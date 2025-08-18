Alarmierende neue Studie: Smartphones ruinieren unser Gehirn in beispiellosem Tempo

Alle Eltern, deren Kind süchtig nach TikTok oder Instagram ist, kennen die Sorge, dass dies das Gehirn ruiniert. Ich erinnere mich daran, wie mein Vater mir ähnliche Vorwürfe machte, als ich jeden Sommernachmittag Wiederholungen von Gilligan’s Island, The Brady Bunch und The Partridge Family sah – damals das goldene Zeitalter der Wiederholungen.

Was einst als Übertreibung galt, ist heute wissenschaftlich belegt – und die Ergebnisse sind alarmierend: Die allgegenwärtige Smartphonesucht zerstört unsere Gehirne – besonders die der Generation Z – und das in einem Tempo, das beängstigend ist.

Die Financial Times veröffentlichte eine Analyse der Persönlichkeitsveränderungen der Amerikaner auf Basis der „Understanding America Study“. Ergebnis: Innerhalb weniger Jahre ist die Gewissenhaftigkeit bei 16- bis 39-Jährigen – der Eigenschaft, die mit Verantwortung, Konsequenz und Selbstkontrolle verbunden ist – dramatisch eingebrochen, von der oberen in die unteren 30 Prozentpunkte. Bei älteren Erwachsenen (nicht smartphone-süchtig) blieb sie weitgehend stabil.

Eine Grafik aus dem Beitrag ging viral. Die FT fasst die Erkenntnisse so zusammen:

„Smartphones und Streaming-Dienste sind die wahrscheinlichsten Schuldigen. Hyperaktive digitale Medien haben Ablenkung explodieren lassen und es einfacher denn je gemacht, Pläne zu vermeiden oder zu verwerfen. Die Bequemlichkeit der Online-Welt lässt Verpflichtungen im realen Leben chaotisch und mühsam erscheinen. Der Rückgang persönlicher Interaktionen fördert Verhaltensweisen wie ‚Ghosting‘.“

Weitere Diagramme zeigen: Nicht nur die Aufmerksamkeit leidet – auch die Bindung an die reale Welt nimmt rapide ab, ebenso Vertrauen und Extrovertiertheit. Ein Blick in einen Park genügt: Die meisten starren auf ihre Telefone.

Warum das zivilisatorisch ist

Wir erleben eine Revolution, größer als der Buchdruck – nur schneller und in die entgegengesetzte Richtung. Innerhalb von 15 Jahren haben wir Milliarden Gehirne an eine immer aktive, unendlich stimulierende „Meta-Welt“ angeschlossen – ein KI-gesteuerter Informationsstrom, der Realität verzerrt, indem er die lautesten und selbstprominentesten Stimmen verstärkt.

Das Smartphone ist kein Werkzeug stiller Reflexion, sondern ein Verhaltens-Spielautomat in der Hand. Der Preis ist unsere Aufmerksamkeit – nicht nur „gelegentliche Ablenkung“, sondern die tiefe, anhaltende Konzentration, die Gewissenhaftigkeit erfordert. Die Fähigkeit zur Impulskontrolle wird ersetzt durch Sucht nach Neuem, Bestätigung und Stimulation.

Die Geschwindigkeit ist beispiellos: Der Buchdruck veränderte die Welt über Jahrhunderte – das Smartphone tat es in einem Jahrzehnt, ohne gesellschaftliche Anpassung. Wir hatten keine Zeit für Schutzmechanismen – nur eine Push-Benachrichtigung. Historiker werden vielleicht sagen, dass dies die Ära der Selbst-Zombifizierung war – falls sie nicht selbst süchtig sind.

Ist es zu spät?

Vielleicht. Die Plattformen leben von unserer Ablenkung – Silicon Valley hat keinen Anreiz, uns zu „heilen“. App-Timer, Graustufen, Digital Detox – Pflaster auf einer Schusswunde. Das Smartphone hat Denken, Fühlen und Beziehungen einer ganzen Generation neu verdrahtet.

Einziger Ansatzpunkt: Anerkennung

Wir müssen anerkennen, dass wir in einer Aufmerksamkeitsökonomie leben, deren wertvollster Rohstoff unsere Aufmerksamkeit ist – und wir verbrauchen sie wie billiges Benzin. Ohne diese Einsicht gibt es keine Hoffnung, den Niedergang zu stoppen.

Die 2010er Jahre werden wir sehen wie den Beginn der Industrialisierung: ein technologischer Sprung mit Wohlstand, aber auch „Verschmutzung“ – diesmal in unseren Köpfen. Wie Umweltbewegungen Gewässer reinigten, könnte bald ein Rezept gegen unsere kollektive Geistesverschmutzung nötig sein.

Vielleicht gibt es das schon? Ich schau mal bei TikTok – oder frage ChatGPT.