SCOTT RITTER: Die iranische Bombe ist real – und sie ist hier

Scott Ritter

Der Ausbruch des Konflikts zwischen dem Iran und Israel scheint die Lage des Iran verändert zu haben. Haltung gegen den Besitz von Atomwaffen, da Israel nach Teherans Vergeltung mit zwei großen Angriffen mit Drohnen sowie ballistischen und Marschflugkörpern zum Schlag bereit ist.

Der Iran hat seit April über offizielle Kanäle mindestens drei Erklärungen abgegeben, die eine Aufhebung religiöser Erlasse gegen den Erwerb iranischer Atomwaffen in Erwägung ziehen könnten.

Die Umstände, die laut Iran vorliegen müssen, um diese Kehrtwende zu rechtfertigen, scheinen nunmehr gegeben zu sein.

Diese Aussagen Teherans sind keine bloßen Drohungen, sondern vielmehr eine politische Deklaration, die deutlich macht, dass der Iran sich bereits für den Erwerb einer Atomwaffe entschieden hat, dass die Mittel dazu bereits vorhanden sind und dass diese Entscheidung innerhalb weniger Tage umgesetzt werden kann, sobald die endgültige politische Anordnung vorliegt.

Die Religiösen Fatwa gegen den Besitz von Atomwaffen wurde im Oktober 2003 vom iranischen Obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei erlassen. Es liest:

„Wir glauben, dass neben Atomwaffen auch andere Massenvernichtungswaffen wie Chemiewaffen und biologische Waffen eine ernsthafte Bedrohung für die Menschheit darstellen … [w]ir betrachten den Einsatz dieser Waffen als haram (verboten) und die Bemühungen, die Menschheit vor dieser großen Katastrophe zu schützen, sind die Pflicht eines jeden.“

Der schiitische Glaube besagt jedoch, dass Fatwas sind nicht von Natur aus dauerhaft und islamische Juristen können die Heilige Schrift den Erfordernissen der Zeit entsprechend neu interpretieren.

Kurz nach dem Start Irans Operation „Wahres Versprechen“ Ahmad Haghtalab, ein Kommandeur der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC), der für die Sicherheit der iranischen Atomanlagen verantwortlich ist, erklärt:

„Wenn [Israel] die Drohung, die Atomanlagen unseres Landes anzugreifen, als Druckmittel gegen den Iran nutzen will, ist es möglich und denkbar, die Atomdoktrin und -politik der Islamischen Republik Iran zu überarbeiten und von zuvor geäußerten Erwägungen abzuweichen.“

Im Mai sagte Kamal Kharrazi, ein ehemaliger Außenminister, der den Obersten Führer berät, erklärt: „Wir [der Iran] haben keine Entscheidung getroffen, eine Atombombe zu bauen, aber sollte die Existenz des Iran bedroht sein, wird uns keine andere Wahl bleiben, als unsere Militärdoktrin zu ändern.“

Und Anfang des Monats haben iranische Gesetzgeber forderte eine Überprüfung der iranischen Verteidigungsdoktrin, den Einsatz von Atomwaffen in Erwägung zu ziehen, da das Risiko einer Eskalation mit Israel weiter zunimmt. Die Gesetzgeber stellten fest, dass der Oberste Führer die Fatwa gegen Atomwaffen mit der Begründung, die Umstände hätten sich geändert.

Zusammen betrachtet stellen diese Aussagen eine Form deklaratorischer Politik dar, die angesichts der beteiligten Quellen den Eindruck erweckt, dass die politische Entscheidung zum Bau einer Atombombe bereits gefallen sei, sobald das Kriterium der nationalen Sicherheit erfüllt sei.

Verfügt über die Fähigkeit

Der Iran ist seit einiger Zeit in der Lage, nukleare Sprengkörper herzustellen und zu Waffen zu machen. Unter Verwendung von hoch angereichertem Uran könnte der Iran innerhalb weniger Tage eine einfache Waffe in Gewehrform bauen, die in einem Sprengkopf für ballistische Raketen eingesetzt werden könnte.

