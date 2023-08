The Corbett Report: Treffen Sie J. P. Morgan, den obersten „Bankster“

James Corbett

Hätte man ihn als Jungen kennengelernt, hätte man vielleicht nicht erwartet, dass aus John Pierpont Morgan einmal viel werden würde.

Zunächst einmal war er ein kränkliches Kind, das ständig von Hautausschlägen, Kopfschmerzen, Rheuma, Scharlach und einer ganzen Reihe anderer Krankheiten geplagt wurde. Außerdem wuchs er im Schatten seines mächtigen, herrschsüchtigen und überaus erfolgreichen Vaters auf, und der selbstbewusste Pierpont (wie er von Freunden und Familie genannt wurde) wirkte im Vergleich dazu schwach und verwelkt. Er zeigte wenig intellektuelle Neugier und war auffallend launisch, wobei er sich oft von seinem hitzigen Temperament überwältigen ließ.

Und doch wurde Morgan am Ende seines Lebens als weltumspannender Koloss der amerikanischen Finanzwelt gefeiert, abwechselnd verehrt, gehasst und gefürchtet wegen des riesigen Kapitals, das er über sein internationales Bankennetzwerk kontrollierte.

Wie also haben Pierponts Lebenserfahrungen diesen kränklichen Jungen zu dem Finanzmonarchen geformt, der er schließlich wurde? Und wie hat er seinerseits die Welt um sich herum mit dem enormen Reichtum, der ihm zur Verfügung stand, geformt? Finden wir es heraus.

DAS HAUS MORGAN

Jede Epoche hat ihre Königsmacher, ihre Geschäftemacher, ihre Strippenzieher, ihre Finanziers und ihre Meisterschurken. Gelegentlich verkörpert ein Mann all diese Rollen auf einmal. Das war zu Beginn des 20. Jahrhunderts der Fall, als man auf die Frage nach Amerikas oberstem Königsmacher, seinem wichtigsten Geschäftemacher, seinem stärksten Strippenzieher, seinem größten Finanzier oder seinem größten Schurken ausnahmslos nur eine Antwort erhielt: John Pierpont Morgan.

Von The Economist als „Napoleon der Wall Street“ und von Lincoln Steffens als „Boss der Vereinigten Staaten“ bezeichnet, lieferte Morgan mit seinem korpulenten Körperbau, seinem Schnauzbart, seinem Gehstock, seinem Zylinder und seiner grotesk deformierten Nase, die für alle offiziellen Fotos und Porträts sorgfältig retuschiert wurde, den Karikaturisten jahrzehntelang das Sinnbild der fetten Katze der Wall Street (Betonung auf fett). Der Zeichner, der für Parker Brothers den „Rich Uncle Pennybags“ (auch bekannt als „The Monopoly Man“) entwarf, nahm J. P. Morgan als Vorbild.

Aber es war nicht immer offensichtlich, dass Morgan dazu bestimmt war, die weltberühmte Karikatur von Reichtum und Gier zu werden.

John Pierpont Morgan wurde 1837 in Hartford, Connecticut, als Sohn von Junius Spencer Morgan, einem erfolgreichen Großhändler für Trockenwaren, und Juliet Pierpont, der Tochter von John Pierpont, einem glühenden unitarischen Prediger, dessen Abolitionismus und sozialer Aktivismus ihn schließlich von der Kanzel vertrieben. Seine Biographen haben festgestellt, dass die sehr unterschiedlichen Temperamente auf beiden Seiten von Morgans Stammbaum den ambivalenten Charakter des Jungen erklären, der zu gleichen Teilen ein kaltherziger Geschäftsmann und ein rastloser Hitzkopf war.

Wenn es einen bestimmten Moment in Morgans Biografie gibt, der die Art und Weise, wie er diese widersprüchlichen Charakterzüge miteinander verband, verdeutlicht, dann ist es vielleicht die Wahl seines „Helden“ für einen Aufsatz zum Highschool-Abschluss: Napoleon Bonaparte.

Die Verehrung des Jungen für den berühmten französischen General hatte sicherlich nichts mit den militärischen Fähigkeiten des korpulenten Morgan zu tun. Als er 1861 zum amerikanischen Bürgerkrieg eingezogen wurde, zahlte er einem Ersatzmann (den er „den anderen Pierpont Morgan“ nannte) 300 Dollar, um an seiner Stelle zu kämpfen. (Spaßfakt: 300 Dollar sind derselbe Betrag, den Morgan 1863 für Zigarren ausgab!)

Nein, Pierponts Entscheidung für Napoleon als seinen persönlichen Helden war vielmehr ein Zeichen für seinen übergroßen Ehrgeiz und seine Träume von Größe – Träume, die er, abgesehen vom Titel „Kaiser“ und einer Krone auf dem Kopf, schließlich verwirklichen würde.

