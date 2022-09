Schwedens Übersterblichkeitsrate ist die niedrigste in Europa

Schweden wurde zu Beginn der Pandemie als warnendes Beispiel hervorgehoben, und die Kritik an dem Zusammenbruch der Altenpflege war scharf. Doch seit Januar 2021 ist die Übersterblichkeitsrate die niedrigste in der EU. Wie passt das zusammen – und was bedeutet das?

Fast 20.000 Schweden sind an Covid-19 gestorben. 17.700 von ihnen waren über 70 Jahre alt, viele von ihnen wurden in einem der Hunderte von Pflegeheimen infiziert, in denen die Infektion im Frühjahr 2020 grassierte.

Die Corona-Kommission kam in ihrem ersten Zwischenbericht zu dem Schluss, dass Schweden es versäumt hat, die gebrechlichsten älteren Menschen zu schützen.

Der schwedische Ansatz, der viel weicher ist als der eines Großteils der übrigen Welt, wurde in den internationalen Medien als „Glücksspiel“ bezeichnet. In Bezug auf die Übersterblichkeit – ein Maß dafür, wie viele Menschen in einem bestimmten Zeitraum im Vergleich zum Durchschnitt der vorangegangenen vier Jahre sterben – wich Schweden schon früh von seinen Nachbarländern ab.

Zwischen März und Mai 2020 war die Übersterblichkeitsrate die fünfthöchste in der EU, so die EU-Statistikbehörde Eurostat, die die Statistiken der 27 Mitgliedstaaten sowie Islands, Lichtensteins, Norwegens und der Schweiz verglich.

Wenn man das gesamte Jahr 2020 zusammenzählt, weisen 21 Länder höhere Übersterblichkeitsraten auf. Allerdings war der Wert in Schweden immer noch mehr als doppelt so hoch wie in Finnland und um ein Vielfaches höher als in den übrigen nordischen Ländern.

Die Katastrophe in der Altenpflege und die galoppierende Sterblichkeitsrate seit Beginn der Pandemie haben sich in die Köpfe vieler Menschen eingebrannt. Tatsache ist jedoch, dass das Pendel stark ausgeschlagen hat.

Im Jahr 2021 und in der ersten Hälfte des Jahres 2022 hatte Schweden sogar die niedrigste Übersterblichkeitsrate in ganz Europa, einschließlich der nordischen Länder. Zwischen Januar 2020 und Juni 2022 hatte nur Norwegen eine niedrigere Sterblichkeitsrate als Schweden.

Ein Grund, warum unsere nordischen Nachbarn jetzt stärker betroffen sind, könnte darin liegen, dass in Schweden mehr gebrechliche ältere Menschen während der ersten Welle der Pandemie gestorben sind. Das sagt Fredrik Charpentier Ljungqvist, außerordentlicher Professor für Geschichte und Naturgeographie an der Universität Stockholm und Autor des Buches „Corona – die Pandemie unserer Zeit in historischer Perspektive“.

Um es ganz offen zu sagen: Ich glaube, es geht vorwiegend darum, dass in Schweden etwas weniger Schwache am Leben sind. Das ist das Einzige, was ich in den demografischen Daten sehen kann, das das Fehlen der Übersterblichkeit in der zweiten Hälfte der Pandemie erklärt“, sagt er.

Karin Modig, Epidemiologin und Forscherin am Karolinska Institutet, die die Übersterblichkeit in Schweden in den Jahren 2020 und 2021 analysiert hat, glaubt, dass es sowohl Argumente für als auch gegen diese Erklärung gibt.

Das Argument dafür ist, dass unsere Analyse zeigt, dass die meisten derjenigen, die im Jahr 2020 im Covid gestorben sind, noch ein paar Jahre länger gelebt und dass sich diese Todesfälle auf die Jahre 2021, 2022 und 2023 verteilt hätten. Sie können sich also vorstellen, dass unsere Sterblichkeit in diesen Jahren etwas besser aussieht“, sagt sie. Andererseits sind in unseren Nachbarländern alle gebrechlichen älteren Menschen geimpft, sodass es dort nicht zu Todesfällen durch Covid kommen sollte, während dies bei uns nicht der Fall ist. Möglicherweise aber auch bei anderen Todesursachen wie Herzinfarkten oder ähnlichem bei älteren Menschen, wo wir diese Todesfälle sozusagen vorverlegt haben.

Schweden hat seit Januar 2021 die niedrigste Übersterblichkeitsrate in Europa, wie die EU-Statistikbehörde Eurostat mitteilt.

Foto: Johan Hallnäs

Modig zufolge ist die Übersterblichkeit ein nützliches, aber „grobes“ Maß. Um weitreichendere Schlussfolgerungen zu ziehen, sagt sie, sind viel mehr Daten und Analysen erforderlich – nicht zuletzt beim Vergleich von Ländern.

Markku Peltonen, Professor für Epidemiologie am Institut für Gesundheit und Wohlfahrt, dem finnischen Pendant zum Nationalen Gesundheitsamt, stimmt dem zu.

Es ist eine komplexe, allumfassende Maßnahme, die nicht einfach zu interpretieren ist. Man muss also vorsichtig sein“, sagt er.

Er selbst hat die Analyse vertieft, indem er sogenannte altersstandardisierte Berechnungen der Übersterblichkeit in den nordischen Ländern vorgenommen hat. Dies bedeutet, dass die Bevölkerungsstruktur berücksichtigt werden muss, um Veränderungen aufgrund der Alterung der Bevölkerung auszuschließen.

Selbst dann ist es ziemlich klar, dass Finnland, Norwegen und Dänemark höhere Sterblichkeitsraten hatten, als aufgrund der Geschichte zu erwarten wäre. In Finnland gibt es heute viel mehr Infektionen als früher, was die naheliegendste Erklärung für den Anstieg der Sterblichkeit ist.

Nach fast 2,5 Jahren Pandemie ist es klar, dass Schweden aus europäischer Sicht unbeschadet davongekommen ist. Karin Modig sieht jedoch keinen Grund, die Kritik am schwedischen Pandemiemanagement zu überdenken.