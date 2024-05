Die russischen Streitkräfte haben eine großangelegte Offensive in Richtung Charkow gestartet und dabei deutliche Lücken in der zuvor als befestigt deklarierten ukrainischen Verteidigung entlang der Nordgrenze aufgedeckt. Laut dem Militäranalysten Scott Ritter wurde das ukrainische Militär, das mit robusten Verteidigungsanlagen wie Panzersperren und Minenfeldern gerechnet hatte, deutlich überrumpelt.

Während die russischen Truppen weiter aus dem Gebiet um Belgorod nach Süden vorrücken, sieht Ritter eine große Schwachstelle in der ukrainischen Verteidigungsstrategie. “Die Ukrainer geraten jetzt in Panik und ziehen ihre Truppen von anderen kritischen Fronten ab”, so Ritter. Diese Umverteilung von Truppen nach Norden macht andere strategisch wichtige Gebiete wie Cherson und Odessa potenziell anfällig für neue russische Angriffe.

Gleichzeitig scheint das russische Militär den Mangel an ukrainischen Reserven auszunutzen, wobei der gleichzeitige Druck in den Regionen Saporoschje und Donezk zu dem beiträgt, was Ritter den “Zusammenbruch der Ukraine als kohärente Kampftruppe” nennt.

Inmitten dieser Entwicklungen auf dem Schlachtfeld ernannte Russland einen neuen Verteidigungsminister, Andrei Belousov, ein Schritt, der sowohl in Russland als auch international für Diskussionen und Spekulationen sorgte. Belousow, ein Wirtschaftswissenschaftler mit umfangreicher Regierungserfahrung, aber ohne militärischen Hintergrund, übernimmt eine Rolle, die sich mehr auf das Wachstum und die Nachhaltigkeit der Verteidigungsindustrie inmitten des Konflikts zu konzentrieren scheint.

Scott Ritter: By bringing in Andrei Belousov Putin is creating tempered steel



"There are a lot of people in the West who are confused by this switch. They think that it's a sign of weakness on the part of Russia. It's anything but… By bringing in Andrei Belousov what we're… pic.twitter.com/bkxTySv3J3