1854 wurde Pierponts Vater nach einer Tätigkeit als Import- und Exportkaufmann in Boston Teilhaber von Peabody & Co, der führenden amerikanischen Handelsbank in London. Dank dieser Ernennung genoss der junge John Pierpont Morgan nicht nur Reichtum und Privilegien (einschließlich einer Ausbildung an den besten Schulen in Boston, der Schweiz und Deutschland), sondern auch eine fertige Karriere im Bankwesen. Nach seinem Abschluss in Kunstgeschichte an der Universität Göttingen ging Pierpont nach New York, wo er als amerikanischer Verbindungsmann in Junius‘ wachsendem Bankimperium fungierte. Mit dem bereits beträchtlichen Einfluss seines Vaters im Bankwesen im Rücken machte sich der junge Pierpont daran, den Reichtum der Familie durch eine Reihe gewagter, riskanter Investitionen zu vergrößern, die ihn von seinem eher konservativen Vorfahren unterschieden.

Eine Geschichte aus Pierponts früher Jugend und seiner Gerissenheit, die in den Wohlfühl-Biografien über Morgan oft erzählt wird, dreht sich um einen Auftrag, den er als junger Buchhalter erhielt, um die Baumwollindustrie von New Orleans zu untersuchen. Die Legende besagt, dass er während seiner Studien den Kapitän eines Schiffes traf, das eine Ladung brasilianischen Kaffees transportierte, die ohne Käufer im Hafen angekommen war. Der Kapitän war bereit, die Ladung billig zu verkaufen, um die Bohnen loszuwerden, bevor sie verdarben, aber Morgan hatte nicht das Geld, sie selbst zu kaufen. Stattdessen nahm er den Kredit seiner Firma in Anspruch, ohne dazu berechtigt zu sein. Als seine Chefs von diesem riskanten Schritt erfuhren, schossen sie ein Telegramm ab, in dem sie ihn für seinen unvorsichtigen Umgang mit den Finanzen des Unternehmens tadelten. Doch als das Telegramm eintraf, hatte Morgan den gesamten Kaffee bereits persönlich an lokale Händler verkauft und dabei einen ordentlichen Gewinn erzielt.

Angeblich soll uns diese Geschichte lehren, dass Morgan ein umtriebiger Geschäftsmann mit einem Gespür für gute Geschäfte und Nerven aus Stahl war … oder so ähnlich. Was sie auf jeden Fall zeigt, ist seine mutwillige Missachtung des Geldes anderer Leute bei seinem Streben nach einem lukrativen Geschäft. Seine Vorliebe für das schnelle Geld auf Kosten anderer sollte während des Bürgerkriegs wieder zum Vorschein kommen, als Morgan seinen ersten (aber sicher nicht letzten) Betrugsversuch an der amerikanischen Öffentlichkeit unternahm.

Der Skandal, der als Hall Carbine Affair in die Geschichte einging, kam erstmals im September 1861 ans Licht, als die New York Times über einige „außergewöhnliche Aussagen“ einer anonymen Quelle berichtete. Die Quelle berichtete, dass John C. Fremont – ein in Ungnade gefallener Grenzgänger und gescheiterter Präsidentschaftskandidat, der zum General der Unionsarmee ernannt wurde – ohne Genehmigung des Ordinance Bureau 500.000 Dollar für ein Waffenarsenal bezahlt hatte. Zu dem Versteck gehörten 5.000 Hall’s Karabiner – veraltete einschüssige Hinterladergewehre, die zur Zeit des Bürgerkriegs seit Jahrzehnten nicht mehr produziert wurden und „bei einer Inspektion für so defekt befunden wurden, dass sie den Soldaten, die sie benutzten, die Daumen abschießen würden“.

Was Fremonts Kauf so skandalös machte, war die Tatsache, dass die Unionsarmee genau diese Gewehre nur zwei Monate zuvor für 3,50 Dollar pro Stück als Schrott verkauft hatte – und nun erklärte er sich bereit, sie für dieselbe Armee für 22 Dollar pro Stück zurückzukaufen! Aber wie waren die Waffen in seinen Besitz gekommen? Es stellte sich heraus, dass ein geschäftstüchtiger Mittelsmann namens Simon Stevens einen Weg gefunden hatte, mit den alten Waffen einen enormen Gewinn zu erzielen, indem er sie aufkaufte, „verbesserte“ und sie zu diesem weit überhöhten Preis an Fremont verkaufte. Und wer, bitte schön, hatte dieses Vorhaben finanziert? Niemand anderes als John Pierpont Morgan.

