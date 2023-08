Schwab skizziert die Zukunft: Wir benötigen keine Wahlen mehr

Klaus Schwab sprach auf dem Weltwirtschaftsforum 2017 mit Google-Mitbegründer Sergey Brin. Die Bilder des Gesprächs kursieren derzeit im Internet.

Schwab machte während der Session einige bemerkenswerte Aussagen. „Bei digitalen Technologien geht es vor allem um analytische Fähigkeiten. Wir bewegen uns jetzt in Richtung Vorhersagefähigkeit“, sagte er zu Brin.

Der nächste Schritt, so Schwab, könnte präskriptiv sein. „Das bedeutet, dass man nicht mehr wählen muss, weil man das Ergebnis schon kennt.

„Können Sie sich eine solche Welt vorstellen?

Klaus Schwab: Man muss keine Wahlen mehr haben, weil man das Ergebnis bereits vorhersagen kann.

Klaus Schwab: You don't have to have elections anymore because you can already predict the result. pic.twitter.com/KMDciHAKV5