Schweiz: Erneute Fehlprognosen von der Covid-19 Task Force

Für die überraschend tiefen Fallzahlen und Hospitalisationen könnte das Wetter verantwortlich sein, mutmasst die Task Force.

Es sieht fast so aus, als ob es dem Coronavirus egal wäre, ob eine Ausgangssperre ab 22 Uhr gelte, so wie in weiten Teilen Deutschlands. Auch ob man sich in der Schweiz wieder auf der Restaurantterrasse mit Freunden treffen könne, scheine dem Virus gleichgültig zu sein, schreibt die Onlineausgabe der NZZ.

Denn in beiden Ländern sind die Fallzahlen sinkend, und auch der Reproduktionswert (R-Wert) liegt unter der Marke von 1. Die Auslastung der Intensivstationen ist mit 80 Prozent stabil und die Anzahl der Todesfälle sinkt ebenfalls. Doch die NZZ warnt, die Schweiz impfe noch immer zu langsam, und der Weg zur Herdenimmunität sei noch lang.