Am Ende kassierten Morgan und Stevens einen ordentlichen Gewinn aus ihrem Betrug. Nachdem sie 17.486 Dollar für die Blindgänger bezahlt hatten, verkauften sie sie gleich wieder für 109.912 Dollar zurück. Obwohl nie endgültig geklärt werden konnte, ob Morgan, Stevens oder Fremont vorsätzlich an einer Verschwörung zum Betrug der Regierung beteiligt waren, wurde einer Untersuchung des Kongresses von 1862 über Erpressung in Kriegszeiten mitgeteilt, dass die Hall-Karabiner-Affäre „das Schlimmste war, womit die Regierung betrogen wurde“. Der Skandal verfolgte Morgan bis an sein Lebensende und trug dazu bei, seinen Namen in der Öffentlichkeit als Synonym für den Geiz der Wall Street zu verankern.

Doch nicht einmal die moralische Anerkennung seiner Landsleute konnte Morgans gierigen Appetit auf den allmächtigen Dollar zügeln.

1864 war Pierpont Mitbegründer seines eigenen Unternehmens. Kurz darauf wurde er Partner von Anthony J. Drexel aus Philadelphia, einem der Architekten der modernen Ära des globalen Finanzwesens. Nach Drexels Tod wurde die Firma in „J. P. Morgan and Company“ umbenannt.

Das Haus Morgan war geboren.

In den folgenden Jahrzehnten häufte Morgan durch eine Kombination aus kühnen Geschäften, mörderischen Geschäftspraktiken und hinterhältiger Doppelzüngigkeit eines der größten Vermögen der Geschichte an. Im Laufe der Zeit wurde er zu einem der mächtigsten Männer des Landes.

MORGANISIERUNG

Einer der entscheidenden Momente in John Pierpont Morgans Karriere kam 1879, als William Henry Vanderbilt – der Erbe des gigantischen Vermögens des berüchtigten Eisenbahnmagnaten Commodore Cornelius Vanderbilt – beschloss, seinen Anteil an der New York Central Railroad, die sein Vater mit aufgebaut hatte, zu reduzieren. Für diese Aufgabe, bei der es darum ging, 250.000 Aktien zu liquidieren, ohne dass der Aktienkurs einbrach, wandte sich Vanderbilt an den 42-jährigen Pierpont.

Pierpont wandte alle seine Tricks an, um den Verkauf durchzuziehen. Zunächst verbot er den Vanderbilts, ihre Aktien öffentlich zu verkaufen, um zu verhindern, dass die Öffentlichkeit von dem Plan erfuhr. Dann zapfte er den ausländischen Markt an und nutzte die Kontakte seines Vaters zu J. S. Morgan and Company, um ein erstes Paket von 50.000 Aktien zu verkaufen. Er lockte britische Investoren an, die nach einer Zeit der wirtschaftlichen Depression verzweifelt nach einer lukrativen Rendite suchten, und zwar mit einem Prospekt, der so dürftig war, dass er geradezu komisch wirkte: „Der Kredit und der Status des Unternehmens sind so gut bekannt, dass es kaum nötig ist, irgendeine öffentliche Erklärung abzugeben.“

Dennoch lachte niemand, als Pierpont verkündete, dass er das Unmögliche geschafft hatte: Er hatte das größte jemals angebotene Aktienpaket verkauft, ohne den Aktienkurs zu senken, und dabei eine Provision von 3 Millionen Dollar kassiert. Gleichzeitig änderte er den Lauf der Finanzgeschichte, indem er geschickt einen Sitz im Vorstand der Eisenbahngesellschaft forderte.

Damit begann ein neues Zeitalter des Bankwesens, in dem Banker nicht mehr nur Finanziers waren, die ihre Kunden von der Seite her berieten, sondern fette Bonzen wie Morgan, die eine aktive Rolle im Management der von ihnen finanzierten Unternehmen übernahmen.

Dies war die Ära der „Morganisierung“, in der die amerikanische Wirtschaft zunehmend von John Pierpont Morgan gekauft, verkauft, finanziert und unter seine direkte Leitung gestellt wurde. Angefangen bei den Eisenbahnen und ausgeweitet auf weite Teile der aufkeimenden amerikanischen Industriewirtschaft, übernahm Morgan scheiternde Unternehmen, veränderte ihre Strukturen und Abläufe, modernisierte ihre Praktiken und brachte sie wieder in die Gewinnzone. Als Entschädigung nahm er stets einen Sitz im Vorstand ein, was bedeutete, dass er gegen Ende des 19. Jahrhunderts Direktor zahlreicher Unternehmen im ganzen Land war, was ihm weiteren Einfluss bei seinen nächsten Übernahmen verschaffte.

Im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts gab es kaum ein amerikanisches Unternehmen oder einen Industriezweig, der dem Zugriff von John Pierpont Morgan entgangen wäre.

