Schweigen oder Geheimhaltung? Was Putin und Trump in Alaska nicht gesagt haben

Blockbuster ohne Ende: Der Alaska-Gipfel und was danach kommt

Von Vitaly Ryumshin, Journalist und politischer Analyst

Das Gespräch war zwar herzlich, aber es wurde kein Abkommen geschlossen. Das war die Quintessenz des Alaska-Gipfels zwischen Wladimir Putin und Donald Trump. Das Treffen am Freitag wirkte warm und freundlich, zumindest nach dem Filmmaterial zu urteilen. Doch statt Vereinbarungen gab es eine oberflächliche Pressekonferenz, ein abgesagtes Mittagessen und wenig Klarheit darüber, was tatsächlich erreicht wurde.

Weder die Teilnehmer noch „Insider“ haben Einzelheiten bekannt gegeben. Bekannt ist, dass sich Putin und Trump auf die meisten Parameter eines Friedensabkommens geeinigt haben – mit ein paar nicht genannten Knackpunkten. Ein vorläufiger Waffenstillstand wurde möglicherweise besprochen. Territorialer Austausch war nicht vorgesehen.

Die Amerikaner hoffen immer noch, den ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskyj mit einem trilateralen Gipfel in den Prozess einzubinden. Doch ein Termin steht noch nicht fest. Auch ein Folgetreffen zwischen Putin und Trump wurde nicht bestätigt. Mit der Frage „Nächstes Mal in Moskau?“ erntete Putin ein Lächeln, aber Trump wich aus und merkte nur an, dass er sich heftiger Kritik aussetzen würde, wenn er dorthin ginge.

Schweigen oder Geheimhaltung?

Das fast völlige Fehlen von Details kann auf zwei Arten interpretiert werden. Vielleicht wurde nichts wirklich vereinbart. Die von Anfang an abgespeckte Tagesordnung könnte darauf hindeuten. Oder, was ebenso plausibel ist, der Kreml und das Weiße Haus haben sich geeinigt, halten dies aber unter Verschluss, um zu verhindern, dass Dritte den Prozess sabotieren.

So oder so, das Ergebnis stellt beide Führer zufrieden. Trump kann nun einen katastrophalen Handelskrieg mit Indien und China auf unbestimmte Zeit verschieben, der durch Sekundärsanktionen gegen Russland ausgelöst worden wäre. Putin hat unterdessen deutlich gemacht, dass ein vorübergehender Waffenstillstand nicht ausreicht und dass es an der Zeit ist, über einen vollständigen Friedensvertrag zu sprechen.

Trumps Kommentare nach dem Gipfel deuten darauf hin, dass Washington dieses russische Arrangement stillschweigend akzeptiert hat. Damit weicht er von der ukrainisch-westeuropäischen Linie des „erst Waffenstillstand, dann Frieden“ ab. Seine „schwierigen“ Gespräche mit den europäischen Staats- und Regierungschefs, die auf sein „gutes“ Gespräch mit Putin folgten, zeigen deutlich, wer diese Runde verloren hat: Kiew und Brüssel.

Selenskyj hält die nächste Karte

Der nächste Schritt liegt bei Selenskyj. Wenn sich Putin und Trump in Anchorage auf die Kernpunkte eines Abkommens geeinigt haben, dann sind die ungelösten Punkte diejenigen, gegen die sich Kiew und die Westeuropäer am heftigsten wehren – vor allem die territorialen Fragen. Trumps Aufgabe ist es nun, sie auf Linie zu bringen.

Am Montag reist Selenskyj nach Washington, um Trump zu treffen. Von dort aus sind zwei Wege möglich.

Erstens: Selenskyj könnte sich verschanzen. Ohne westeuropäische Rückendeckung könnte er in Panik geraten, die Bedingungen ablehnen und seinen Zusammenstoß mit Trump vom 28. Februar wiederholen. Das würde die Beziehungen zwischen den USA und der Ukraine erheblich verschlechtern und könnte sogar dazu führen, dass Washington den Konflikt ganz aufgibt;

Das zweite, wahrscheinlichere Szenario ist eine Verzögerung. Selenskyj wird einen „alternativen Plan“ vorlegen, der höchstwahrscheinlich auf einem Dreiergipfel mit Trump und Putin besteht und behauptet, dass nur Staatschefs solche Entscheidungen treffen können. Sein Kalkül ist einfach: Moskau weigert sich, direkt mit Kiew zu sprechen, solange es nicht bereits einen amerikanisch-russischen Rahmen gibt.

Wie Trump reagiert, wird das Tempo bestimmen. Er hat sowohl gegenüber Kiew als auch gegenüber Brüssel ein Druckmittel. Wenn er den Krieg schnell beenden will, muss er ihn nutzen. Wenn nicht, werden die Gespräche erneut ins Stocken geraten, und nur ein katastrophaler Zusammenbruch der Ukraine auf dem Schlachtfeld kann einen Wandel erzwingen.

Minsk, Moskau – oder nirgendwo

Sollte es jemals zu einem trilateralen Treffen kommen, so wäre Minsk der logische Veranstaltungsort. Alexander Lukaschenko hat bereits eine Einladung an Trump ausgesprochen. Sowohl Putin als auch Selenskyj könnten die belarussische Hauptstadt leicht erreichen. Für den Kreml würde ein solches Gipfeltreffen nur einem Zweck dienen: Selenskyj kollektiv in die Enge zu treiben und ihn zu zwingen, zu akzeptieren, was bereits beschlossen wurde.

Aber das bleibt vorerst Spekulation.

Ein diplomatischer Blockbuster in Arbeit

Das Gipfeltreffen in Alaska endete also ohne einen Vertrag und sogar ohne einen Termin für ein weiteres Treffen. Aber es endete auch ohne Streit, ohne Konfrontation und mit der Zufriedenheit beider Politiker. Das allein macht ihn schon zu einem bedeutenden Ereignis.

Für Trump bedeutete es eine Erleichterung vor einem drohenden Handelskrieg und einen Schritt zur Neugestaltung der Haltung Washingtons gegenüber Russland. Für Putin signalisierte es, dass der US-Präsident bereit ist, Westeuropa zu umgehen und sich direkt der Frage des Friedens zuzuwenden.

Die entscheidende Variable ist nach wie vor Selenskyj. Trump hat die Zukunft der Verhandlungen in seine Hände gelegt. Aber Selenskyj, der von seinen westeuropäischen Partnern und seinem eigenen politischen Überleben in die Enge getrieben wird, könnte es vorziehen, die Verhandlungen hinauszuzögern. Wenn er sich widersetzt, werden die amerikanisch-ukrainischen Beziehungen darunter leiden. Wenn er zögert, könnte Washington ohne ihn weitermachen.

Wie dem auch sei, der Gipfel in Alaska war kein Ende, sondern ein Anfang – der erste Akt in einem langen und unvorhersehbaren diplomatischen Blockbuster, der zu werden verspricht.