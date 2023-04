Ein weiterer Tag, ein weiterer Verlust für die mRNA-Impfstoffe, denn es hat sich gezeigt, dass die altmodischen Impfstoffe mit abgeschwächten Lebendviren bei Hamstern eine bessere Immunität bieten

Die helle und glänzende neue Technologie ist nicht immer der richtige Weg. Scheiß auf alle, die etwas anderes behaupten.

Im vergangenen Sommer haben Forscher der Freien Universität Berlin das Genom eines „Wildtyps“ des SARS-2-Virus entnommen und einen entscheidenden Abschnitt einem Prozess unterzogen, der als Deoptimierung von Codonpaaren bekannt ist.

Virusgene sind Anweisungen, die der infizierten Zelle sagen, wie sie weitere Virionen zusammensetzen soll. Es gibt optimale Wege, diese Anweisungen zu schreiben, und es gibt suboptimale Wege, sie zu schreiben. Wenn man dem Virus deoptimierte Codonpaare gibt, ist das so, als würde man der Wirtszelle eine sehr schlechte IKEA-Anleitung für den Zusammenbau ihrer neuen viralen Möbel schicken. Sie kann immer noch Virionen zusammenbauen, aber es dauert länger und sie kann nicht so viele produzieren. Das SARS-2-Virus, das mit diesen deoptimierten Codon-Paaren belastet ist, heißt sCPD9, und es trägt besonders schlechte Anweisungen für die Herstellung anderer SARS-2-Viren. Dadurch wird es erheblich abgeschwächt, also schwächer.

Ziel dieser Übung war es, einen SARS-2-Stamm zu entwickeln, der sicher genug ist, um in BSL-2-Labors damit zu experimentieren. Die BSL-3-Einrichtungen, auf die SARS-2 normalerweise beschränkt ist, stellen ein weitaus größeres Problem dar. Aber das eigentliche Ziel ihrer Forschung war natürlich die Entwicklung einer anderen Art von Impfstoff.

Ja, es dreht sich alles um Impfstoffe.

Dieselben Forscher, die in einem viel größeren Team arbeiten, haben nun syrische Hamster dazu gebracht, ihr abgeschwächtes sCPD9-Virus zu schlucken, um zu sehen, wie es als abgeschwächtes Lebendimpfvirus funktionieren könnte.

Nun, wie funktioniert es, fragen Sie?

Nach den groben Maßstäben solcher Experimente funktioniert es in jeder Hinsicht besser als die wundersamen mRNA-Elixiere.

Es gibt viel, was man als Antwort auf diese Absurdität schreiben könnte, und obwohl ich heute Abend mehr als genug Scotch getrunken habe (ich unterhalte die Verwandten einer Freundin), werde ich versuchen, drei Punkte durchzugehen:

1) Ich werde nie und nimmer einen SARS-2-Impfstoff schnupfen.

2) Außerdem ist es dumm, dass wir immer noch Impfstoffe gegen ein Virus testen, das längst zu einer Bedrohung geworden ist, die einer Erkältung gleichkommt.

3) Darüber hinaus finde ich es peinlich, dass die angeblich sachkundigen und weisen Impfgurus, die uns regieren, direkt auf die glänzende neue mRNA-Spielzeugtechnologie setzen mussten – die sich als totaler Mist erwiesen hat -, während sie buchstäblich keinen anderen Weg einschlugen.

Sehen und hören Sie zu. Die Botschaft der nächsten paar Jahre wird lauten: „Die Covid-Impfstoffe waren die größte Errungenschaft der Menschheit. Auch sie sind inzwischen von weniger innovativen Produkten abgelöst worden, die in Filmen wie Contagion vorgestellt werden. Das ist Wissenschaft.“

Das ist alles so ermüdend.