Schwere Reaktionen bei gesunden Teenagern nach der COVID-19-Impfungen

mercola.com

Der 17-jährige Everest Romney aus Draper, Utah, entwickelte innerhalb weniger Tage nach Erhalt eines COVID-19-Impfstoffs Blutgerinnsel in seinem Gehirn

Emma Burkey, eine 18-Jährige aus der Gegend von Las Vegas, erhielt den Impfstoff von Johnson & Johnson am 20. März 2021 und wurde aufgrund von Krampfanfällen und Blutgerinnseln in ihrem Gehirn innerhalb von zwei Wochen in ein künstliches Koma versetzt

Ein weiterer erschütternder Bericht besagt, dass ein 15-jähriger Junge aus Colorado, der keine Vorerkrankungen oder Allergien hatte, zwei Tage nach Erhalt des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer an Herzversagen starb

Die Familien der Opfer hoffen auf Hilfe bei den Arztrechnungen, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie diese bekommen. Wenn Sie oder ein geliebter Mensch durch einen experimentellen COVID-19-Impfstoff sterben oder dauerhaft geschädigt werden, können Sie den Pharmakonzern, der ihn hergestellt hat, nicht verklagen

Gesunde Teenager wurden ins Krankenhaus eingeliefert, und es wurde mindestens ein Todesfall bei einem Teenager gemeldet, nachdem experimentelle COVID-19-Impfungen im Rahmen einer Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA), die den Impfstoffherstellern von der US Food and Drug Administration erteilt wurde, verteilt wurden. Die unerwünschten Ereignisse sind besonders tragisch, da COVID-19 eine 99,997%ige Überlebensrate bei Kindern und Jugendlichen aufweist, was die Notwendigkeit der Impfung höchst fragwürdig erscheinen lässt.

Eines der Risiken bei einem experimentellen medizinischen Verfahren wie dem COVID-19-Impfstoff ist, dass jede Person, die daran teilnimmt, Teil des Experiments ist. Unerwartete unerwünschte Reaktionen können auftreten, auch bei Impfstoffen, die seit Jahrzehnten verwendet werden.

Oft sind die Reaktionen leicht und umfassen Symptome wie Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Schüttelfrost und Fieber, aber in anderen Fällen können die Reaktionen schwer, schwächend und sogar tödlich sein.

Bis zum 30. April 2021 wurden 3837 Todesfälle an das U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) gemeldet. Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass nur zwischen 1 % und 10 % der unerwünschten Reaktionen jemals an VAERS gemeldet werden, da es sich um ein passives, freiwilliges Meldesystem handelt, sodass die tatsächliche Zahl viel höher sein könnte. Eine von der US-Regierung finanzierte und 2011 veröffentlichte Studie ergab, dass weniger als 1 % der Impfstoffnebenwirkungen jemals an VAERS gemeldet werden.

Gesunder Teenager entwickelt nach Impfung Blutgerinnsel im Gehirn

Am 21. April 2021 erhielt der 17-jährige Everest Romney aus Draper, Utah, den Impfstoff COVID-19. Am nächsten Tag war sein Hals geschwollen und er entwickelte starke Kopfschmerzen, die tagelang anhielten. „Er konnte seinen Hals nicht mehr ohne die Hilfe seiner Hände bewegen“, sagte seine Mutter Cherie Romney gegenüber ABC 4 News.

Everests Kinderarzt sagte zunächst, dass die Nackensymptome auf eine Muskelzerrung zurückzuführen seien, aber Everest entwickelte auch Fieber, was seine Mutter dazu veranlasste, nach Antworten zu suchen.

Der Kinderarzt verordnete Antibiotika und eine Halskrause und vermutete, dass es sich um eine Verletzung vom Basketball handeln könnte, den Everest spielt, aber Cherie drängte auf eine CT-Untersuchung, nachdem die Migräne mehr als eine Woche lang anhielt, was zwei Blutgerinnsel in seinem Gehirn und ein drittes an der Außenseite seines Gehirns ergab.

Nachdem er einige Zeit auf der Intensivstation verbracht hatte, wurde Everest entlassen, aber die Schwellung in seinen Augen hielt an und sie sind sich nicht sicher, was die Zukunft bringen wird. „Das Schwierigste war, dass ich ihn diese Spritze bekommen ließ. Dabei war er vorher gesund und wohlauf“, sagte Cherie. „Aber man stellt es in Frage, man kann nicht anders, als es infrage zu stellen, wenn alles schief geht … Es war ziemlich schrecklich. „

18-Jährige mit Blutgerinnseln nach COVID-Spritze im Krankenhaus

Emma Burkey, eine 18-Jährige aus der Gegend von Las Vegas, entwickelte nach einer COVID-19-Impfung ebenfalls Blutgerinnsel in ihrem Gehirn. Sie erhielt den Impfstoff von Johnson & Johnson/Janssen am 20. März 2021 und wurde aufgrund von Krampfanfällen und Blutgerinnseln in ihrem Gehirn innerhalb von zwei Wochen in ein künstliches Koma versetzt.

