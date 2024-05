Putins Wahl des neuen Verteidigungsministers zeigt, dass er sich auf eine Konfrontation mit dem Westen vorbereitet

Von James Kilner

Andrej Belousow kennt sich eher mit Datensäulen als mit Panzern aus, aber er könnte für Moskaus Kriegsanstrengungen und einen Konflikt mit der Nato von entscheidender Bedeutung sein

Auf den ersten Blick passt Andrej Belousow nicht in das Schema eines russischen Verteidigungsministers.

Er ist für seine Rechenkünste und sein Verständnis der keynesianischen Wirtschaftslehre bekannt und fühlt sich eher mit Datensäulen als mit Panzern zu Hause.

Aber Wladimir Putin hat Herrn Belousov, der als der begabteste und unliberalste Wirtschaftswissenschaftler des Kremls gilt, ausgewählt und ihm einen klaren Auftrag erteilt: in der Ukraine zu gewinnen und Russland auf einen langfristigen Konflikt mit der Nato vorzubereiten.

Dies sind Projekte, die Putin als zentral für sein Vermächtnis als Russlands Führer ansieht, und er wollte einen Bürokraten, keinen Militär, für diese Aufgabe.

Putin hat beschlossen, dass das russische Verteidigungsministerium von einem Zivilisten geleitet werden soll Quelle: MAXIM SHEMETOV/GETTY

Sergej Schoigu war für seine Unfähigkeit kritisiert worden, die bürokratische Trägheit zu überwinden, die Moskaus Kriegsanstrengungen untergräbt.

Belousov, ein 65-jähriger Putin-Loyalist, ist bekannt für seinen scharfen analytischen Verstand und sein Gespür für Zahlen.

Putin hat Russlands Wirtschaft und Gesellschaft auf Kriegsfuß gestellt. Der Krieg ist im Land normalisiert worden. Die Ernennung eines Wirtschaftswissenschaftlers zum Verteidigungsminister unterstreicht diesen Mentalitätswandel.

Da Putin von der Leistung seiner Streitkräfte auf dem Schlachtfeld in der Ukraine überzeugt ist, konnte er überfällige Änderungen in seinem Spitzenteam vornehmen.

Andrei Belousov, 65, der die Leitung von Drohnenprojekten übernommen hat, arbeitete zuvor als Analyst im russischen Handelsministerium Quelle: EKATERINA SHTUKINA/SPUTNIK

Belousov löst Sergei Shoigu als Verteidigungsminister ab. Schoigu war ebenfalls Zivilist, aber nach seiner Ernennung im Jahr 2012 nahm er den Rang eines Generals an und stolzierte in verschiedenen Uniformen und mit Reihen von Orden auf der Brust herum.

Es ist zu erwarten, dass Belousov einen ganz anderen, zahlenorientierten Ansatz als Schoigu verfolgen wird.

In jüngster Zeit hat Belousov die Leitung von Drohnenprojekten übernommen und Pläne zum Bau von mehr dieser Schlüsselwaffen und zur Ausbildung von mehr Bedienern vorangetrieben. Berichten zufolge hat er auch ein gutes persönliches Verhältnis zu Putin.

General Schoigu wurde zum Sekretär von Russlands mächtigem Nationalen Sicherheitsrat befördert und verdrängte damit Nikolai Patruschew, den 72-jährigen Falken, der zu mehr Konflikten mit der Nato rät.

Und dann ist da noch der Elefant im Raum, der mürrische General Valery Gerasimov, der Chef des russischen Militärs. Er hat die Umbildung überlebt, obwohl er wegen der Leistungen des russischen Militärs in der Ukraine in der Kritik steht. Genau wie Schoigu muss er sich jetzt fragen, wie lange er noch im Amt ist.

Sergej Schoigu, der ehemalige Verteidigungsminister, soll Sekretär des russischen Sicherheitsrates werden Quelle: ALEXANDER NEMENOV/GETTY

Belousov ist lautlos nach oben geglitten. Ab 2012 war er Minister für wirtschaftliche Entwicklung, dann Wirtschaftsberater von Putin und schließlich stellvertretender Premierminister. Bevor er in das Team des Kremls eintrat, arbeitete Belousov im russischen Handelsministerium als Analyst und dann im Büro des Premierministers als Direktor für Finanzen. Dieser Lebenslauf mag langweilig klingen, aber das ist genau die Art von Erfahrung, nach der Putin sucht.

Der Krieg in der Ukraine hat sich zu einem Zermürbungskrieg entwickelt, den Putin zu gewinnen glaubt. Er hat Waffenlieferungsverträge mit Nordkorea und dem Iran abgeschlossen, die zivile Industrie auf Waffenproduktion umgestellt und die Mobilisierung von Hunderttausenden von Männern und Sträflingen vorangetrieben.

Dies hat Russland in der Ukraine einen materiellen Vorteil verschafft und es ihm ermöglicht, eine Opferrate von fast 1.000 Mann pro Tag zu verkraften.

Mit anderen Worten: Putin glaubt, dass Quantität vor Qualität in der Ukraine triumphieren wird und, was noch wichtiger ist, die Nato in größerem Umfang herausfordern wird – ein Konflikt, auf den er seine Armeen seit seinem Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2022 noch intensiver vorbereitet hat.

Belousov ist Putins Zahlenmann, und der Bürokrat im grauen Anzug bereitet Russland jetzt auf einen Konflikt mit der Nato vor.