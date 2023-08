Die CBDC der Bank von Russland: Mythos und Wirklichkeit

Von Riley Waggaman

Der digitale Rubel der russischen Zentralbank wurde am Montag von Präsident Wladimir Putin offiziell in Kraft gesetzt, nachdem die Staatsduma Anfang des Monats den gesetzlichen Rahmen für Russlands „dritte Form der Währung“ ratifiziert hatte.

Abgesehen von den Staats- und Unternehmensmedien wurde der digitale Rubel in Russland nicht besonders positiv aufgenommen – wahrscheinlich, weil die meisten Russen die großen Gefahren und Risiken verstehen, die mit der Einführung eines zentralisierten, programmierbaren digitalen Tokens verbunden sind, der von einer dem IWF gehorchenden Zentralbank ausgegeben und kontrolliert wird, die unabhängig vom russischen Staat operiert.

In den westlichen „alternativen Medien“ scheint es jedoch immer noch eine gewisse Verwirrung über den digitalen Rubel zu geben. Während westliche CBDCs offensichtlich ein Instrument der totalen Kontrolle sind, soll Russlands CBDC die Globalisten schachmatt setzen – so die Logik.

Ich bin sicher, dass es nur ein Zufall ist, aber viele der Argumente, die von den Anhängern des digitalen Rubels verwendet werden, finden sich auf einer hilfreichen FAQ-Seite auf der Website der Bank von Russland.

In diesem Artikel soll mit einigen weit verbreiteten Irrtümern über diesen digitalen Albtraum aufgeräumt werden, der zweifellos auch auf ein Land in Ihrer Nähe zukommen wird.

Mythos: Der digitale Rubel unterscheidet sich grundlegend von anderen CBDCs. Es gibt kein Potenzial für Missbrauch

Der digitale Rubel unterscheidet sich in einer Hinsicht von anderen CBDCs: in der Geschwindigkeit, mit der er eingesetzt wird.

(Der CBDC Tracker des Atlantic Council behauptet, dass 130 Zentralbanken auf der ganzen Welt dabei sind, ihre eigenen digitalen Währungen einzuführen. Die Bank von Russland kündigte ihre Pläne zur Entwicklung des digitalen Rubels im Oktober 2020 an und war eine der ersten Zentralbanken, die mit der aktiven Erprobung ihrer CBDC begann).

Der digitale Rubel ist praktisch identisch mit anderen CBDCs. Olga Skorobogatova, erste stellvertretende Vorsitzende der russischen Zentralbank, sagte kürzlich in einem Interview mit Forbes, dass der digitale Rubel die gleiche „Architektur“ wie Chinas digitaler Yuan verwendet, der bereits für seine dystopischen Eigenschaften kritisiert wird:

Forbes: Wurden bei der Einführung des digitalen Rubels die Erfahrungen Chinas genutzt? Skorobogatova: Wir beobachten und studieren sehr sorgfältig die Erfahrungen aller Regulierungsbehörden, die ähnliche Projekte durchführen. Und die Erfahrungen unserer chinesischen Kollegen sind auch für uns sehr aufschlussreich. […] Zweitens verwendete China eine hybride Architektur – eine Kombination aus zentralisierten Lösungen und Blockchain-Elementen. Wir sind empirisch zu demselben Schluss gekommen. Ich muss sagen, dass wir zunächst eine Prototyp-Plattform auf der Blockchain geschaffen und getestet haben und schnell feststellten, dass die Technologie noch nicht so ausgereift war, um darauf industrielle Lösungen zu entwickeln, insbesondere im Hinblick auf die Leistung der Zahlungsabwicklung. Daher haben wir schließlich eine Plattform mit einer hybriden Architektur geschaffen: Wir haben eine zentralisierte IT-Lösung und eine Blockchain verwendet.

Alle CBDCs sind im Grunde genommen gleich, und die weltweite Einführung dieser zentralisierten digitalen Token wird von den Zentralbanken und anderen die Souveränität unterdrückenden Organisationen eng koordiniert. Dies ist kein Geheimnis.

In einer Rede auf der Cyber Polygon 2021, die in diesem Jahr gemeinsam vom Weltwirtschaftsforum und der Sberbank veranstaltet wurde, prahlte der stellvertretende Gouverneur der Bank von Russland, Alexey Zabotkin, mit den Hightech-Merkmalen und dem Nutzungspotenzial des digitalen Rubels.

