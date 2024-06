Von Ekaterina Blinova

Der Westen hat Russlands Bereitschaft zum Dialog über die Ukraine als Zeichen der Schwäche missverstanden und treibt die Welt nun an den Rand eines katastrophalen nuklearen Schlagabtauschs, so der ehemalige Geheimdienstoffizier des US Marine Corps Scott Ritter gegenüber Sputnik.

US-Präsident Joe Biden hat die Ukraine ermächtigt, Ziele in Russland mit Waffen aus amerikanischer Produktion zu beschießen und damit den Konflikt auf eine neue Stufe zu heben. Beamte des Weißen Hauses behaupten, die neue Politik Washingtons beziehe sich nur auf „Akte der Selbstverteidigung“ des ukrainischen Militärs, das sich weiter zurückziehe.

Zuvor hatten andere NATO-Mitgliedstaaten, darunter Großbritannien, Frankreich und Schweden, dem Zelenski-Regime grünes Licht für den Einsatz ihrer Waffensysteme zum Angriff auf Russland gegeben.

Das Kiewer Regime und seine westlichen Verbündeten glauben, dass sie sich einen Vorteil gegenüber Russland verschaffen können, indem sie ihre spezielle Militäroperation auf ukrainisches Territorium beschränken, erklärte der ehemalige Geheimdienstoffizier des US Marine Corps, Scott Ritter, gegenüber Sputnik. Diese Situation erlaubt es der Ukraine, ihre Truppen in benachbarten NATO-Staaten auszubilden und Waffen und andere Ausrüstung von den Drehkreuzen der Allianz zu erhalten, was sie nicht zu legitimen Zielen Russlands macht.

Die Dinge könnten sich jedoch drastisch ändern, sobald Raketen in NATO-Qualität mit der Zustimmung westlicher Länder in das russische Hoheitsgebiet einfliegen, so der Militärexperte.

„Frankreich gibt der Ukraine jetzt die Erlaubnis, den luftgestützten Marschflugkörper SCALP gegen Ziele in Russland einzusetzen“, sagte Ritter. „Jetzt behauptet [der französische Präsident Emmanuel Macron], es handele sich nur um militärische Ziele, es werde keine zivile Infrastruktur getroffen, aber das ist egal. Tatsache ist, wenn die französische Scalp-Rakete eingesetzt wird, um Ziele innerhalb Russlands anzugreifen, ist das keine Verteidigung der Ukraine, sondern ein Angriff Frankreichs auf Russland“, erklärte er.

Der Militärexperte wies darauf hin, dass die Ukrainer bekanntermaßen nicht in der Lage sind, SCALP-Langstreckenraketen mit konventionellen Sprengköpfen vorzuprogrammieren. Daher wäre es notwendig, dass französische Techniker diese Aufgabe übernehmen. Es stellt sich die Frage: Woher würden sie die Zieldaten erhalten? Laut Ritter stützt sich das französische Militär auf ein Netz von Syrakus-Satelliten, um die für SCALP-Raketen erforderlichen Informationen zu übermitteln.

„Im Endeffekt ist es die französische Weltraumaufklärung, die Informationen sammelt und diese an die Programmierer von SCALP weitergibt. Die französischen Betreiber nutzen französische Kommunikationssysteme, die die von französischen Aufklärungssatelliten gesammelten Daten weiterleiten. Hier greift Frankreich an. Wer wählt das Ziel aus? Die Ukraine. Frankreich? Das spielt keine Rolle. Es sind die Franzosen.“

Ritter wies darauf hin, dass Moskau in letzter Zeit signalisiert habe, dass es sehr wohl wisse, wer Langstreckenraketen der NATO betreibe und wer für Aufklärung und Kommunikation sorge.

„[Der russische Präsident Wladimir Putin] weiß, dass nicht die ukrainische Weltraumaufklärung, nicht die ukrainische Kommunikation, nicht die ukrainischen Techniker für die Zielerfassung verantwortlich sind. Es sind die Franzosen, es sind die Deutschen. Es sind die Briten. Es sind die Amerikaner. Wenn also diese Raketen, diese Waffensysteme, die jetzt von den jeweiligen westlichen Nationen grünes Licht bekommen haben, von der Ukraine eingesetzt werden, um Ziele in Russland anzugreifen, wenn das passiert, dann geht es nicht mehr darum, dass die Ukraine sich verteidigt. Es geht darum, dass die NATO Russland angreift.“

Es stelle sich dann die Frage, wie Russland auf diese Angriffe reagieren werde, so der Militärexperte weiter. Nach Angaben der NATO-Mitgliedsstaaten ermächtigen sie die Ukraine zum Einsatz ihrer Waffen gegen Russland als souveräne Nationen, nicht als Militärblock. Dies bedeute, so Ritter, dass sie Russland zu Vergeltungsschlägen innerhalb ihres jeweiligen Territoriums einladen und sich nicht auf Artikel 5 berufen werden, der die kollektive Verteidigung der NATO-Mitgliedstaaten festlegt. „Denn wenn sie das tun, dann ist es klar, dass es sich um eine Konfrontation der NATO mit Russland handelt“, betonte er.

„Wenn sich die NATO dazu entschließt, mit weiteren Angriffen auf Russland zu reagieren (zur Erinnerung: es handelt sich um Vergeltungsangriffe – Russland schlägt auf die Angriffe der NATO auf sein Territorium zurück), wäre dies ein umfassender Angriff der NATO auf Russland. Und der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew machte deutlich, dass die russische Antwort nuklear sein würde. Und das würde zu einem allgemeinen nuklearen Schlagabtausch und dem Ende der Welt führen. Das ist der Punkt, an dem wir jetzt sind. Hier geht es nicht darum, der Ukraine zu helfen. Es geht nicht darum, dass die Ukraine sich selbst verteidigt. Es geht um einen größeren Plan des kollektiven Westens, der NATO, der Vereinigten Staaten, Russland strategisch zu besiegen.“

Das Hauptproblem des Westens besteht darin, dass er Russland seit Beginn des Konflikts völlig falsch eingeschätzt hat und Moskaus Aufrufe zum Dialog und zu einer Verhandlungslösung als Zeichen der Schwäche betrachtete, so der Militäranalyst.

„Die kollektive Entschlossenheit des Westens besteht daher darin, Russland weiterhin unter Druck zu setzen, den Druck zu erhöhen, damit Russland wie ein Kartenhaus zusammenklappt und an den Friedenstisch geht, um diesen Konflikt zu beenden. Das wird nicht geschehen. Das ist eine Fehleinschätzung der Situation durch den Westen“, warnte Ritter.

„Und so wird der Westen nun Russland angreifen und versuchen, Russland an den Friedenstisch zu drängen. Aber alles, was er tun wird, ist eine russische Antwort zu garantieren, dass, wenn der Westen nicht angemessen darauf reagiert, wenn der Westen denkt, dass er deshalb das Recht hat, zuzuschlagen, die russische Rückkehr zu Armageddon, dem Ende der Welt führen wird. An diesem Punkt sind wir heute angelangt. Das ist kein Spiel. Das ist kein Scherz. Das ist das Ende der gesamten Menschheit“, warnte der Militärexperte.