Im Juni Der Iran informierte die IAEA dass es in seiner Anlage in Fordow rund 1,400 moderne Zentrifugen installiert. Basierend auf Berechnungen, die auf Irans vorhandenen Vorräten an 60 Prozent angereichertem Uranhexafluorid (dem Ausgangsstoff für die zentrifugenbasierte Anreicherung) basieren, könnte der Iran genug hoch angereichertes Uran (d. h. über 90 Prozent) produzieren, um innerhalb weniger Tage 3-5 Uranwaffen herzustellen.

Alles, was noch nötig ist, ist der politische Wille dazu. Es scheint, dass der Iran diese Schwelle überschritten hat, was bedeutet, dass sich die Kalkulation hinter jedem israelischen und/oder US-amerikanischen Angriff auf den Iran für immer geändert hat.

Der Iran macht aus dieser neuen Realität kein Geheimnis. Im Februar sagte der ehemalige Chef der Atomenergieorganisation, Ali-Akbar Salehi, erklärte, dass der Iran habe „alle wissenschaftlichen und technologischen Schwellen im Nuklearbereich“ überschritten, um eine Atombombe zu bauen, und wies darauf hin, dass der Iran alle notwendigen Komponenten für eine Atomwaffe angesammelt habe, mit Ausnahme des hoch angereicherten Urans.

Zwei Wochen später sagte Javad Karimi Ghodousi, Mitglied der Nationalen Sicherheitskommission des iranischen Parlaments, erklärte das, wenn der oberste Führer „die Erlaubnis erteilt, wären wir eine Woche davon entfernt, die erste [Atombombe] zu testen.“ Später fügte er hinzu, dass der Iran „einen halben Tag oder höchstens eine Woche braucht, um einen Atomsprengkopf zu bauen.“

Eine einfache nukleare Kanonenwaffe müsste nicht getestet werden – die Bombe „Little Boy“, die die USA am 6. August 1945 über Hiroshima abwarfen, war eine Kanonenwaffe, die als so zuverlässig galt, dass sie ohne vorherige Tests einsatzbereit war.

Der Iran würde zwischen 75 und 120 Pfund (ca. 54 kg) hoch angereichertes Uran pro Kanonenart benötigen (je ausgefeilter das Design, desto weniger Material würde benötigt). Unabhängig davon, die Nutzlast der Fatah-1. Die mit Feststoffen betriebene Hyperschallrakete, die beim Angriff auf Israel am 1. Oktober zum Einsatz kam, wiegt rund 900 Pfund (0,41 t) – mehr als genug Kapazität, um eine Uranwaffe in Kanonenbauweise zu tragen.

Angesichts der Tatsache, dass der israelische Raketenabwehrschild die Fatah-1-Rakete nicht abfangen konnte, besteht für den Iran, sollte er eine nuklear bewaffnete Fatah-1-Rakete bauen, stationieren und gegen Israel einsetzen, eine nahezu hundertprozentige Sicherheit, dass er sein Ziel treffen würde.

Um Israels Funktionsfähigkeit als moderne Industrienation vollständig zu zerstören, bräuchte der Iran drei bis fünf Atomwaffen dieses Typs.

Folgen eines Ausstiegs aus dem Atomabkommen mit dem Iran

Diese Situation entstand, nachdem Präsident Donald Trump 2017 die USA aus dem Gemeinsamen umfassenden Aktionsplan – dem JCPOA, besser bekannt als das Atomabkommen mit dem Iran – zurückzog. Der treibende Faktor hinter den Verhandlungen zum JCPOA, die unter Präsident Barack Obama stattfanden, war, dem Iran den Weg zu einer Atomwaffe zu versperren. Obama sagte,

„Einfach ausgedrückt: Im Rahmen dieses Abkommens ist es dem Iran dauerhaft verboten, jemals ein Atomwaffenprogramm zu betreiben, und es gibt ein permanentes Inspektionsregime, das über jedes bisherige Inspektionsregime im Iran hinausgeht. Dieses Abkommen ermöglicht der IAEA, sicherzustellen, dass der Iran dies nicht tut, sowohl durch JCPOA-spezifische Überprüfungsinstrumente, von denen einige bis zu 25 Jahre gültig sind, als auch durch das Zusatzprotokoll, das auf unbestimmte Zeit gültig ist. Ferner ist der Iran in diesem Abkommen Verpflichtungen eingegangen, die ein Verbot wichtiger Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten beinhalten, die für die Entwicklung und den Bau einer Atomwaffe erforderlich wären. Diese Verpflichtungen haben kein Enddatum.“

Zu Beginn seiner Amtszeit, im Juni 2021, nachdem Trump die USA bereits aus dem Abkommen zurückgezogen hatte, sagte Präsident Joe Biden, erklärt dass der Iran „unter meiner Aufsicht niemals eine Atomwaffe bekommen würde“.