Sie erholt sich in einem Rehabilitationszentrum, aber Bret Johnson, Burkeys Pfarrer, der gebeten wurde, als Sprecher zu fungieren, sagte gegenüber Fortune: „Wir wissen nicht, was mit Emma passieren wird, wie lange es dauern wird, bis sie zu einem normalen Leben zurückkehren kann.

Am 13. April 2021 gab die U.S. Food and Drug Administration (FDA) bekannt, dass sie die Verwendung des Impfstoffs COVID-19 von Johnson & Johnson in den USA pausieren würde, nachdem sechs Fälle von seltenen und schweren Blutgerinnseln, die als zerebrale Venensinusthrombose (CVST) bezeichnet werden, in Verbindung mit niedrigen Blutplättchenwerten (Thrombozytopenie) gemeldet wurden. Ein Todesfall wurde infolgedessen gemeldet.

Zusammen ist der Zustand als Thrombose-Thrombozytopenie-Syndrom (TTS) bekannt. Mindestens neun weitere Fälle wurden VAERS zwischen dem 13. und 23. April 2021 gemeldet, alle bei Frauen im Alter zwischen 18 und 59 Jahren.

Der experimentelle Johnson & Johnson COVID-19-Impfstoff verwendet einen humanen Adenovirus-Vektor, um doppelsträngige DNA für das SARS-CoV-2-Spike-Protein in Zellen einzubringen, ähnlich wie der experimentelle COVID-19-Impfstoff von AstraZeneca/Oxford University, der einen Schimpansen-Adenovirus-Vektor verwendet.

Am 10. Mai 2021 empfahl ein Expertengremium in Norwegen, dass sowohl der COVID-Impfstoff von AstraZeneca als auch der von Johnson & Johnson aufgrund des Risikos von Blutgerinnseln aus der Impfkampagne des Landes gestrichen werden sollte.

Dänemark hat den Impfstoff von Johnson & Johnson aus demselben Grund ebenfalls abgelehnt, während in den USA die FDA und die U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) die Pause für die Impfung aufhoben und empfahlen, die Verwendung des Impfstoffs wieder aufzunehmen, mit der Begründung: „Zum jetzigen Zeitpunkt deuten die verfügbaren Daten darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von TTS sehr gering ist, aber die FDA und die CDC werden weiterhin wachsam bleiben und dieses Risiko untersuchen“.

Sie fügten jedoch eine Warnung vor dem Risiko in ihrem „Fact Sheet for Recipients and Caregivers“ hinzu, in dem es heißt:

„Blutgerinnsel, die Blutgefäße im Gehirn, im Bauch und in den Beinen betreffen, zusammen mit einem niedrigen Spiegel an Blutplättchen (Blutzellen, die dem Körper helfen, Blutungen zu stoppen), sind bei einigen Personen aufgetreten, die den COVID-19-Impfstoff von Janssen [Johnson & Johnson] erhalten haben. Bei Personen, die diese Blutgerinnsel und niedrige Thrombozytenwerte entwickelten, begannen die Symptome etwa ein bis zwei Wochen nach der Impfung.

Die meisten Personen, die diese Blutgerinnsel und niedrigen Blutplättchenwerte entwickelten, waren weiblich und im Alter von 18 bis 49 Jahren. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies bei Ihnen auftritt, ist gering. Sie sollten sofort einen Arzt aufsuchen, wenn Sie eines der folgenden Symptome nach der Verabreichung von Janssen COVID-19-Impfstoff haben:

Kurzatmigkeit

Schmerzen in der Brust

Angeschwollene Beine

Anhaltende Unterleibsschmerzen

Schwere oder anhaltende Kopfschmerzen oder verschwommenes Sehen

Leichte Blutergüsse oder kleine Blutflecken unter der Haut jenseits der Injektionsstelle

Dies sind möglicherweise nicht alle möglichen Nebenwirkungen des Impfstoffs Janssen COVID-19. Es können schwerwiegende und unerwartete Wirkungen auftreten.“

COVID-Impfstoff-bedingter Tod eines Teenagers bei VAERS gemeldet

Ein weiterer erschütternder Bericht in VAERS besagt, dass ein 15-jähriger Junge aus Colorado, der keine Vorerkrankungen oder Allergien hatte, zwei Tage nach der Verabreichung des experimentellen mRNA-Impfstoffs COVID-19 von Pfizer an Herzversagen starb.

