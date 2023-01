Schwächung Russlands –Die Rolle der RAND-Corporation

Liebe Leserinnen und Leser,

die Berichterstattung über Russland und Putin ist verständlicherweise alles andere als positiv. Eines ist klar, Russland hat mit seiner völkerrechtswidrigen Invasion in die Ukraine eine rote Linie überschritten. Dieser Schritt Putins kommt jedoch nicht von ungefähr, sondern wurde bewusst von den USA, den Gewinnern dieses Konflikts provoziert. Die Vorgeschichte zu diesem kriegerischen Akt habe ich im Beitrag „Stellvertreterkrieg der USA in der Ukraine“ dargestellt. In diesem Beitrag geht es um die Rolle der RAND-Corporation im eskalierten Ukraine-Krieg, der als ein Element in der US-Strategie zur Schwächung Russlands angesehen werden kann.

Russland zu unterstellen, aus imperialistischen Gründen diesen Krieg entfacht zu haben, ist eine Farce. Die solche Aussagen publizierenden Mainstreammedien sehe ich als Propagandaorgane der jeweiligen Regierungen an, die – gleichgültig was die wahren Hintergründe für diesen Konflikt auch sein mögen – das Regierungsnarrativ aufrechterhalten. Hätten wir nur Selbstdenker auf der Welt, wäre die praktizierte Propaganda der Regierungen und ihrer Handlanger ein sinnloses Unterfangen. Schätzungsweise 75 Prozent der Bürger lassen sich jedoch durch das „betreute Denken“ beispielsweise von 20.00 bis 20.15 einlullen.

Die RAND Corporation (RAND = Research and Development = „Forschung und Entwicklung), ein 1948 gegründeter Think Tank des „Deep State“, Sprachrohr der CIA sowie des Pentagon, finanziert