Im Jahr 1892 leitete er die Gründung von General Electric, und als Nikola Tesla mit der Arbeit an einem weltweiten System für die kostenlose drahtlose Stromübertragung begann, das General Electric überflüssig machen sollte, zog Morgan, der Tesla als Investor unterstützt hatte, seine Finanzierung für diese Arbeit zurück.

1896 finanzierte er den Kauf der New York Times durch Adolph Simon Ochs und begründete damit eine lebenslange Freundschaft mit dem Medientycoon, die dazu beitrug, die schlimmsten Skandale Morgans aus der amerikanischen Tageszeitung herauszuhalten.

Im Jahr 1901 half er bei den Verhandlungen über die bis dahin größte Unternehmensfusion der Geschichte, indem er Carnegie Steel, Federal Steel und eine Reihe anderer Unternehmen zur United States Steel Corporation, dem ersten Milliarden-Dollar-Unternehmen der Welt, zusammenführte.

Im Jahr 1902 überwachte er die Fusion mehrerer führender Landwirtschaftsunternehmen zu International Harvester, das einen Anteil von 85 % am Markt für Landmaschinen beanspruchte. George Perkins, der Morgan-Partner, der das Geschäft aushandelte und dem Haus Morgan dabei 3 Millionen Dollar einbrachte, prahlte in einem Brief an Pierpont: „Das neue Unternehmen wird von uns organisiert; der Staat, in dem es eingetragen werden soll, wird uns überlassen, der Vorstand, die leitenden Angestellten und die ganze Einrichtung werden uns überlassen – niemand hat das Recht, unsere Entscheidungen in irgendeiner Weise in Frage zu stellen.“

In der Tat ist es schwierig, Morgans Reichtum und Einfluss um die Jahrhundertwende in Begriffe zu fassen, die für die heutige Welt relevant sind. Es war nicht nur physisches Bargeld (oder Gold), das zu seinem Reichtum beitrug, sondern auch die Anzahl der Unternehmen und die Größe der von ihm kontrollierten Branchen.

In „All the Presidents‘ Bankers: The Hidden Alliances That Drive American Power“ beschreibt die Autorin und Historikerin (und frühere Gastautorin des Corbett Report) Nomi Prins, wie Morgan die „Nuss“ des modernen Finanzwesens knackte, indem er seine amorphe finanzielle Macht in die reale Kontrolle der Wirtschaft und letztlich der Gesellschaft selbst umwandelte.

Die drei wichtigsten Versicherungsgesellschaften in Morgans Umfeld waren die New York Life, die Equitable und die Mutual. Die Verbindungen gingen in beide Richtungen. George Perkins, der Leiter von New York Life, war gleichzeitig Vizepräsident und Partner der Morgan Bank. Zusammen besaßen diese Firmen im Jahr 1900 ein Vermögen von etwa 1 Milliarde Dollar. Da sie die Bereiche Investmentbanking und Versicherungen kontrollierten, konnten Morgan, Perkins und Baker ihren Reichtum leicht vergrößern. Ihre Versicherungsgesellschaften kauften die Wertpapiere (wie Aktien und Anleihen), die sie als Investmentbanker geschaffen hatten. Dieser Kreislauf aus fabrizierter Nachfrage verleitete externe Investoren dazu, ihre Wertpapiere zu höheren Preisen zu kaufen. Die Gewinne legte das Trio dann als Einlagen wieder an und versorgte seine Banken mit zusätzlichem Kapital für ähnliche Aktivitäten.

Aber es war nicht das Geld, das Pierpont motivierte. Es war nicht einmal die Kontrolle über all diese Unternehmen. Es war vor allem Macht, die er anstrebte. Durch den Einsatz des immensen Kapitals, das er kontrollierte, konnte er die Gesellschaft selbst lenken und das Schicksal einzelner Unternehmen und ganzer Branchen bestimmen, indem er den von ihm bevorzugten Unternehmungen Kredit gewährte und den von ihm verachteten den Hahn zudrehte.

Und wenn es Morgan um Macht ging, war er bemerkenswert erfolgreich.

Die Vollendung von Morgans lange geplanter Metamorphose vom Finanzboss zum politischen Königsmacher lässt sich an einem bestimmten Datum festmachen: Der 4. Februar 1895. An diesem Tag stürmte John Pierpont Morgan ins Weiße Haus, um Präsident Grover Cleveland ein Angebot zu machen, das dieser nicht ablehnen konnte.

Im Jahr 1894 begannen die europäischen Investoren, die durch die Panik von 1893 und den darauf folgenden Preisverfall und die steigende Arbeitslosigkeit verängstigt waren, ihre Dollarbestände in Form von Gold aus den USA abzuziehen. Im Februar 1895 waren die Goldreserven des US-Finanzministeriums auf ein gefährlich niedriges Niveau gesunken, und Präsident Cleveland suchte verzweifelt nach einer Lösung.