In einem Interview mit Yahoo News wies Tom Shimabukuro, stellvertretender Direktor des Immunization Safety Office bei der CDC, den Bericht zurück und erklärte:

„Jeder kann eine Meldung machen, und die Informationen werden nicht überprüft. Wenn sie als ernst eingestuft werden, geht die CDC der Sache nach und holt medizinische Unterlagen ein. Einige dieser Berichte könnten echte unerwünschte Reaktionen sein, die durch den Impfstoff verursacht werden, und einige dieser Berichte sind zufällige gesundheitliche Ereignisse und haben überhaupt nichts mit dem Impfstoff zu tun … Die Vorteile der Impfung überwiegen bei weitem die Risiken der Impfung.“

Mindestens fünf Todesfälle wurden VAERS nach einer COVID-19-Impfung in der Kategorie der 6- bis 17-Jährigen gemeldet. Dreizehn weitere Berichte über lebensbedrohliche Verletzungen oder dauerhafte Behinderungen wurden ebenfalls in dieser Altersgruppe gemeldet. Trotz der unbekannten und potenziell tödlichen Risiken wird der COVID-19-Impfstoff an Kindern im Alter von 6 Monaten getestet.

Forscher der Yale School of Medicine leiten die klinische Studie von Moderna mit einem COVID-Impfstoff für Kinder im Alter von 6 Monaten bis 12 Jahren, die an 6750 Kindern an 90 Standorten in den USA und Kanada durchgeführt wird. Aber wie Dr. Inci Yildirim, außerordentlicher Professor für Pädiatrie (Infektionskrankheiten) an der Yale School of Medicine, anmerkt:

„Eine klinische Studie für einen COVID-19-Impfstoff für Kinder erfordert die Berücksichtigung vieler zusätzlicher Faktoren. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Während Kinder wachsen und sich entwickeln, wächst und entwickelt sich auch ihr Immunsystem. Ein 16 Monate altes Kind ist nicht dasselbe wie ein 16-Jähriger. Sie sind beide Kinder, aber ihre Fähigkeit, auf die Impfstoffe zu reagieren, ist nicht die gleiche.“

Opfer, die Hilfe für ihre Arztrechnungen suchen, werden sie wahrscheinlich nicht bekommen

Burkey, der Teenager, der nach der Impfung aufgrund von Blutgerinnseln und Krampfanfällen im künstlichen Koma lag, hat Arztrechnungen in Höhe von 513’000 Dollar, und das ist nur die erste Runde. In den USA haben die Hersteller des COVID-19-Impfstoffs bereits so etwas wie einen „Freifahrtschein“, wenn es um die Haftung für Impfschäden und Klagen geht, und zwar unter dem Public Readiness and Emergency Preparedness (PREP) Act, der 2005 verabschiedet und 2020 geändert wurde.

Im Jahr 1986 schuf der US-Kongress ein bundesweites Entschädigungsprogramm für Impfschäden (VICP) als administrative Alternative zu einer Klage für Verletzungen und Todesfälle, die durch Impfstoffe verursacht wurden, die von der CDC im National Childhood Vaccine Injury Act von 1986 für Kinder empfohlen wurden.

Über einen Zeitraum von 30 Jahren wurde dieses Gesetz durch Änderungen des Kongresses und Vorschriften der Bundesbehörden sowie durch ein Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA im Jahr 2011 geschwächt, das die Hersteller von Impfstoffen effektiv von jeglicher Haftung befreite.

Angefochtene Ansprüche wegen Impfschäden, die unter dem Gesetz von 1986 eingereicht werden, werden von speziellen Richtern am U.S. Court of Federal Claims in Washington, D.C., entschieden, und es gibt einen Treuhandfonds, aus dem Ansprüche bezahlt werden, was Versicherungsgesellschaften, die Impfstoffhersteller und Impfstoffanbieter vertreten, vor kostspieligen Auszahlungen für Impfstoffverletzungen und Todesfälle bewahrt. Nur Verletzungsansprüche für Impfstoffe, die routinemäßig von der CDC empfohlen werden, können in diesem „Impfstoffgericht“, das durch das Gesetz von 1986 geschaffen wurde, angehört werden.

Der U.S. Court of Federal Claims wird jedoch nicht an der Entscheidung über strittige COVID-19-Impfstoffverletzungsklagen beteiligt sein. Das bereits erwähnte PREP-Gesetz, das 2005 vom Kongress verabschiedet und 2020 mit viel Einfluss der pharmazeutischen Industrie geändert wurde, wird sich gesondert mit COVID-19-Impfstoff-Verletzungsklagen befassen, die über das Countermeasures Injury Compensation Program geleitet werden. Wie von Fortune angemerkt:

Das „Countermeasures Injury Compensation Program“, das von einem obskuren Büro innerhalb des US-Gesundheitsministeriums betrieben wird, deckt medizinische Kosten und Lohnausfälle ab, die nicht von der Versicherung bezahlt werden. Nach Angaben der Health Resources and Services Administration [HRSA], die das Programm betreibt, wurden bis zum 26. April 445 Anträge wegen unerwünschter Reaktionen auf Impfstoffe oder Behandlungen eingereicht.“

Von diesen 445 COVID-19-bezogenen Ansprüchen steht etwa ein Viertel im Zusammenhang mit Impfstoffen, und bisher sind noch keine Auszahlungen erfolgt. Während die HRSA erklärte, dass keine Ansprüche entschädigt wurden, weil sie nicht alle erforderlichen Informationen haben, hat das Programm eine notorisch niedrige Entschädigungsrate.

In den letzten zehn Jahren haben nur 39 von fast 500 Ansprüchen, die unter dem PREP-Gesetz eingereicht wurden, eine Entschädigung durch den Bund erhalten, meist aufgrund von Reaktionen, die durch den H1N1-Impfstoff verursacht wurden. Das Fazit ist leider folgendes, wie Barbara Loe Fisher vom National Vaccine Information Center anmerkt:

„Bereits wohlhabende Pharmafirmen erhielten von der Regierung mindestens 9 Milliarden Dollar, um in rekordverdächtiger Zeit experimentelle COVID-Impfstoffe zu entwickeln, die den normalen Prozess der Impfstoffentwicklung, -prüfung und -lizenzierung um fünf bis zehn Jahre verkürzen.

Aber das war noch nicht genug. Der Kongress gewährte den Unternehmen auch einen Haftungsschutz vor Klagen, wenn das Produkt, für dessen Herstellung sie von der Regierung bezahlt wurden, nicht so funktioniert, wie es beworben wurde, oder wenn eine Person durch seine Verwendung verletzt wird.

Wenn Sie oder ein Ihnen nahestehender Mensch durch einen experimentellen oder demnächst von der FDA zugelassenen COVID-Impfstoff sterben oder dauerhaft verletzt werden, können Sie den Pharmakonzern, der ihn hergestellt hat, nicht verklagen, selbst wenn es Beweise dafür gibt, dass das Unternehmen ihn weniger reaktiv oder effektiver hätte machen können.“

Das National Vaccine Information Center (NVIC) hat kürzlich mehr als 50 Videopräsentationen von der kostenpflichtigen Fifth International Public Conference on Vaccination, die vom 16. bis 18. Oktober 2020 stattfand, online gestellt und für jedermann kostenlos zugänglich gemacht.

Das Thema der Konferenz lautete „Schutz der Gesundheit und der Autonomie im 21. Jahrhundert“, und es kamen Ärzte, Wissenschaftler und andere Angehörige der Gesundheitsberufe, Menschenrechtsaktivisten, Führer von Glaubensgemeinschaften, Verfassungs- und Bürgerrechtsanwälte, Autoren und Eltern von impfgeschädigten Kindern zu Wort, die über Impfstoff-Wissenschaft, -Politik, -Recht und -Ethik sowie über Infektionskrankheiten, einschließlich der Impfstoffe Coronavirus und COVID-19, sprachen.

Im Dezember 2020 veröffentlichte ein britisches Unternehmen falsche und irreführende Informationen über NVIC und seine Konferenz, was NVIC dazu veranlasste, die gesamte Konferenz zur freien Ansicht zu öffnen. Die Konferenz hat alles, was Sie brauchen, um sich zu informieren und Ihre persönlichen Freiheiten und Freiheiten in Bezug auf Ihre Gesundheit zu schützen.

Lassen Sie sich diese unglaubliche Gelegenheit nicht entgehen. Ich war ein Redner auf dieser ermächtigenden Konferenz und bitte Sie dringend, diese Video-Präsentationen zu sehen, bevor sie zensiert und von der technokratischen Elite weggenommen werden.

Quellen: