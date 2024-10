US-Whistleblowerin der Bundesregierung enthüllt einen 347-Millionen-Dollar-Vertrag für Kindertransport.

Clarissa Rippee, derzeit Vertragsbeauftragte der General Services Administration (GSA), enthüllte in einem Interview schockierende Details über einen Vertrag im Wert von 347 Millionen US-Dollar, der an ein Unternehmen vergeben wurde, das unbegleitete Minderjährige quer durch die USA transportiert. „Es fühlte sich an, als hätte mir jemand in den Magen getreten“, sagte Rippee im Gespräch mit James O’Keefe.

Rippee sagt, dass unbegleitete Minderjährige wie „Ware… wie Kartoffelchips auf einem Lastwagen“ behandelt würden. Sie bezeichnete den Vertrag als ein riesiges „großes Geldgeschäft“, das den Transport von Kindern unter unmenschlichen Bedingungen, oft getrennt von ihren Familien, beinhalte.

„Was man weiß, kann man nicht vergessen“, sagte Rippee und betonte, dass die schrecklichen Zustände, die sie gesehen habe, sie dazu gebracht hätten, sich zu äußern: „Es geht um die Kinder, und es ist jetzt meine Pflicht, zu sprechen.

Rippee wies auch auf die beunruhigende Normalisierung solcher Aktivitäten innerhalb der Regierung hin und sagte: „Es ist einfach ein akzeptierter Teil der Bürokratie.“ Aber die Realität ist, dass es Ausbeutung ist, und das muss aufhören.“ Ihre Enthüllungen folgen den Aussagen des Grenzschutzbeamten Zachary Apotheker, der in dem Film „Line in the Sand“ auf Missstände bei der US-amerikanischen Zoll- und Grenzschutzbehörde aufmerksam machte.

Unten sehen Sie den GSA-Vertrag im Wert von 347 Millionen US-Dollar, der einem Unternehmen Geld für den Transport unbegleiteter Minderjähriger zuspricht: