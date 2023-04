Schwangerschaftsprobleme, Müttersterblichkeit auf Allzeithoch

Werden sie durch die COVID-Impfstoffe verursacht?

Am 29. Oktober 2022 starb Whitney Reising Oliver. Sie war in der 22. Woche mit ihrem ersten Kind schwanger, einem kleinen Jungen, den sie und ihr Mann Felix genannt hatten. Ihr ungeborener Sohn starb ebenfalls.

„Whit freute sich so sehr darauf, Mutter zu werden und den kleinen Felix in Chicago aufzuziehen – der Stadt, die sie liebte, die sie mit ihrer Lieblingskunst, -kultur, -musik und -kost belebte und die sie in den vergangenen 17 Jahren ihr Zuhause nannte“, hieß es in ihrem Nachruf. Oliver arbeitete mit Künstlern mit Entwicklungsbehinderungen und liebte es, zu wandern, zu kochen und ihren Cockerspaniel Magic zu streicheln.

Der unerwartete, altersbedingte Tod von ansonsten gesunden Menschen ist immer schockierend. Aber wenn eine schwangere Frau wie Whitney Oliver und ihr ungeborenes Baby sterben, wirkt das noch verheerender und tragischer.

Amerikas mangelhafte Mutterschaftsvorsorge

Amerika verfügt über ein hochmodernes medizinisches System und einige der besten Forschungsuniversitäten der Welt.

Wissenschaftler kommen aus dem Ausland in die Vereinigten Staaten, um akribische medizinische Forschung zu betreiben und die Kunst und Wissenschaft der Medizin voranzubringen.

Trotz alledem ist das amerikanische Gesundheitssystem – insbesondere die Mutterschaftsversorgung – mit Problemen behaftet.

Den meisten Menschen ist nicht bewusst, dass die Vereinigten Staaten seit Jahren eine der höchsten Müttersterblichkeitsraten aller Industrieländer aufweisen. Auch die Säuglingssterblichkeitsrate ist in Amerika schändlich hoch.

Und unsere abnorm hohen Müttersterblichkeitsraten beinhalten nicht das, was Experten als „Beinahe-Unfälle“ bezeichnen – Schwangerschaftskomplikationen, die so schwerwiegend sind, dass eine Mutter dem Tod nahekommt.

Laut einem Bericht von Amnesty International aus dem Jahr 2010, „Deadly Delivery: The Maternal Health Care Crisis in the USA“ (Tödliche Entbindung: Die Gesundheitskrise bei Müttern in den USA) erleiden jährlich etwa 1,7 Millionen Frauen – ein Drittel aller schwangeren Frauen – schwangerschaftsbedingte Komplikationen, und mehr als 68.000 von ihnen erleiden einen „Beinaheunfall“.

Doch nun scheint sich unser (im Vergleich zu anderen Ländern mit hohem Einkommen) ohnehin schon unterdurchschnittliches System der Mutterschaftsvorsorge noch weiter zu verschlechtern.

Hochschnellende Müttersterblichkeitsrate im Jahr 2021

Laut einem neuen Bericht des National Center for Health Statistics (Nationales Zentrum für Gesundheitsstatistik) wird die Zahl der Todesfälle bei Müttern im Jahr 2021 auf den höchsten Stand seit fast 60 Jahren ansteigen. Die Zahl der Mütter, die während der Schwangerschaft oder innerhalb von 42 Tagen nach der Entbindung starben, stieg um 40 Prozent.

Das bedeutet, dass im Jahr 2021 1.205 schwangere Frauen und Mütter nach der Geburt starben (mehr als drei Frauen pro Tag), verglichen mit 861 Frauen im Jahr 2020 und 754 im Jahr 2019.

Zeitungsberichten zufolge ist dies die höchste Sterberate von Müttern seit 1965.

Diese Zahlen sind besorgniserregender, als sie auf den ersten Blick erscheinen mögen. Die Geburtenrate in den Vereinigten Staaten ist tendenziell rückläufig, so dass man erwarten würde, dass in den letzten Jahren weniger Frauen bei der Geburt oder im Umfeld der Geburt sterben.

