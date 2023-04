Sicher und wirksam! Die Warnung der Ärzte hat sich bewahrheitet. Krebs explodiert in ganz Europa!

Die schlimmsten Szenarien der verantwortlichen Ärzte, die davor gewarnt hatten, dass der Boten-RNA-Impfstoff das Immunsystem zerstören würde, sind eingetreten. In Europa gibt es einen Engpass bei Pazenir, einem Medikament zur Behandlung verschiedener Krebsarten. Nach Angaben des Herstellers wurde der Lieferengpass durch einen explosionsartigen Anstieg der Nachfrage auf dem europäischen Markt verursacht, und der Lieferengpass wird bis mindestens Juli dieses Jahres andauern.

Das Leben von Krebspatienten ist in Gefahr. Eines der wichtigsten Medikamente zur Behandlung dieser Krankheit ist aufgrund der explosionsartig gestiegenen Nachfrage auf dem europäischen Markt vom Markt verschwunden. Der Hersteller hat angekündigt, dass der Lieferengpass bis mindestens Juli dieses Jahres andauern wird, da er die Produktion bereits erhöht hat. Laut einer Erklärung der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) und der rumänischen Nationalen Agentur für Arzneimittel und Medizinprodukte (ANMDMR) hat Teva Pharmaceuticals mitgeteilt, dass aufgrund der erheblich gestiegenen Nachfrage nach Pazenir in Europa ein vorübergehender Lieferengpass in einigen EU-Märkten entstanden ist, der voraussichtlich bis Juli 2023 andauern wird.

„Einige europäische Länder werden von dieser Situation betroffen sein, darunter Rumänien, Österreich, Bulgarien, die Tschechische Republik, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Italien, die Niederlande, Portugal und Spanien. Die Produktion von Pazenir (Albumin-gebundenes Paclitaxel in nanopartikulärer Form) wurde erheblich gesteigert. Ferner arbeiten wir mit den Gesundheitsbehörden und den Mitarbeitern der Lieferkette zusammen, um zu prüfen, wie die Zuteilung zwischen den Ländern erfolgen kann“, so Teva Pharmaceuticals. Der plötzliche Anstieg der Anfragen nach dem Medikament hat die Hersteller überrascht, da noch nie zuvor so große Mengen bestellt wurden. Die mehr als offensichtliche Erklärung ist ein unglaublicher Anstieg der Krebsfälle in ganz Europa.

Erstlinienbehandlung

Pazenir ist als Monotherapie zur Behandlung von metastasierendem Brustkrebs bei erwachsenen Patientinnen angezeigt, bei denen die Erstlinienbehandlung der metastasierenden Erkrankung nicht wirksam war und bei denen eine anthrazyklinhaltige Standardbehandlung nicht angezeigt ist. Es wird auch in Kombination mit Gemcitabin zur Erstlinienbehandlung erwachsener Patienten mit metastasiertem Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse und in Kombination mit Carboplatin zur Erstlinienbehandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs bei erwachsenen Patienten eingesetzt, die für eine kurative Operation und/oder Strahlentherapie nicht infrage kommen.

„Während dieser vorübergehenden Verknappung von Pazenir (Albumin-gebundenes Paclitaxel in nanopartikulärer Form) bitten wir Sie, wenn möglich, alternative Behandlungsmöglichkeiten für Ihre Patienten zu erwägen, die auf der klinischen Beurteilung und der Marktverfügbarkeit basieren. Wir werden die lokalen Gesundheitsbehörden weiterhin über die aktuelle Versorgungslage informieren, sobald neue Informationen vorliegen. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um den Patienten dieses wichtige Medikament zur Verfügung zu stellen und sicherzustellen, dass die künftige Versorgung der gestiegenen Marktnachfrage entspricht“, fügte Teva Pharmaceuticals hinzu.

Albtraum wird Realität

Die verantwortlichen Ärzte haben wiederholt davor gewarnt, dass eines der Ziele der Boten-RNA im Covid-Impfstoff das Immunsystem ist. „Wenn die Boten-RNA länger im Körper verbleibt und wenn die Boten-RNA tatsächlich die DNA der Zellen verändert, dann wird dieser Bruderkrieg zwischen den Zellen des Immunsystems, die ihre Kompetenz behalten haben, und denen, die das Spike-Protein produzieren, für das Immunsystem als Ganzes immer schwächer, und das Immunsystem kann seine Aufgaben nicht mehr bewältigen. Und dann beginnen die Tumorzellen zu wuchern, was der Mechanismus der Krebsentwicklung nach einer Covid-Impfung ist“, so Dr. Oana Mihaela Secară.