es ist jünger geworden, es spricht anders, es isst anders, es betet anders als früher!“ und sie fährt fort „Dieses Land