Das russische CBDC „wird eine bessere Rückverfolgbarkeit von Zahlungen und Geldflüssen ermöglichen und auch die Möglichkeit untersuchen, Bedingungen für die zulässige Verwendung einer bestimmten Währungseinheit festzulegen“, sagte Zabotkin auf dem WEF-Gipfel.

Wie diese neue Technologie missbraucht werden könnte: Es gibt etwa 1.000 Artikel von hoch angesehenen, patriotischen russischen Kommentatoren und Medien, die nur Schlechtes über den digitalen Rubel zu sagen haben.

Seit mehr als einem Jahr dokumentiert dieser Blog, wie die Russen innerhalb Russlands über das CBDC der Bank von Russland denken. Ein paar Artikel, die die Ansichten prominenter russischer Aktivisten, Journalisten, Wirtschaftswissenschaftler und Gesetzgeber zitieren:

Hier ist nur eine kleine Auswahl der jüngsten Reaktionen auf die Entwicklung und Einführung des digitalen Rubels:

Katjuscha.org (konservativ/patriotisch/orthodoxe Christen/pro-Putin):

[Diese Woche] unterzeichnete Putin auch das Gesetz über den digitalen Rubel und schickte die Russische Föderation auf den Weg, der von den globalen Satanisten des IWF und der Weltbank eingeschlagen wurde…

Wirtschaftswissenschaftler Valentin Katasonov:

Ich hoffe, dass man den Zuhörern heute nicht sagen muss, dass die digitale Evolution der Zentralbanken ein Projekt zur Schaffung eines digitalen Konzentrationslagers ist. Nun, ich möchte nur kurz anmerken, dass [CBDCs] auch als „programmierbare Währung“ bezeichnet werden. Programmierbar – das bedeutet, dass ihre Parameter unter Berücksichtigung des Besitzers und des digitalen Währungskontos oder der digitalen Geldbörse festgelegt werden. All dies wird am Beispiel Chinas deutlich, wo seit zwei Jahren ein Pilotprojekt für den digitalen Yuan läuft.

Eduard Kolozhvari, außerordentlicher Professor der Abteilung für Finanzmärkte und Finanzinstitutionen an der Staatlichen Universität für Wirtschaft und Management in Nowosibirsk:

[Der digitale Rubel] könnte dazu verwendet werden, Ihre Einkäufe, Ihre Reisen, Ihre Freiheit einzuschränken. Wenn Sie von einem „digitalen Konzentrationslager“ träumen … Eine solche Gefahr besteht theoretisch.

Politikwissenschaftler und Financier Igor Nagaev:

Mit Hilfe des digitalen Geldes kann man alles und jeden kontrollieren. Das will jeder Staat, und sei es nur, um so viele Steuern wie möglich für den Haushalt einzutreiben.

Duma-Abgeordneter Nikolay Arefiev (Kommunistische Partei):

Ihr digitales Konto wird sich in der Zentralbank befinden, und alle Informationen über die Bewegung Ihres Geldes werden dort zusammenlaufen. Ihre Ressourcen werden dort kontrolliert, und natürlich wird Ihr Geld in erster Linie zur Deckung von Schulden bei den Oligarchen, dem Staat und nicht zuletzt bei Ihnen verwendet! Einige von Ihnen möchten vielleicht kein digitales Konto haben. Aber erinnern Sie sich daran, wie uns die Mir-Karten aufgezwungen wurden [Wir kommen gleich auf diese interessante Beobachtung zurück – Edward]? Es geht nur darum, dass Ihre Rente und Ihr Gehalt auf einen digitalen Nennwert übertragen werden. Zahlungen für Versorgungsleistungen werden nur noch von einem digitalen Konto akzeptiert, und wenn sie wollen, werden auch die Geschäfte auf die digitale Plattform umgestellt. Und Sie werden nirgendwo hingehen! Deshalb hat es die Regierung mit der Einführung von digitalen Pässen und einem digitalen Rubel so eilig. Wenn früher nur gegen Kriminelle ermittelt wurde, wird jetzt jeder Bürger Russlands überwacht, und durch den Willen oder Befehl eines Beamten kann man ohne Gehalt oder Rente dastehen.

Sie verstehen, was ich meine.

Mythos: Aber der digitale Rubel wird Russland helfen, Sanktionen zu umgehen und seine Souveränität zu schützen

Russland hat bereits sein eigenes Zahlungssystem (Mir), das für die Bezahlung von Staatsbediensteten und die Auszahlung von Sozialleistungen und Renten verwendet wird. (Mir wurde von einem belgischen Unternehmen entwickelt und wird vom Nationalen Zahlungskartensystem, einer Tochtergesellschaft der russischen Zentralbank, betrieben. Überraschung?)

Mir-Karten werden derzeit in mindestens neun Ländern akzeptiert, warum also nicht einfach dieses Netz ausbauen? Warum sollte man Zeit und Ressourcen in die Entwicklung eines neuen Systems stecken, das dem Systembetreiber (der Bank von Russland) die nahezu vollständige Kontrolle über die gesamte Bevölkerung gibt? Es gibt offensichtliche Antworten auf diese Frage, aber keine davon lautet: „um Sanktionen zu umgehen“.

Was die Vorstellung betrifft, dass der digitale Rubel zur Stärkung der Souveränität Russlands beitragen wird: Wie soll ein CBDC dies bewerkstelligen, wenn der digitale Rubel der Bank von Russland – die keine Einrichtung der russischen Regierung ist – noch mehr Macht verleiht?

Aus berufenem Munde: „Die Bank von Russland ist kein Organ der Staatsgewalt, aber ihre Befugnisse sind in der Tat die Funktionen eines Organs der Staatsgewalt, weil ihre Umsetzung den Einsatz staatlicher Zwangsmaßnahmen impliziert“ (Quelle: Bank von Russland)

Was genau hat der digitale Rubel, was Mir fehlt (abgesehen von der totalen Zentralisierung, der Programmierbarkeit und dem enormen Potenzial für grenzenlosen Missbrauch)? Und inwiefern kommt es der Souveränität Russlands zugute, wenn dieses unglaublich mächtige Instrument einer nichtstaatlichen Einrichtung anvertraut wird?

Mythos: Es gibt keinen Grund zur Sorge, denn der digitale Rubel wird völlig freiwillig und für immer sein

Es wird wahrscheinlich einige Jahre dauern, bis der digitale Rubel in Umlauf kommt und ein „normales“ Zahlungsmittel wird, und es besteht kein Zweifel daran, dass Bargeld und bargeldlose Rubel in absehbarer Zeit verwendet werden.

Aber das Versprechen der Bank von Russland, dass ihr CBDC immer optional und freiwillig sein wird, ist lächerlich – vor allem nach der „Pandemie“.

Erinnern wir uns daran, was es bedeutet, wenn die russische Regierung – oder irgendeine Regierung – verspricht, Ihnen niemals den Arm zu verdrehen….

Am 16. Juni 2021 betonte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, es gebe „keine Gespräche“ über eine Impfpflicht auf nationaler Ebene.

Genau ein Jahr später, am 16. Juni 2022, kündigte der russische Gesundheitsminister an, er wolle die COVID-Impfung in den nationalen Impfkalender aufnehmen. (Dies ist glücklicherweise noch nicht geschehen, aber die Impfungen wurden auf regionaler Ebene zur Pflicht gemacht, und die föderale Regierung unterstützte diese Politik voll und ganz).

Pläne ändern sich – oder werden versteckt. Glücklicherweise wurden COVID-Injektionen noch nicht in den Pflichtimpfkalender aufgenommen, aber Millionen von Russen wurde die Impfung per Dekret auferlegt, das im Frühjahr 2022 aufgehoben wurde. (Quelle/Quelle)

In der Tat gibt es bereits einen Präzedenzfall für Bargeldverbote in Russland, den Sie hier nachlesen können. Ein krasses Beispiel ist die Entscheidung der Behörden der Region Moskau, die Barzahlung von Bustickets zu verbieten.

Im März 2020 durften Pendler in der Region Moskau vorübergehend keine Bustickets mehr mit Bargeld bezahlen (wegen des „Coronavirus“). Das Verbot wurde vier Monate später wieder aufgehoben, aber jetzt ist es wieder da, und es bleibt bestehen. Und ab dem 1. September müssen Busfahrer mit einer Geldstrafe von bis zu 5.000 Rubel rechnen, wenn sie es wagen, Bargeld anzunehmen:

Ein „vorübergehendes“ Bargeldverbot im Bussystem der Region Moskau während der „Pandemie“ wurde schließlich dauerhaft. Irgendwo gibt es hier eine Lektion. (Quelle / Quelle)

Unglaublich, dass die Bank von Russland in ihren FAQ die beobachtbare Realität im Jahr 2023 verdreht (ich bin hier großzügig), um zu versprechen, dass sie die Russen in Zukunft nicht hintergehen wird.

