Kongress hört Zeugenaussagen zu den Auswirkungen von COVID-19-Impfpässen und Zwangsverfügungen

Kongress hört Zeugenaussagen zu den Auswirkungen der COVID-19-Impfpässe und Zwangsimpfungen an.

Heute fand vor dem Unterausschuss für die Coronavirus-Pandemie des US-Repräsentantenhauses eine Anhörung mit dem Titel „Because I Said So: Untersuchung der Wissenschaft und der Auswirkungen von COVID-19-Impfpässen“ statt.

Von den vier geladenen Zeugen sagten drei aus, dass Impfpässe und Impfvorschriften schlecht für die Gesundheit und die Freiheit seien, während der vierte sagte, sie seien gut für die Gesundheit und die Impfstoffaufnahme, da sie die Menschen zur Einhaltung der Vorschriften zwingen.

Hier ist eine kurze Zusammenfassung der Eröffnungserklärungen der Zeugen, bevor die Sitzung zu Abstimmungszwecken unterbrochen wurde.

„Beachten Sie, dass viele Amerikaner lieber die Entbehrungen des Verlusts ihres materiellen Einkommens in Kauf nehmen, als sich den Demütigungen medizinischer Zwangsbehandlungen auszusetzen, die ihnen ihre eigene medizinische Privatsphäre, ihre körperliche Handlungsfähigkeit und ihre psychologische Freiheit nehmen würden.“ Dr. Kevin Bardosh

'Many American chose to suffer the deprivations of losing their material income rather than be subject to the humiliations of forced medical treatments that would have denied their own medical privacy, physical agency & psychological freedom': @KevinBardosh @GOPoversight pic.twitter.com/CH4sfUwlDk — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) July 27, 2023

In seiner Eröffnungsrede zitierte Dr. Kevin Bardosh, Assistenzprofessor an der University of Washington, eine kürzlich durchgeführte Studie, in der festgestellt wurde, dass Impfpässe für Innenräume keinen signifikanten Einfluss auf die COVID-19-Impfung, die Zahl der Fälle oder die Zahl der Todesfälle in allen neun US-Städten hatten, in denen diese Politik umgesetzt wurde.

Dr. Bardosh beendete seine Eröffnungsrede mit einer persönlichen Meinung:

„Ich möchte alle Anwesenden an das höhere, von Gott inspirierte Gesetz erinnern, auf dessen Grundlage dieses Land seine Freiheit definiert.

„Wir betrachten den Entzug der körperlichen Autonomie als grundlegend erniedrigend und als eine Form der geistigen und körperlichen Versklavung. Der Wunsch nach Selbstbestimmung über den eigenen Körper und Geist ist der menschlichen Natur inhärent.

„Man beachte, dass viele Amerikaner lieber die Entbehrungen des Verlustes ihres materiellen Einkommens in Kauf nahmen, als sich den Demütigungen medizinischer Zwangsbehandlungen auszusetzen, die ihnen ihre eigene medizinische Privatsphäre, ihre körperliche Handlungsfähigkeit und ihre psychische Freiheit genommen hätten.

„Der Schock und die Bestürzung, die die Bürger dieses Landes über diese Zwangsmaßnahmen geäußert haben, machen jedem, der bereit ist, aufmerksam zu sein, deutlich, dass sie einen Affront gegen die gottgegebene Ordnung der Freiheit darstellen, auf der die amerikanische Freiheit beruht.

„Ganz abgesehen davon, dass sie wissenschaftlich widersprüchlich und unlogisch sind – die Mandate sind eine Beleidigung für unser amerikanisches Fundament der Freiheit, und ich hoffe, dass wir in Zukunft nie wieder zu solchen Demütigungen gezwungen werden – oder wir riskieren, ein bereits demoralisiertes Volk weiter zu demoralisieren.“

„Wenn wir wirklich das Land der Freien sind, sollte das Einzige, was vorgeschrieben werden sollte, sein, dass wir die bürgerlichen Freiheiten und die körperliche Autonomie unserer Bürger nie wieder mit Füßen treten.“ Allison Williams

'Anyone who didn’t obediently follow orders to get in line & roll up their sleeves was portrayed as the enemy, a threat. No regard was given to natural immunity, personal convictions, religious beliefs .. If you were unvaccinated, you were part of the problem' @AllisonW_Sports pic.twitter.com/LgMkEaw2X4 — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) July 27, 2023

Die Fox Sports-Reporterin Allison Williams erzählte ihre persönliche Geschichte, wie sie von ESPN entlassen wurde, weil sie den Impfstoff verweigerte.

Williams bemerkte, dass „jeder, der nicht gehorsam den Befehlen folgte, sich anzustellen und die Ärmel hochzukrempeln, als Feind, als Bedrohung dargestellt wurde.

„Natürliche Immunität, persönliche Überzeugungen, religiöser Glaube oder die individuelle Gesundheit und medizinische Vorgeschichte – alles berechtigte Gründe für die Verweigerung dieser Injektion – wurden nicht berücksichtigt.

„Wenn man nicht geimpft war, war man Teil des Problems.

Sie fügte hinzu: „Wenn wir wirklich das Land der Freien sind, sollte das Einzige, was vorgeschrieben werden sollte, sein, dass wir die bürgerlichen Freiheiten und die körperliche Autonomie unserer Bürger nie wieder mit Füßen treten.„

„Es gibt Berichte, dass die COVID-19-Impfpflicht […] zu einer hohen Befolgungsquote geführt und die Akzeptanz des COVID-19-Impfstoffs erhöht hat.“ Dr. John Lynch

'There are reports that COVID-19 vaccination MANDATES .. garnered high levels of COMPLIANCE & boosted COVID-19 vaccine uptake .. 35% reported a major reason they got vaccinated was to participate in recreational activities .. 19% [cited] employer’s requirement': Dr John Lynch pic.twitter.com/DOVFgQ4fUv — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) July 27, 2023

Dr. John Lynch, außerordentlicher Professor an der University of Washington School of Medicine, sagte aus, dass Impfstoffanforderungen gut seien, weil sie die Impfstoffaufnahme förderten, dass aber die Kommunikation verbessert werden könnte, „um mehr über das ‚Warum‘ hinter den Empfehlungen und Anforderungen zu erfahren“.

Dr. Lynch zitierte Berichte, wonach COVID-19-Impfvorschriften für Mitarbeiter des Gesundheitswesens, Ersthelfer, Bundesbedienstete, Schulpersonal, Studenten und Mitarbeiter von Universitäten und andere Gruppen zu einer hohen Befolgungsrate geführt und die COVID-19-Impfquote erhöht haben.

„Von den zwischen Juni und September 2021 geimpften Erwachsenen in den USA gaben 35 % an, dass der Hauptgrund für die Impfung die Teilnahme an Freizeitaktivitäten war, für die ein Impfnachweis erforderlich ist, und 19 % nannten die Anforderung ihres Arbeitgebers als Hauptgrund.“

„Die Exekutive hat Zwangsmandate eingeführt, die darauf abzielen, hart arbeitende Bürger, die sich dafür entschieden haben, ihre verfassungsmäßigen und gesetzlichen Rechte auszuüben, aus der Arbeitswelt zu entfernen […] Wie sind wir von der Förderung von Impfungen mit Freibier und Sporttickets zu der Drohung übergegangen, Amerikaner zu bestrafen, indem wir ihnen ihre Lebensgrundlage wegnehmen?“ Danielle Runyan

'The executive branch implemented coercive mandates aimed at removing hard working citizens, who chose to exercise their constitutional and statutory rights, from the workforce": @1stLiberty Danielle Runyan @GOPoversight pic.twitter.com/CTerh1udnb — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) July 27, 2023

First Liberty Institute Senior Counsel Danielle Runyan sagte in ihrer Eröffnungsrede: „Als sich die Pandemie ausbreitete, wurde uns klar, dass unsere Rechte als Amerikaner nicht beachtet wurden.

„Achtzehn Monate nach Beginn der Pandemie und acht Monate, nachdem die ersten Impfstoffe zur Verfügung standen, führte die Exekutive Zwangsmaßnahmen ein, die darauf abzielten, hart arbeitende Bürger, die von ihren verfassungsmäßigen und gesetzlichen Rechten Gebrauch machten, aus dem Arbeitsleben zu entfernen.

„Indem sie den Amerikanern Angst einjagte, blieben viele ratlos zurück.

„Wie sind wir dazu gekommen, Anreize für Impfungen mit Freibier und Sporttickets zu schaffen, um dann damit zu drohen, die Amerikaner zu bestrafen, indem man ihnen die Lebensgrundlage entzieht?“, fragte sie.

Die heutige Anhörung war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht abgeschlossen.