Morgan war auf dem Höhepunkt der Krise nach Washington gereist und sah sich am 4. Februar in einer Sitzung im Weißen Haus mit Cleveland konfrontiert. Ein Beamter unterbrach sie, um zu berichten, dass sich in den Tresoren der Regierung nur noch Goldbarren im Wert von 9 Millionen Dollar befänden, woraufhin Pierpont Cleveland von einem Entwurf im Wert von 10 Millionen Dollar erzählte, der dem Schatzamt vorgelegt werden sollte.

„Wenn dieser 10-Millionen-Wechsel vorgelegt wird, können Sie ihn nicht einlösen“, bluffte Pierpont. „Vor 3 Uhr wird alles vorbei sein.“

„Welche Vorschläge haben Sie zu machen, Mr. Morgan?“, antwortete der angeschlagene Präsident.

Von da an setzte Morgan seinen vorbereiteten Plan in die Tat um. In Zusammenarbeit mit den Rothschilds in London kaufte Morgan 3,5 Millionen Unzen Gold im Tausch gegen Goldanleihen mit dreißigjähriger Laufzeit im Wert von 65 Millionen Dollar. Die Emission war ein bemerkenswerter Erfolg; die Anleihen waren in London in weniger als zwei Stunden und in New York in nur zweiundzwanzig Minuten ausverkauft. Pierpont und die Rothschilds machten in weniger als einer Stunde einen Gewinn von 6 bis 7 Millionen Dollar, indem sie einfach ihren Namen und ihren Ruf mit dem vollen Glauben und Kredit der Regierung der Vereinigten Staaten verbanden.

obald die Öffentlichkeit erfuhr, dass sie betrogen worden war, war die Gegenreaktion immens. Doch es war zu spät. Morgan und seine Bankster-Kumpel hatten nicht nur einen ordentlichen Gewinn gemacht, sondern waren de facto die Zentralbanker der Vereinigten Staaten geworden.

Jetzt musste Morgan nur noch seine De-facto-Macht in De-jure-Realität umwandeln.

PANIK – REAKTION – LÖSUNG

Von allen Schachzügen, die Morgan in seiner bewegten Karriere unternahm, war sein bedeutendstes Manöver dasjenige, das als Panik von 1907 bekannt wurde.

Sie begann im Oktober desselben Jahres, als die ohnehin schon nervöse New Yorker Börse durch einen dramatisch fehlgeschlagenen Short Squeeze auf die United Copper Company erschüttert wurde. Die darauf folgende Panik brachte Institutionen von Maklerhäusern bis hin zu staatlichen Sparkassen zum Einsturz und landete schließlich vor der Tür der Knickerbocker Trust Company, der drittgrößten Treuhandgesellschaft an der Wall Street. Als die von Morgan kontrollierte National Bank of Commerce am 21. Oktober ankündigte, dass sie sich weigern würde, als Clearinghaus für Knickerbocker (einen Morgan-Konkurrenten) zu fungieren, ging der Trust in Konkurs. Innerhalb weniger Tage stand der gesamte amerikanische Bankensektor und Aktienmarkt vor dem Zusammenbruch.

So begann eine wochenlange, von Morgan organisierte, wilde Intrige, um die Mittel aufzutreiben, mit denen die Banken geöffnet und die Börse am Laufen gehalten werden konnten. Wie üblich gingen seine Machenschaften auf Kosten anderer. Einmal sperrte Morgan 120 angesehene Bankangestellte und Führungskräfte von Treuhandgesellschaften in seiner Bibliothek ein, um sie zu zwingen, 25 Millionen Dollar ihres Geldes zu verpfänden, um die schwächeren Institute des Landes über Wasser zu halten. Als die gefangenen Banker schließlich einwilligten, erntete er die Lorbeeren für das Zustandekommen des Deals.

Als sich der Staub der Panik schließlich gelegt hatte und die Ordnung auf dem Markt wiederhergestellt war, hatte sich in zwei Punkten ein neuer Konsens herausgebildet.

Erstens war man allgemein der Meinung, dass J. P. Morgan mit seinen „heldenhaften“ Bemühungen, das Kapital aufzubringen, um die Banken offen und die Märkte funktionsfähig zu halten, das Land fast im Alleingang gerettet hatte.

Zweitens war es offensichtlich, dass die Vereinigten Staaten ein neues Währungssystem brauchten, um zu verhindern, dass sich so etwas jemals wiederholen würde.

Beide Vorstellungen waren natürlich Blödsinn. Morgan wurde nicht nur unverdientermaßen dafür gelobt, dass er die Wirtschaft mit dem Geld anderer Leute gerettet hatte, sondern es war ihm auch gelungen, sich von der Schuld an der Panik freizumachen. Und ja, es gibt allen Grund zu der Annahme, dass er die Krise absichtlich herbeigeführt hat, um sich selbst zu bereichern.

In der Aprilausgabe 1949 des Magazins Life warf Frederick Lewis Allen die offensichtliche Frage auf: „Hat Morgan die Panik herbeigeführt?“

[…] einige Chronisten sind zu der genialen Schlussfolgerung gelangt, dass die Morgan-Interessen die unsicheren Bedingungen im Herbst 1907 ausnutzten, um die Panik auszulösen, und sie im weiteren Verlauf geschickt lenkten, so dass sie konkurrierende Banken auslöschte und die Vormachtstellung der Banken innerhalb des Morgan-Orbits konsolidierte.

Obwohl Allen einige der Beweise anführte, die viele zu dieser Schlussfolgerung veranlassten – darunter die Tatsache, dass Morgan die Panik überhaupt erst ausgelöst hatte, indem er sich weigerte, den Knickerbocker Trust zu stützen, und die Tatsache, dass Morgans Partner George W. Perkins die Panik angefacht hatte, indem er eine falsche Geschichte über die Insolvenz der Trust Company of America in der New York Times platzierte -, wies er pflichtbewusst jeden Gedanken an eine Verschwörung zurück.

Die offensichtlichste Antwort auf diese Hypothese, die immer wieder von Bankern gegeben wird, ist, dass kein Banker bei klarem Verstand eine Bankenpanik auslöst. Das wäre so, als würde er ein Streichholz in ein Pulverfass werfen: Die Gefahr, dass er selbst in der Explosion aufgeht, wäre zu groß.

Oberflächlich betrachtet, klingt dieses Argument plausibel. Hätte Morgan wirklich einen Felsbrocken ins Rollen gebracht, nur um konkurrierende Banken und Unternehmen auszuschalten? Sicherlich nicht. Der Untergang des Morgan-Konkurrenten Knickerbocker Trust und die Entlassung des Morgan-Rivalen George Westinghouse aus dem Vorstand seines eigenen Unternehmens können beide als unerwartete (aber aus Morgans Sicht nicht unwillkommene) Folgen des Aufruhrs verbucht werden, oder? Richtig.

Aber hätte Morgan den Zusammenbruch absichtlich herbeigeführt, um das gesamte Geldsystem der Vereinigten Staaten unter der Kontrolle einer Handvoll Banker zu konsolidieren – nämlich Morgan selbst und seine wichtigsten Bankpartner? Darauf können Sie Ihren letzten Dollar verwetten.

Um zu verstehen, worum es bei der Panik von 1907 wirklich ging, muss man sich klarmachen, dass die Krise und der daraus resultierende Vertrauensverlust in der Öffentlichkeit (ziemlich vorhersehbar) dazu führte, dass die Regierung aufgefordert wurde, einzugreifen und den Bankensektor zu stabilisieren. Schließlich sollte Männern wie Morgan und dem „Money Trust“ (wie die Bankster damals genannt wurden) nicht die Macht eingeräumt werden, die Wirtschaft allein zu retten (oder zu zerstören).

Der öffentliche Aufschrei nach einer Lösung für dieses Problem führte zur Bildung der National Monetary Commission, einer Studiengruppe unter der Leitung von Senator Nelson Aldrich, dem Schwiegervater von John D. Rockefeller Jr. und engen Verbündeten der Morgan-Bankinteressen. Der Abschlussbericht der Kommission forderte die Schaffung einer „National Reserve Association“, einer Art Zentralbank, zur Stabilisierung des Bankensektors.

Wie die Zuschauer von „Century of Enslavement: The History of the Federal Reserve“ werden sich daran erinnern, dass sich Aldrich und die Morgan/Rockefeller-Interessen mitten in der Nacht nach Jekyll Island zurückzogen, um ihren Plan für Amerikas nächste Zentralbank zu entwerfen, während die Kommission arbeitete.

Und wie die Zuschauer dieses Dokumentarfilms wissen, wurde der Aldrich-Plan, der dem Kongress schließlich vorgelegt wurde, nie angenommen. Stattdessen wurde er in den Federal Reserve Act umgewandelt und 1913, zwei Tage vor Weihnachten, auf höchst ungewöhnliche Weise verabschiedet. Und schon war die Banksteroligarchie – mit Morgan an der Spitze – Teil eines legalen Kartells, das in der Lage war, die Geldversorgung der Nation zu kontrollieren.

Die Apotheose der Banker war erreicht. Morgans jahrzehntelanges Streben, seinen Reichtum in politische Macht umzuwandeln, hatte sich erfüllt. Da die Zentralbank der Vereinigten Staaten unter der Kontrolle des von ihm selbst gegründeten Geldtrusts stand, konnte sich John Pierpont Morgan endlich auf Augenhöhe mit seinem mächtigen Kindheitshelden Napoleon fühlen.

Leider erlebte der alte Pierpont seine krönende Vollendung nicht mehr. Er starb im März 1913, neun Monate bevor die Kreatur von Jekyll Island geboren wurde.

DIE MACHT HINTER DEM THRON

Aus Pierponts Sicht war es zweifellos eine Schande, dass er die Gründung der Federal Reserve, die den Höhepunkt seines Lebenswerkes darstellte, nicht mehr erlebte. Aber vielleicht könnte man argumentieren, dass die Verabschiedung des Federal Reserve Act zu diesem Zeitpunkt nur noch eine Formalität war. Schließlich konnte 1913 niemand mehr daran zweifeln, dass John Pierpont Morgan der wahre Herrscher über die Finanzen der Nation war. . .

. . oder etwa doch? Es gibt eine oft wiederholte Geschichte, die besagt, dass der Wert von Morgans Besitztümern nach seinem Tod zusammengezählt wurde und sich dabei herausstellte, dass er viel weniger reich war, als viele dachten.

Eine Version dieser Geschichte besagt, dass John D. Rockefeller selbst, als er nach Morgans Tod den Umfang seines Vermögens erfuhr, bemerkte: „Ihm gehörten wir alle, und er war nicht einmal so reich.“

Eine andere Version behauptet, den wahren Grund zu kennen, warum Morgan als armer Mann starb: Er war lediglich ein Agent der Rothschilds. Er habe nie mit anderen Geldern gehandelt als denen, die ihm von dieser berüchtigten europäischen Bankiersfamilie zur Verfügung gestellt wurden, und er habe nie eine andere Macht ausgeübt als die, die ihm seine jüdischen Zahlmeister gewährten, so diese Version.

Das einzige Problem mit solchen Geschichten ist, dass sie völliger Unsinn sind. Es stimmt zwar, dass Andrew Carnegie (nicht Rockefeller), als er Morgans geschätztes Nettovermögen nach seinem Tod erfuhr, gesagt haben soll: „Und dabei war er gar kein reicher Mann“, aber selbst der dümmste aller Dummköpfe versteht die Ironie, die ein solcher (angeblicher) Kommentar aus dem Mund des viertreichsten Mannes aller Zeiten hervorrufen soll.

Gewiss, Morgans „nur“ 68 Millionen Dollar schweres Vermögen und seine „armselige“ 50 Millionen Dollar schwere Kunstsammlung verblassen im Vergleich zu den 380 Millionen Dollar, die Andrew Carnegie auf dem Höhepunkt seines Geschäftsimperiums erreichte, und neben dem atemberaubenden Vermögen von 1,4 Milliarden Dollar, das John D. Rockefeller bei der Gründung seines Standard Oil Monopols anhäufte (das entspricht 340 Milliarden Dollar in heutigen Dollar). Aber die Behauptung, dass Morgans atemberaubendes Vermögen ihn nicht als reichen Mann qualifizierte, geht völlig am Witz vorbei.

Und die Vermutung, dass Morgans wahrer Reichtum (wie vermutlich schon immer) in den Tresoren der Rothschilds lag, beruht auf absolut keinerlei Beweisen. Wie ich in meinen jüngsten Fragen an Corbett zu diesem Thema dargelegt habe, stammt die gesamte Geschichte, dass Morgan ein Rothschild-Agent war, von Eustace „Trust Me, Bro“ Mullins und seiner verschwitzten Fan-Fiction-Beschreibung eines geheimen, inoffiziellen Treffens, das zwischen George Peabody – dem Geschäftspartner von John Pierpont Morgans Vater, für diejenigen, die zu Hause den Überblick behalten – und Nathan Mayer Rothschild stattfand. Dieses imaginäre Treffen fand angeblich mehr als ein Jahrhundert vor Mullins‘ Geburt statt. Woher weiß Mullins also von diesem Treffen, seinem Inhalt und den Einzelheiten des Deals, der hinter diesen verschlossenen Türen geschlossen wurde? Er macht sich nicht die Mühe, es zu sagen.

Und selbst wenn wir diese völlig quellenlose, völlig erfundene Geschichte für bare Münze nehmen würden, müssten wir Mullins‘ weitere Behauptung akzeptieren, dass diese geheime Vereinbarung, als gedankengesteuerter Rothschild-Agent zu agieren, nach dem Tod seines Partners auf Junius Morgan überging (Quelle: vertrau mir, Bruder) und dass sie nach Junius‘ Tod erneut auf Pierpont überging.

Wie wir gesehen haben, haben die Morgans (Vater und Sohn) im Laufe der Jahre bei verschiedenen Geschäften mit den Rothschilds zusammengearbeitet, vielleicht am meisten bei der Rettung des US-Finanzministeriums im Jahr 1895. Aber, wie ich in QFC angedeutet habe, ist die Tatsache, dass das größte Bankhaus Europas mit dem größten Bankhaus Amerikas zusammenarbeitete, kaum überraschend. Überraschend ist vielmehr, wie wenig derartige Interaktionen stattfanden.

Dass enge Verbindungen zwischen Morgan und Rothschild in den historischen Aufzeichnungen nicht erwähnt werden, ist leicht zu verstehen. Oft standen sie in direkter Konkurrenz zueinander, wie bei der 300-Millionen-Dollar-Refinanzierung der Northern Pacific Railroad im Jahr 1873 – bei der sich ein von Rothschild angeführtes Konsortium gegen die Herausforderung von Pierpont und Junius durchsetzte – oder wie bei der Finanzierung des Burenkrieges durch die britische Regierung mit Exchequer-Anleihen, bei der die Rothschilds erfolglos versuchten, die Morgans auszuschließen.

Doch die Feindseligkeit zwischen den Parteien war keine bloße Rivalität; sowohl Pierpont als auch Junius hegten eine Abneigung gegen jüdische Finanziers im Allgemeinen und die Rothschilds im Besonderen. Als sich die Morgans 1879 mit August Belmont und den Rothschilds zusammentaten, um das letzte Darlehen zur Rückzahlung von Bürgerkriegskrediten zu vermarkten, schrieb Pierpont an seinen Schwager in London: „Ich brauche Ihnen wohl kaum zu sagen, dass es für uns äußerst unangenehm ist, in dieser Angelegenheit irgendetwas mit den Rothschilds und Belmont zu tun zu haben, und ich würde fast alles dafür geben, wenn sie aussteigen würden.“ Und als Pierpont 1904 mit Lord Revelstoke von Barings zusammentraf, wetterte er (laut Revelstoke) „erbittert gegen die wachsende Macht der Juden und der Rockefellers und sagte mehr als einmal, dass unsere und seine Firma die einzigen beiden seien, die aus weißen Männern in New York bestünden.“

Nein, wenn man die Morgans verdächtigt, insgeheim einer fremden Macht verpflichtet zu sein, dann wäre das wahrscheinlichste Subjekt dieser Loyalität die britische Krone. In der Tat wurden die Morgans, die die Interessen ihrer britischen Investoren sogar auf Kosten amerikanischer Interessen verteidigten, oft als „eine Art Kolonialverwalter; ein Vertreter der finanziellen Macht Großbritanniens in Amerika“ bezeichnet.

Die Morgans schreckten vor diesem Vorwurf nicht gerade zurück. Nicht nur, dass sowohl Pierpont als auch sein Vater aufwändig in der Westminster Abbey beigesetzt wurden, auch Pierponts Sohn – J. P. Morgan Jr. P. Morgan, Jr., der nach London geschickt wurde, um die Geschäfte der Familie in London abzuwickeln, wurde zum Ehrenmitglied des britischen Establishments und wurde auf Schloss Windsor und sogar im Thronsaal von Schloss Buckingham empfangen.

Aber sich über die Höhe von Morgans Vermögen zum Zeitpunkt seines Todes zu streiten oder über seine geheime Zugehörigkeit zu einer verborgenen Macht zu spekulieren, geht völlig am Kern der Morgan-Geschichte vorbei. Morgans Reichtum bestand nicht in Form von Dollar. Er stammte nicht aus versteckten Verbindungen oder undurchschaubaren Hinterzimmergeschäften. Ganz im Gegenteil. Pierponts Lebensziel war nicht die Anhäufung von Dollars, sondern die Anhäufung von Einfluss. Er wollte diesen Einfluss nicht im Verborgenen als Macht hinter dem Thron ausüben, sondern ganz offen als Napoleon der Wall Street.

Und so gesehen gab es keinen Zweifel daran, dass Morgan mehr Erfolg hatte, als er sich in seinen kühnsten Träumen erträumt hatte.

Ja, dieser kränkliche kleine Junge war tatsächlich zu einem der mächtigsten Männer der Welt herangewachsen. Und das tat er, indem er die Finanziers auf den Fahrersitz des amerikanischen Handels und der Industrie setzte und ihnen schließlich die Zügel der Regierung in die Hand gab.

Aus dieser Position der Dominanz heraus steuerte der Sohn, der den Namen J. P. Morgan trug, die Bank, die seinen Namen trug, durch einige der turbulentesten Jahrzehnte in der Geschichte der globalen Finanzmärkte.

Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag…