Teilen und Herrschen: Der neue Plan der globalen Kabale zum Erhalt ihrer Macht

Die obersten 1% der Welt und die von ihnen kontrollierten Imperien – Big Tech, Big Pharma und Big Ag – zerstören den Planeten und treiben den Großteil der Menschheit in finanzielle und gesundheitliche Krisen.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Die obersten 0,001% der Welt – die ultra-reiche Elite – und die modernen Imperien, die sie kontrollieren – Big Tech, Big Pharma und Big Ag – sind nicht nur für die Zerstörung des Planeten verantwortlich und haben den Großteil der Menschheit in finanzielle und gesundheitliche Krisen gestürzt, sie sind auch darauf aus, die ultimative Kontrolle zu erlangen. Wenn das geschieht, werden 99% der Menschen entbehrlich.

Dr. Vandana Shiva, Gründerin der Navdanya Research Foundation for Science, Technology and Ecology in Indien, beschreibt in ihrem Buch „Oneness Vs. the 1%: Illusionen zerschmettern, Freiheit säen“. Im obigen Video von After Skool erläutert sie, wie die 0,001% beabsichtigen, „zu teilen und zu herrschen“, um ihre ausbeuterischen Ziele zu erreichen.

Eine Lektion aus der Quantentheorie

Shiva ist ausgebildete Physikerin und wollte ursprünglich Atomenergie studieren. Als sie jedoch die verheerenden Auswirkungen auf der ganzen Welt erkannte, gab sie ihre Idee, Atomphysikerin zu werden, auf und begab sich stattdessen auf die Suche nach Wissen in seiner Gesamtheit. Sie studierte auf eigene Faust und fand die Quantentheorie, die die Grundlage für ihr Lebenswerk bildete:

Sie erklärt jedoch, dass es im Paradigma des mechanistischen Denkens ein Design gibt, das sich nicht entwickelt hat. Das mechanistische Denken basiert also auf folgenden Annahmen:

Aber in der Quantenwelt, erklärt Shiva, „gibt es keine Trennbarkeit. Meine Doktorarbeit befasste sich mit der Nichtlokalität in der Quantentheorie. Alles ist miteinander verbunden. Es gibt keine festen essenziellen Qualitäten, die in die Art und Weise eingebaut sind, wie man Menschen und die Natur betrachtet. Das Potenzial ist die bestimmende Qualität in der Quantenwelt, und weil es um Potenzial geht, geht es auch um Ungewissheit.“

Shiva erklärt, dass die mechanistische Welt auf der falschen Illusion der Determiniertheit oder der Qualität der Vorhersagbarkeit beruht. „In der Quantenwelt wissen wir, dass wir die Ungewissheit nicht loswerden können“, sagt sie und zitiert das Unschärfeprinzip, das der deutsche Physiker Werner Heisenberg 1927 entwickelt hat.

Die Unschärferelation bezieht sich auf Atome und subatomare Teilchen und besagt, dass die Position und die Geschwindigkeit eines Objekts nicht gleichzeitig gemessen werden können. Die Begriffe „exakte Position“ und „exakte Geschwindigkeit“ haben in der Natur keine Bedeutung“, stellt Britannica fest.

Während in der mechanistischen Welt die Dinge entweder/oder sind – „man kann entweder eine Welle oder ein Teilchen sein“, sagt Shiva – „hat man in der Quantenwelt das Potenzial, beides zu sein, und sie ergänzen sich“. Sie fährt fort: „Wenn man erkennt, dass die Welt ein zusammenhängendes Ganzes ist, erkennt man auch, dass das, was unterschiedlich erscheint, in Wirklichkeit verschiedene Ausdrücke einer zusammenhängenden Realität sind.“

Die Technologie der Milliardäre ist die neue „Mission“ geworden

Wir befinden uns an einem noch nie dagewesenen Punkt in der Geschichte, an dem die „zivilisatorische Mission für die Menschheit“ die Technologie ist – Technologie im Besitz der 1%. Es ist jedoch eine Illusion, dass Technologieunternehmen diese Systeme „erschaffen“ oder erfinden, die unsere Welt angeblich zu einem besseren Ort machen werden.

„Sie extrahieren“, sagt Shiva, „sie erschaffen nichts … Softwareprogrammierer erschaffen die Plattformen, die sie benutzen. Selbst Bill Gates hat sein Grundprogramm nicht wirklich geschrieben. Das waren zwei Mathematikprofessoren am Dartmouth College.“

Sie verwendet Gates‘ Ag One als Beispiel, bei dem es im Grunde um die Idee geht, eine Art von Landwirtschaft für die ganze Welt zu schaffen, die Gates gehört und von oben nach unten kontrolliert wird. Der Hauptsitz befindet sich in St. Louis, Missouri, wo auch Monsanto, das 2018 von Bayer übernommen wurde, Bayer ebenfalls seinen Hauptsitz hat.

Dazu gehört auch die digitale Landwirtschaft, bei der Landwirte überwacht und ihre landwirtschaftlichen Daten ausgewertet werden, die dann neu verpackt und an sie zurückverkauft werden. Es gibt Parallelen in der gesamten Gesellschaft. Shiva erklärt:

„Wir haben beobachtet, was in Indien vor sich geht, und haben uns das zusammengereimt. Im Grunde finanziert er also eine Menge Data Mining von Landwirten, die dann als Big Data verpackt und wieder an Landwirte verkauft werden. Das ist genau das, was bei den Wahlen 2016 passiert ist. Facebook verkaufte Daten an Cambridge Analytica.

Wenn man also darüber nachdenkt, welche Art von Führungspersönlichkeiten wir geschaffen haben, ist es sehr wichtig, sich daran zu erinnern, dass in diesen 25 Jahren der Deregulierung des Handels im Grunde genommen sehr viel Geld in den Händen von sehr wenigen Menschen liegt.

Und sie sind dann diejenigen, die in all die Unternehmen investieren. Die Unternehmen sind keine unabhängigen Unternehmen mehr. Sie sind im Grunde genommen das Geld von Milliardären, das von Investmentfonds wie Blackrock und Vanguard verwaltet wird.“