Viele Russen sind besorgt, dass sie gezwungen sein werden, den digitalen Rubel anzunehmen, wenn ihre Regierung beschließt, diese „dritte Form“ der Währung für die Zahlung von Gehältern und Renten zu verwenden. Hier ist die unglaubliche Erwiderung der Bank von Russland:

Solche Pläne gibt es nicht. Und heute hat eine Person die Wahl, wie sie ihre Rente oder ihr Gehalt erhalten will – bar an der Kasse, bei der Post oder bargeldlos mit der Mir-Karte.

Obwohl der obige Satz technisch korrekt ist, fehlt ihm ein wichtiger Zusammenhang: Die Bank von Russland hat alles in ihrer Macht Stehende getan, um die Russen zu zwingen, auf das Mir-System umzusteigen (das wiederum in ihrem Besitz ist). Wenn man einen Staatsbediensteten vor die Wahl stellt, entweder eine Mir-Karte oder gar keine Karte zu benutzen, ist das per Definition eine Form der Nötigung.

Dank der beherzten Lobbyarbeit der Bank von Russland wurde 2018 ein Gesetz verabschiedet, das Staatsbedienstete verpflichtet, eine Mir-Karte zu besitzen, wenn sie wollen, dass ihr Gehalt auf ein Bankkonto überwiesen wird (wer sich dagegen entscheidet, kann sein Gehalt in bar an der „Kasse“ seines Unternehmens abholen oder das Geld auf ein Bankkonto einzahlen lassen, das nicht mit einer Karte verbunden ist).

Im Jahr 2021 hat die Bank von Russland diese Anforderung auf Mutterschaftsgeld und andere Sozialleistungen ausgeweitet.

Keine Sorge, auch der digitale Rubel, der sich ebenfalls vollständig im Besitz und unter der Kontrolle der Bank von Russland befindet, wird für immer völlig freiwillig sein. (Quelle/Quelle)

Von wenigen Ausnahmen abgesehen sind die einzigen Menschen, die Geld von der Regierung erhalten und nicht zur Verwendung einer Mir-Karte gezwungen werden, Rentner – aber die Bank von Russland hat bereits angekündigt, dass sie dieses Schlupfloch unbedingt schließen will.

Russlands freundliche und fürsorgliche Zentralbank wollte jedoch nicht, dass Rentner während der COVID eine Mir-Karte beantragen (denn das würde bedeuten, dass sie nach draußen gehen und möglicherweise zu einer Bank laufen müssten – sehr gefährlich). Stattdessen sollten sie sich „selbst isolieren“, wie TASS berichtete:

Ende 2020 hat die Bank von Russland die Frist für die obligatorische Übertragung von Renten und anderen Sozialleistungen auf Karten des nationalen Zahlungssystems Mir erneut verschoben. […] Die Bank von Russland hatte zuvor erklärt, dass die Entscheidung zur Verschiebung [der Verpflichtung für Rentner, auf Mir umzusteigen] auf die Pandemie und die Notwendigkeit der Selbstisolierung älterer Menschen zurückzuführen ist. Gleichzeitig wies die Zentralbank darauf hin, dass mehr als 96 % der Rentner, die Renten auf Karten erhalten, bereits auf Mir-Karten umgestellt wurden. Es gibt jedoch noch einen kleinen Anteil von Personen, die aufgrund der Pandemie noch keine solche Karte erhalten haben, und angesichts der derzeitigen epidemiologischen Situation empfiehlt die Regulierungsbehörde, dass die Banken die Karten nach Hause liefern.

Da Sie nun all dies wissen, lesen Sie noch einmal die Erklärung der Bank von Russland, die mit den Mythen aufräumt“:

Die Bank von Russland kann nicht einmal bei den staatlichen Zahlungen im Jahr 2023 ganz ehrlich sein. Das ist nicht beruhigend. (Quelle: Bank von Russland)

Beeindruckend schleimig. (Geben Sie der Bank of Russia unbedingt eine Rückmeldung auf ihrer Website).

Bitte werben Sie nicht für diese widerliche und ekelhafte CBDC. Sie ist genau wie jede andere CBDC.

Von Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“): Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, der in Moskau lebt. Er arbeitete fast vier Jahre lang bei RT (seine offizielle Position war „leitender Redakteur“, aber seine täglichen Aufgaben waren nicht so illuster, wie der Titel vermuten lässt)