Der Direktor des US-Geheimdienstes sagte in eine Aussage am 11. Oktober hieß es: „Wir gehen davon aus, dass der Oberste Führer keine Entscheidung zur Wiederaufnahme des iranischen Atomwaffenprogramms getroffen hat, das der Iran 2003 ausgesetzt hat.“

Nach Trumps überstürzter Entscheidung, aus dem JCPOA auszusteigen, unternahm der Iran Maßnahmen, die deutlich machten, dass er sich nicht länger durch die Beschränkungen des JCPOA eingeschränkt fühlt.

Der Iran hat sein Atomprogramm ausgeweitet, indem er moderne Zentrifugenkaskaden zur Urananreicherung installierte und die Überwachung seines Atomprogramms durch die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) zurückgefahren hat. Kurz gesagt: Der Iran ist in der Lage, in kurzer Zeit eine Atomwaffe zu produzieren.

Während das ODNI gegenwärtig davon ausgeht, dass der Oberste Führer die politische Entscheidung hierzu noch nicht getroffen habe, enthält eine im Juli veröffentlichte Einschätzung eine aufschlussreiche Auslassung im Vergleich zu früheren Einschätzungen der iranischen Nuklearkapazitäten.

Die ODNI-Bewertung vom Februar 2024 stellte fest: „Der Iran unternimmt derzeit nicht die entscheidenden Aktivitäten zur Entwicklung von Atomwaffen, die für die Herstellung einer testbaren Atombombe erforderlich sind.“

In der Bewertung vom Juli 2024 fehlte diese Aussage jedoch – ein klares Indiz dafür, dass den US-Geheimdiensten – was größtenteils auf die verringerte Inspektionstätigkeit der IAEA zurückzuführen ist – der Einblick in entscheidende technische Aspekte der iranischen Nuklearindustrie fehlt.

Senator Lindsey Graham, nachdem er die geheime Version des ODNI-Berichts über den Iran vom Juli 2024 gelesen hatte, sagte er sei „sehr besorgt“, dass „der Iran in den kommenden Wochen oder Monaten in den Besitz einer Atomwaffe gelangen könnte“.

Was die USA und Israel erwartet

Mit dieser Situation sind Israel und die Vereinigten Staaten konfrontiert, als sie über eine israelische Vergeltung gegen den Iran für den Raketenangriff vom 1. Oktober entschieden.

Der Iran hat angedeutet, dass jeder Angriff auf seine nuklearen oder Öl- und Gasproduktionskapazitäten als existenziell angesehen würde. Dies könnte die Umkehrung der Fatwa und die Stationierung von Atomwaffen innerhalb weniger Tage nach einer solchen Entscheidung.

Präsident Joe Biden sagte Reportern am Freitag, dass er wisse, wann und wo Israel zuschlagen werde, aber er weigerte sich, es zu sagen. Durchgesickerte US Geheimdienstdokumente in den vergangenen Tagen zeigte die Grenzen des US-Wissens darüber, was Israel genau vorhat.

Die Vereinigten Staaten und Israel haben schon lange erklärt, dass eine nukleare Bewaffnung des Iran eine rote Linie darstelle, die nicht ohne schwerwiegende Konsequenzen überschritten werden könne, nämlich eine massive militärische Intervention mit dem Ziel, die nukleare Infrastruktur des Iran zu zerstören.

Diese Grenze ist überschritten – der Iran ist ein de facto Atomkraft, auch wenn noch nicht die letzten Schritte zum Bau einer Atombombe unternommen wurden.

Die Folgen eines Angriffs auf den Iran könnten für die Angreifer tödlich sein.

Biden sagt, er wisse, wann Israel den Iran angreifen werde, will aber keine Einzelheiten mitteilen.

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des US Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion Rüstungskontrollverträge umsetzte, im Persischen Golf während der Operation Desert Storm und im Irak die Entwaffnung von Massenvernichtungswaffen beaufsichtigte. Sein neustes Buch ist Abrüstung in der Zeit der Perestroika, herausgegeben von Clarity Press