Warum sterben Frauen bei der Geburt?

Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention sind die Hauptursachen für schwangerschaftsbedingte Todesfälle Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Infektionen, Kardiomyopathie und Blutungen.

In der Vergangenheit haben Experten den Frauen die Schuld gegeben und behauptet, dass die Sterblichkeitsrate in Amerika so hoch ist, weil amerikanische Frauen übergewichtig sind, ein „fortgeschrittenes mütterliches Alter“ haben (obwohl eine ältere Mutter auch mit Langlebigkeit und anderen positiven Gesundheitsergebnissen in Verbindung gebracht wird) oder nicht genügend Mutterschaftsvorsorge in Anspruch nehmen.

Andere Experten, darunter der verstorbene Dr. Marsden Wagner, ein Perinatologe und Epidemiologe, der 15 Jahre lang für die Weltgesundheitsorganisation tätig war, und der kalifornische Geburtshelfer Dr. Stuart Fischbein, geben dem System die Schuld.

Diese Experten weisen darauf hin, dass eine übermäßig medizinisch ausgerichtete Geburt oft zu den schlechtesten Ergebnissen führt, dass unnötige Kaiserschnittgeburten die Müttersterblichkeit drastisch erhöhen und dass der systemische Rassismus in der Gesellschaft im Allgemeinen und im medizinischen System die Geburt für afroamerikanische Frauen und People of Color viel riskanter macht.

Verursachen COVID-19 oder COVID-Impfstoffe die Müttersterblichkeit?

Angesichts dieses Anstiegs der Müttersterblichkeit machen einige Experten COVID-19 verantwortlich, obwohl es keine eindeutigen Beweise gibt. Und die Mainstream-Medien, darunter Reuters, CNN und das Wall Street Journal, haben berichtet, dass die COVID-19-Infektion zu dem Anstieg der Müttersterblichkeit beigetragen hat.

„Die Anzahl und der Prozentsatz der Todesfälle bei Müttern, bei denen COVID-19 erwähnt wurde, waren 2021 höher als 2020, was darauf hindeutet, dass COVID-19 wahrscheinlich zum Anstieg der Todesfälle bei Müttern beigetragen hat“, sagte Donna Hoyert, Autorin der Studie am National Center for Health Statistics der CDC, gegenüber Reuters.

Allerdings gab und gibt es einen enormen Druck auf schwangere Frauen, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen. Wenn die Impfstoffe die Wahrscheinlichkeit von COVID-19-Infektionen verringern würden, wäre zu erwarten, dass die Müttersterblichkeitsrate im Jahr 2021 gesunken und nicht gestiegen ist.

Über 1,5 Millionen gemeldete unerwünschte Ereignisse

Bis zum 10. März 2023 wurden nach Angaben der CDC 1.533.181 unerwünschte Ereignisse im Kontext der COVID-19-Impfstoffe gemeldet.

Zu diesen unerwünschten Ereignissen gehören 34.725 Todesfälle nach der Impfung und 4.949 Fehlgeburten.

Die COVID-19-Impfstoffe müssen als potenzieller Verursacher für jede schwangere Frau betrachtet werden, die geimpft wurde und anschließend eine Fehlgeburt erleidet, ein Baby nach der Geburt verliert oder während der Schwangerschaft oder nach der Geburt ihr Leben verliert.

Laut einer Studie vom Dezember 2022, die als Pre-Print verfügbar ist (was bedeutet, dass sie noch nicht von Fachkollegen geprüft wurde), zeigen die von der CDC gesammelten Daten, dass COVID-19-Impfstoffe viel reaktogener sind als Grippeimpfstoffe und unter anderem mit mehr als doppelt so vielen Menstruationsanomalien, Fehlgeburten, fetalen Chromosomenanomalien, fetalen Fehlbildungen, fetalen Herzstörungen, Totgeburten und vorzeitigem Tod in Verbindung stehen.

„COVID-19-Impfstoff [unerwünschte Ereignisse] übersteigen bei Weitem das Sicherheitssignal bei allen anerkannten Schwellenwerten“, schrieb das Wissenschaftlerteam, dem drei Ärzte angehörten.

„Schwangerschaftskomplikationen und Menstruationsstörungen treten nach COVID-19-Impfungen deutlich häufiger auf als nach Grippeimpfungen. Es wird ein weltweites Moratorium für die Verwendung von COVID-19-Impfstoffen in der Schwangerschaft empfohlen, bis randomisierte prospektive Studien die Sicherheit in der Schwangerschaft und die langfristige Nachbeobachtung bei den Nachkommen belegen.“

In Amerika erhalten schwangere Frauen ein bis zwei Grippeimpfstoffe (zwei, wenn sich die Schwangerschaft über mehr als eine Grippesaison erstreckt), einen Impfstoff zum Schutz des Babys gegen Keuchhusten, Tetanus und Diphtherie (TdaP) und einen COVID-19-Impfstoff.

Die Sicherheit der gleichzeitigen Verabreichung dieser Impfstoffe ist nicht erwiesen.

Auch der Synergieeffekt, der entsteht, wenn eine schwangere Mutter und ihr Fötus den Inhaltsstoffen dieser Impfstoffe ausgesetzt sind, ist nicht bekannt.

COVID-19-Impfstoffe tragen zur Sterblichkeit von Müttern bei

Am 28. April 2021 postete Whitney Reising Oliver auf Facebook einen öffentlichen Beitrag über die KOSTENLOSE IMPFVERANSTALTUNG im Bridgeport Art Center in Chicago.

Auf dem von ihr geposteten Flugblatt ist eine ethnisch aussehende junge Frau mit Zöpfen und einer Maske im Gesicht zu sehen, die stolz ein Pflaster auf ihrem Arm zeigt.

Ob Oliver selbst damals geimpft wurde oder nicht, ist nicht bekannt. Nach Angaben des Cedars Sinai haben jedoch etwa 62 Prozent der schwangeren Frauen mindestens eine COVID-19-Impfung erhalten.

„Die Impfstoffe tragen zu einem Anstieg der Neugeborenensterblichkeit bei. Die Daten über Totgeburten sind schwer zu ignorieren“, sagte Dr. Stuart Fischbein, ein Geburtshelfer aus Süd-Utah, der über 40 Jahre klinische Erfahrung hat.

Fischbein sagte aber auch, dass seiner Meinung nach die Müttersterblichkeit oft auf eine Kombination von Faktoren zurückzuführen ist. Im Zusammenhang mit den letzten zwei Jahren gehören dazu der fehlende Zugang zur Schwangerenvorsorge aufgrund der Abriegelungen, überwältigende Ängste, Stress und Depressionen, Mangel an Bewegung, Zeit im Freien und Vitamin D sowie schlechte Ernährung.

Fischbein sagte jedoch, dass zusätzlich zu diesen Problemen wahrscheinlich auch die COVID-19-Impfung ein Faktor ist, der dazu beiträgt. Die COVID-19-Impfung sei das Einzige, was sich im Jahr 2021 geändert habe, betonte er.

„Wir haben einen Anstieg der Todesfälle bei Müttern aufgrund von Herzproblemen festgestellt“, sagte er. „Schwangere Frauen sollten keine Herzprobleme haben, und wir wissen, dass die Impfstoffe das Herz beeinflussen. Es gibt nichts, was sich in den vergangenen zwei Jahren geändert hat, außer dem bekannten Risiko von Myokarditis, Perikarditis und Herzrhythmusstörungen, die durch diese COVID-19-mRNA-Impfstoffe verursacht werden.“

„Die einfachste Erklärung ist also wahrscheinlich die wahrscheinlichste“, so Fischbein weiter. „Diese Impfstoffe beeinflussen das Herz und die Gerinnungsmechanismen. Wir beobachten mehr Herzprobleme, Blutungen, Plazentaunregelmäßigkeiten und Menstruationsunregelmäßigkeiten. Wenn Sie ein Detektiv wären, der einen Tatort untersucht, an dem überall Skittles liegen, würden Sie vielleicht die Skittles verdächtigen“.